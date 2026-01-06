https://ukraina.ru/20260106/peredel-rynka-kontrabandy-v-polnoy-temnote-chto-proiskhodit-v-odesse-1074018620.html

Передел рынка контрабанды в полной темноте. Что происходит в Одессе

Большая часть Одессы Новый год встретила без света. Ситуация с электричеством здесь одна из худших среди украинских регионов. Восстанавливать электроснабжение тоже не спешат. В ряде районов города свет выключили 31 декабря, затем обещали восстановить только 5 января, но и к этой дате свет так и не появился.

Одесситы считают, что электрики просто ушли на новогодние праздники. Жители Фонтанки и Пересыпи несколько дней перекрывают дороги, требуя восстановить электричество, тем более, как они утверждают, на многих объектах оно присутствует, хотя к критической инфраструктуре они не относятся.На фоне перестановок в правительстве, которые Зеленский затеял с начала января, жители выражают надежду на улучшение ситуации с электроснабжением. Нардеп Ярослав Железняк утверждает, что планируют поменять некоторых глав областных военных администраций, включая Олега Кипера, которого некоторые называли ставленником Андрея Ермака, а некоторые – ставленником экс-главы СБУ Василия Малюка. В любом случае оба этих деятеля подали в отставку. В свою очередь снятого в прошлом году мэра Геннадия Труханова (якобы за российский паспорт) называли близким к главе ГУР МОУ Кириллу Буданову*, ставшего новым главой Офиса президента.Как пишет издание "Страна", под вопросом будет и дальнейшее пребывание на посту главы городской военной администрации ставленника Кипера Сергея Лысака, сменившего мэра Геннадия Труханова.Иными словами, ожидается новый передел финансовых потоков, вероятно, в пользу ставленников Буданова.В РФ его еще в 2023 году обвинили в контрабанде оружия. Затем в 2024 года издание "Украинская правда" опубликовала материал о коррупции на закупках вооружений компанией "Спецтехноэкспорт", которую курирует Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ). Вооружение завозилось через одесский порт. Уже в августе прошлого года Буданов обвинил издание в срыве поставок после этой публикации.В связи с перестановками в Киеве в Одессе ожидают очередных перестановок чиновников на местах и возвращения старых лиц в налаженные контрабандные схемы.Чтобы показать свою лояльность националистам, некоторые из местных депутатов и чиновников буквально из кожи вон лезут и рвут на груди вышиванку. В частности после Нового года в сети разошлось видео скандала, где депутат облсовета Андрей Бабенко от "Батькивщины" накричал и прогнал с объекта строителей из-за того, что они слушали российскую музыку и говорили на русском языке. Он назвал их "сепарами" и обругал матом. Одесские паблики называют депутата одним из лидеров "черной сотни" Юлии Тимошенко, руководителем охранного агентства "Самсон", которое является крышей для парамилитарных неонацистских формирований. Этот же депутат в недавней декларации "забыл" указать более 28 миллионов гривен.Одесситы отмечают в соцсетях, что услуги таких головорезов Тимошенко сейчас необходимы, так как она понимает, что будет происходить в Одессе на этапе очередного передела власти и бизнеса, особенно в случае выборов или перемирия. Для жителей города это означает, что его будут удерживать в повиновении руками таких банд с помощью террора, как и в мае 2014 года. Через Одессу все-таки идет основной поток контрабанды, что делает её лакомым куском для "украинских картелей".К Новому году даже Госпогранслужба Украины опубликовала видео с поздравлением, где фигурирует Санта-Клаус, который контрабандой завозит на Украину "гарантии безопасности". На границе он заявляет, что везет подарки, но за ними спрятана ракета с надписью "гарантии безопасности". Пока пограничник и Санта осматривают кузов, пряничный человечек взламывает систему безопасности и пограничники, не замечая ракеты, пропускают Санта-Клауса.В комментариях украинские пользователи выражали мнение, что "гарантии безопасности" могут быть ядерным оружием, поставленным тайно.Пусть это и неуместная шутка чиновников погранслужбы, но она хорошо демонстрирует распространенность контрабанды, в том числе и запрещенных вооружений, где главную роль играет по-прежнему Одесса.Американское издание Wall Street Journal пишет в начале января, что Одесса является одной из ключевых целей России. "Около 90% аграрной продукции Украина вывозит морем. В результате город оказался фактически в блокаде: в последние дни жители живут без света, воды и отопления. В случае срыва зернового экспорта из-за атак последствия будут ощущаться ещё долго после окончания войны. Значение Одессы для РФ настолько велико, что удары по городу наносились даже в новогоднюю ночь", - паникует американское издание.Именно поэтому Киев настаивает на расширении поставок систем ПВО, которые рассматриваются как критически важные для сохранения экономики страны, подчеркивает издание.Однако не только зерно и не только оружие идет через Одессу. В начале года правоохранители заявили о раскрытии крупного канала контрабанды кокаина через Одесский порт. Подобные схемы не любят лишних глаз, поэтому отсутствие света даже на руку, как контрабандистам, так и их "крыше".О том, какие идеи поддерживает и к чему стремится нынешняя украинская так называемая элита - в статье Дмитрия Ковалевича "Играют в карьеру зицпредседателя Фунта и вторят поросенку Фунтику. Чем занимаются украинские элиты"В РФ внесен в список экстремистов и террористов

