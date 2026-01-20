https://ukraina.ru/20260120/tramp-zabyvaet-o-zelenskom-a-evropa-gotovitsya-k-razryvu-s-ssha-khronika-sobytiy-na-utro-20-yanvarya--1074538097.html

Трамп забывает о Зеленском, а Европа готовится к разрыву с США. Хроника событий на утро 20 января

Президент США Дональд Трамп проигнорировал украинские запросы ради обсуждения Гренландии. Европейский союз изучает возможность создания собственного оборонного альянса без участия Соединённых Штатов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073757060_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_105bbcf8ce3d48854c19b66987f9af3c.jpg

Украина в очереди: Трамп вычеркнул встречу с Зеленским из расписания в ДавосеПрезидент США Дональд Трамп отказался от личной встречи с Владимиром Зеленским в ходе предстоящего форума в Давосе, несмотря на активные запросы со стороны Украины. Об этом сообщило издание Politico.Как отмечает издание, Киев активно добивался двусторонних переговоров, так как Зеленский опасался, что в его отсутствие другие участники форума смогут повлиять на позицию американского лидера. Однако инициатива об отказе исходила непосредственно от администрации Белого дома. Вместо двусторонней встречи в графике значится участие лидеров в заседании так называемой "коалиции желающих", где главы государств Евросоюза вновь попытаются убедить Трампа одобрить предоставление Киеву "гарантий безопасности" для урегулирования конфликта.При этом, по информации Financial Times, европейским лидерам пришлось кардинально менять повестку встречи с Трампом, отказавшись от первоначального акцента на Украине. Вместо подготовленных докладных записок по украинскому урегулированию в фокус переговоров вышла тема Гренландии. Между тем Трамп подтвердил непреклонность своих намерений в отношении Гренландии и анонсировал отдельную встречу по этому вопросу на Давосском форуме. Об этом он заявил по итогам телефонного разговора с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте."Как я всем очень ясно дал понять, Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и мировой безопасности. Обратного пути нет — в этом все согласны! Соединенные Штаты Америки — самая могущественная страна на планете, с большим отрывом", — написал американский лидер.Параллельно в Давосе ожидается встреча представителей России и США: 20 января состоятся переговоры спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.Европа готовится к разрыву: ЕС рассматривает формирование независимого от США альянсаВ то же время стало известно, что страны-члены НАТО ограничили США доступ к разведданным из-за ситуации с Гренландией. Об этом сообщила британская газета The i Paper со ссылкой на источники. По информации издания, альянс опасается, что информация попадет к Трампу и будет использоваться для попытки захвата территории.Страны ЕС, в свою очередь, встревожены ростом энергетической зависимости от США после отказа от российского газа, пишет Politico. Использование американского СПГ задумывалось как альтернатива поставкам из РФ, но на фоне угроз Трампа Гренландии и последовавшему трансатлантическому кризису энергетическая устойчивость Европы "уже не гарантирована", отмечает издание.Европейские страны начали активное обсуждение создания новой архитектуры безопасности без участия Соединённых Штатов. Как сообщает издание Politico, на фоне углубляющихся разногласий с администрацией Дональда Трампа в Брюсселе растёт понимание, что Вашингтон перестал быть союзником."Высокопоставленные европейские чиновники все чаще приходят к выводу, что пора признать, что США при Трампе больше не являются надежным торговым партнером и тем более надежным союзником в сфере безопасности", — отмечается в публикации.По данным издания, европейские политики и дипломаты всё чаще прогнозируют долгосрочный разрыв с Вашингтоном и ищут альтернативные форматы сотрудничества. В качестве потенциальной основы для нового самостоятельного альянса рассматривается "коалиция желающих", сформированная в марте 2025 года.Такой формат, как подчёркивается, не исключает взаимодействия с США, но перестаёт рассматривать его как нечто само собой разумеющееся. Между тем агентство Bloomberg написало, что жёсткий конфликт между США и Европой из-за Гренландии может спровоцировать финансовое землетрясение, предупреждают аналитики. Глава валютных исследований Deutsche Bank Джордж Саравелос считает, что эскалация напряжённости может подтолкнуть европейские страны к массированной распродаже американских ценных бумаг.По его оценке, Европа является крупнейшим кредитором США: ей принадлежат американские облигации и акции на общую сумму около 8 триллионов долларов. Это почти вдвое больше, чем совокупные вложения остального мира.На фоне подрыва геоэкономической стабильности западного альянса из-за действий администрации Трампа, становится неочевидно, почему Европа должна сохранять эту роль. Саравелос полагает, что ситуация с Гренландией может ускорить перераспределение активов в ущерб доллару. Если конфликт будет развиваться, у Европы появятся мощные финансовые рычаги давления: сокращение вложений в американские активы, изменение структуры золотовалютных резервов и сокращение финансирования дефицита бюджета США.По мнению эксперта, даже ожидание таких шагов способно вызвать сильные колебания курса доллара, обвала американского фондового рынка и скачка процентных ставок.Фронтовая сводка По данным Минобороны, в ночь на 20 января дежурные средства ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. В его сообщении отмечается, что за последние сутки были освобождены населённые пункты Новопавловка и Павловка.На Константиновском направлении, после взятия Новопавловки, создан плацдарм для дальнейшего наступления. Одновременно осуществляется прорыв севернее Берестка в сторону Ильиновки для охвата Константиновки. На Запорожском направлении войска, освободив Павловку, закрепляются у Речного и продвигаются к Веселянке, параллельно нанося удары по целям в районе Запорожья.На Гуляйпольском направлении отбито пять контратак противника с продвижением до 500 метров в направлении Зализничного. После взятия Прилук начато наступление на Воздвиженку. Продолжаются интенсивные бои в Гришино на Красноармейском направлении, где установлен контроль над фермами восточнее села, и позиционное противостояние у Белицкого, Нового Донбасса и Торецкого.На Северском направлении осуществляется продавливание обороны противника южнее Дибровы и Озёрного в сторону реки Северский Донец. Сохраняются позиционные бои у Веролюбовки и Марьино.

