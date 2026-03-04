Чем рискует Трамп на войне с Ираном и почему переговоры по Украине прежними уже не будут — Джаралла
Политический эксперт Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал ключевые детали войны США и Израиля с Ираном, а также рассказал о возможных сроках вооружённого конфликта и об украинском факторе мирового столкновения:
00:22 - О сроках войны США и Израиля с Ираном;
04:55 - Насколько США были готовы к этому конфликту?
07:55 - Зачем Зеленский спекулирует на сложностях войны с Ираном?
10:02 - О реакции России и Китая;
12:17 - Будущее мирных переговоров по Украине.
