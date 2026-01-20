https://ukraina.ru/20260120/uroven-bednosti-zashkalivaet-lavrov-o-katastrofe-v-moldavii-1074554555.html

"Уровень бедности зашкаливает": Лавров о катастрофе в Молдавии

Курс, которого придерживаются власти Молдавии, направлен на поглощение республики Европейским союзом, заявил 20 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102097/28/1020972880_0:118:1920:1198_1920x0_80_0_0_14af4b59a7db5d3e32b2ef2fa9f2258b.jpg.webp

"Курс (Молдавии) на сближение с Евросоюзом, а я бы сказал на поглощение Евросоюзом, потому что все громче звучат голоса, что воссоединение или присоединение к Румынии станет самым коротким путем для членства в Европейском союзе. Конечно, этот курс разрушает молдавскую государственность, и создается впечатление, что Евросоюз в этом заинтересован", - сказал министр.Он назвал назвал экономические показатели страны катастрофическими.Он выразил надежду, что в Молдавии есть политические силы, которые понимают то, что происходит и опираются на мнение большинства молдавского народа."Не зря, как я уже сказал, режим (президента Молдавии Майи) Санду среди жителей Молдавии, которые живут в этой стране, не получил поддержки. Не получил большинства на последних выборах", - напомнил глава МИД.По его словам, Россия заинтересована в нормальных отношениях с Молдавией."Мы не даем никакого повода, чтобы с той стороны при науськивании Европейского союза какие-то предпринимались враждебные действия, но, к сожалению, Евросоюз не отстает от нынешних властей в Кишиневе, которые полностью ему подотчетны", - посетовал Лавров.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Новости

