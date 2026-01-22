22 января 2026 года, утренний эфир

https://ukraina.ru/20260122/22-yanvarya-2026-goda-utrenniy-efir-1074669277.html
Сегодня в эфире: Украина.ру, 22.01.2026
Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки".* "Знакомьтесь, Россия!" Греческий Благовещенский храм в Ростове-на-Дону. Гость: Мелина Леонова, председатель греческой общины Ростова-на-Дону* "Новороссия – жемчужина России". Неоднократное переименование Луганска в Ворошиловград и обратно: почему и зачем это делалось? Гость: кандидат исторических наук Александр Васильев* "Школы жизни". Работа кафедры, методика нескучного обучения студентов. Гость: Инна Евгеньевна Лазарева, кандидат экономических наук, доцент кафедры банковского дела ДОННУЭТ им. Туган- Барановского* "Аналитика от издания Украина.ру". Об украинской экономике и важности услуг ЖКХ в современном мире. Гость: экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050" Иван Лизан* "Большое интервью". О риске, который возникает для стран СНГ при создании Западом враждебного пояса вокруг России. Гость: политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
