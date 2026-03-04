https://ukraina.ru/20260304/tsru-pytaetsya-natravit-kurdov-na-iran-1076361416.html
ЦРУ пытается натравить курдов на Иран
Американская разведка прорабатывает возможность поставок оружия курдским формированиям для организации восстания в Иране. Соответствующую информацию в среду, 4 марта, опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Согласно информации источников CNN, ЦРУ и администрация президента Дональда Трампа в настоящее время ведет переговоры с представителями иранской оппозиции и лидерами Иранского Курдистана по вопросу о возможной военной поддержки.Американцы рассчитывают, что курдские вооруженные формирования будут сковывать иранскую армию и силовые структуры на границе. Это позволит облегчить возможные протесты в крупных городах исламской республики.Сообщается, что стороны обсуждают и более масштабные задачи, включая создание на севере Ирана буферной зоны.Следует отметить, что Вашингтон имеет долгую и сложную историю взаимодействия с курдскими формированиями на территории Ирака и Сирии, но такие эпизоды, как вывод войск США из региона, вызвали у курдов разочарование и недоверие к американской стороне.Отметим, что ситуация на Ближнем Востоке продолжает стремительно обостряться: наземная операция США в Иране становится все более вероятной. С таким заявлением выступил сенатор Ричард Блюменталь после брифинга с администрацией президента Дональда Трампа.
Согласно информации источников CNN, ЦРУ и администрация президента Дональда Трампа в настоящее время ведет переговоры с представителями иранской оппозиции и лидерами Иранского Курдистана по вопросу о возможной военной поддержки.
Американцы рассчитывают, что курдские вооруженные формирования будут сковывать иранскую армию и силовые структуры на границе. Это позволит облегчить возможные протесты в крупных городах исламской республики.
Сообщается, что стороны обсуждают и более масштабные задачи, включая создание на севере Ирана буферной зоны.
Следует отметить, что Вашингтон имеет долгую и сложную историю взаимодействия с курдскими формированиями на территории Ирака и Сирии, но такие эпизоды, как вывод войск США из региона, вызвали у курдов разочарование и недоверие к американской стороне.
Отметим, что ситуация на Ближнем Востоке продолжает стремительно обостряться: наземная операция США в Иране
становится все более вероятной. С таким заявлением выступил сенатор Ричард Блюменталь после брифинга с администрацией президента Дональда Трампа.