"Уровень бедности зашкаливает": Лавров о катастрофе в Молдавии
Курс, которого придерживаются власти Молдавии, направлен на поглощение республики Европейским союзом, заявил 20 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
"Курс (Молдавии) на сближение с Евросоюзом, а я бы сказал на поглощение Евросоюзом, потому что все громче звучат голоса, что воссоединение или присоединение к Румынии станет самым коротким путем для членства в Европейском союзе. Конечно, этот курс разрушает молдавскую государственность, и создается впечатление, что Евросоюз в этом заинтересован", - сказал министр.
Он назвал назвал экономические показатели страны катастрофическими.
"Внешний долг Молдавии, если я правильно помню, почти 12 миллиардов долларов, а население - 2,4 миллиона. Это катастрофические цифры на душу населения с точки зрения перспектив экономического и социального развития. Уровень бедности зашкаливает, доля людей с низкими доходами - почти две трети в Молдавии", - указал Лавров.
Он выразил надежду, что в Молдавии есть политические силы, которые понимают то, что происходит и опираются на мнение большинства молдавского народа.
"Не зря, как я уже сказал, режим (президента Молдавии Майи) Санду среди жителей Молдавии, которые живут в этой стране, не получил поддержки. Не получил большинства на последних выборах", - напомнил глава МИД.
По его словам, Россия заинтересована в нормальных отношениях с Молдавией.
"Мы не даем никакого повода, чтобы с той стороны при науськивании Европейского союза какие-то предпринимались враждебные действия, но, к сожалению, Евросоюз не отстает от нынешних властей в Кишиневе, которые полностью ему подотчетны", - посетовал Лавров.
