22 января 2026 года, утренний эфир
22 января 2026 года, утренний эфир
22 января 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 22.01.2026
2026-01-22T13:50
2026-01-22T13:50
ростов-на-дону
луганск
запад
никита мендкович
иван лизан
александр васильев
украина.ру
снг
новороссия сегодня
Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки".* "Знакомьтесь, Россия!" Греческий Благовещенский храм в Ростове-на-Дону. Гость: Мелина Леонова, председатель греческой общины Ростова-на-Дону* "Новороссия – жемчужина России". Неоднократное переименование Луганска в Ворошиловград и обратно: почему и зачем это делалось? Гость: кандидат исторических наук Александр Васильев* "Школы жизни". Работа кафедры, методика нескучного обучения студентов. Гость: Инна Евгеньевна Лазарева, кандидат экономических наук, доцент кафедры банковского дела ДОННУЭТ им. Туган- Барановского* "Аналитика от издания Украина.ру". Об украинской экономике и важности услуг ЖКХ в современном мире. Гость: экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050" Иван Лизан* "Большое интервью". О риске, который возникает для стран СНГ при создании Западом враждебного пояса вокруг России. Гость: политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
22 января 2026 года, утренний эфир

13:50 22.01.2026
 
Сегодня в эфире:
* "Новости и фронтовые сводки".
* "Знакомьтесь, Россия!" Греческий Благовещенский храм в Ростове-на-Дону. Гость: Мелина Леонова, председатель греческой общины Ростова-на-Дону
* "Новороссия – жемчужина России". Неоднократное переименование Луганска в Ворошиловград и обратно: почему и зачем это делалось? Гость: кандидат исторических наук Александр Васильев
* "Школы жизни". Работа кафедры, методика нескучного обучения студентов. Гость: Инна Евгеньевна Лазарева, кандидат экономических наук, доцент кафедры банковского дела ДОННУЭТ им. Туган- Барановского
* "Аналитика от издания Украина.ру". Об украинской экономике и важности услуг ЖКХ в современном мире. Гость: экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050" Иван Лизан
* "Большое интервью". О риске, который возникает для стран СНГ при создании Западом враждебного пояса вокруг России. Гость: политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
