https://ukraina.ru/20260304/chem-riskuet-tramp-na-voyne-s-iranom-i-pochemu-peregovory-po-ukraine-prezhnimi-uzhe-ne-budut--dzharalla-1076349188.html

Чем рискует Трамп на войне с Ираном и почему переговоры по Украине прежними уже не будут — Джаралла

Чем рискует Трамп на войне с Ираном и почему переговоры по Украине прежними уже не будут — Джаралла - 04.03.2026 Украина.ру

Чем рискует Трамп на войне с Ираном и почему переговоры по Украине прежними уже не будут — Джаралла

Политический эксперт Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал ключевые детали войны США и Израиля с Ираном, а также рассказал о возможных сроках... Украина.ру, 04.03.2026

2026-03-04T09:24

2026-03-04T09:24

2026-03-04T09:24

видео

иран

сша

украина

дональд трамп

владимир джаралла

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076349017_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_23a5c9c9b58985fe1d0b997a3c144d5d.png

Политический эксперт Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал ключевые детали войны США и Израиля с Ираном, а также рассказал о возможных сроках вооружённого конфликта и об украинском факторе мирового столкновения:00:22 - О сроках войны США и Израиля с Ираном;04:55 - Насколько США были готовы к этому конфликту?07:55 - Зачем Зеленский спекулирует на сложностях войны с Ираном?10:02 - О реакции России и Китая;12:17 - Будущее мирных переговоров по Украине.

иран

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, иран, сша, украина, дональд трамп, владимир джаралла, украина.ру, видео