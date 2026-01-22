https://ukraina.ru/20260122/21-yanvarya-2026-goda-vecherniy-efir-1074656129.html

21 января 2026 года, вечерний эфир

2026-01-22T09:33

Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки". Гость: военный корреспондент, руководитель пресс-службы отряда "Барс-16" Изабелла Либерман* "Тема дня". Лошадь Пржевальского из "Аскании-Новой" побила мировой рекорд. Гость: Дмитрий Мещеряков, директор биосферного заповедника "Аскания-Нова"* "Что происходит". Анализ главных политических событий. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив* "Большое интервью". О ситуации в Венесуэле и в Латинской Америке в целом. Гость: журналист-международник, эксперт по Латинской Америке Олег Ясинский

2026

латинская америка, венесуэла, олег ясинский, михаил павлив, новороссия сегодня, видео