Обыски в мэрии и охота на людей с применением оружия. Что происходит в Днепре

В мэрию города Днепр (Днепропетровск) 20 января с обысками нагрянули правоохранители. Мэр города Борис Филатов, прозванный с 2014 года "Вешателем", возмутился этим фактом, назвав правоохранителей бешеными псами и пятой колонной.

2026-01-21T13:53

Он призвал власть прекращать врать о единстве нации, несокрушимости и переформатировании власти. Далее он предложил центральной власти просто назначать своих "прокуроров с ментами", которые и должны нести за все ответственность, намекая на систематическое подавление местного самоуправления.Ряд телеграмм-каналов, близких к Офису президента сообщали, что Филатову готовят подозрение. В этот раз речь идет о коррупции в работе мусорных полигонов. Однако реальной причиной обысков называют кампанию по зачистке политического поля. Офис президента последовательно работает против мэров, которые не встроены в вертикаль Банковой, в том числе и в Днепре.Филатов недоволен, что с обысками к нему пришли именно 20 января, когда он якобы был всецело занят ликвидацией последствий ударов по энергетической инфраструктуре. Хотя, возможно, просто не успели уничтожить компрометирующие документы.Филатов на днях уже выражал недовольство центральной властью, переадресуя в Киев недовольство горожан, которые сидят без света и отопления. "Бесспорно, мы можем роптать, потому что сама центральная власть с телемарафоном собственноручно искупали нас в многочисленных докладах о том, как "все хорошо" и "под контролем", - утверждал Филатов, фактически делая выпад в сторону Офиса президента.На фоне энергетического коллапса в Днепре, как и в Киеве, усилилась борьба между центральной и региональной властью. Каждая из сторон обвиняет оппонента в неподготовленности к этому коллапсу, отводя от себя ответственность. И обыски в мэрии Днепра могут быть следствием слишком уж ретивых выпадов Филатова.Позже Филатов опубликовал еще один пост, в котором фактически напрямую обвинил центральную власть в оторванности от реалий. "Все эти "находитесь в безопасных местах", "зарядите гаджеты" или "узнайте, где ближайший пункт несокрушимости" на фактически пятый год полномасштабной войны от чиновников звучат как полное издевательство", - пишет Филатов.С другой стороны тот же Филатов признаёт, что защитить энергетические объекты практически невозможно. "Даже если возвести вокруг него бетонный саркофаг или пирамиду Хеопса, это все равно не убережет от прямого попадания сразу нескольких баллистических ракет. А когда сгорает такой трансформатор, то на изготовление нового на рынке понадобится едва ли не полгода", - жалуется мэр Днепра. При этом, по его словам, электричества в стране достаточно, но россияне умышленно "выбивают" именно ее транзит и распределение.Тем временем, жители Днепра, где нет света и зачастую отопления, пишут в соцсетях, что в пик отключений электроэнергии в городе департамент благоустройства мэрии "сливает" более 230 млн. грн. на обслуживание уличного освещения. В целом же только за последние два года на уличной иллюминации мэрия распилила около 5 млрд. гривен, но насосные станции водоснабжения и водоотведения остаются обесточены.Днепр (Днепропетровск) на Украине называли основным центром и колыбелью олигархической коррупционной системы. Отсутствие коррупционных схем, завязанных на мэра этого города, даже кажется чем-то немыслимым. Впрочем, и Юлия Тимошенко, уроженка Днепра и подозреваемая в подкупе депутатов, на днях сама признавала, что коррупция пропитала все ветви украинского государства.Помимо коррупционных скандалов отметился город Днепр на этой неделе и очередной серией варварской мобилизации, которая превратилась в вооруженную охоту на безоружных людей.20 января в городе произошёл инцидент с применением огнестрельного оружия: сотрудник ТЦК открыл стрельбу по гражданским, которые пытались вмешаться в процесс насильственного задержания мужчины. Как отмечает украинский оппозиционный Telegram-канал "XUA-Фото войны", факт применения оружия против невооружённых граждан со стороны представителя государственной структуры означает переход в новую фазу силового давления."До этого речь шла о скандальных задержаниях, принудительной доставке, избиениях. Теперь же выстрелы. И это логичное следствие практики, где мобилизацию давно подменили охотой. Насилие, не ограниченное законом, всегда эскалирует. Если сегодня оружие направлено на тех, кто защищает соседа, завтра — на того, кто просто задаст вопрос", - резюмирует паблик тенденции развития современной Украины.В тот же день, как сообщает издание "Время.юа", в Днепре сотрудник ТЦК избил до потери сознания пожилую женщину, которая просила отпустить принудительно мобилизованного мужчину. После инцидента военком закрыл лицо и спрятался в автомобиле. В связи с этим инцидентом Telegram-канал "First. Новости войны", отмечает, что военкомы ведут себя как карательный отряд, а украинские города стали некой зоной спецоперации против собственных граждан.О подобных событиях в другом украинском городе - в статье Передел рынка контрабанды в полной темноте. Что происходит в Одессе.

