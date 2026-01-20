https://ukraina.ru/20260120/ukrainu-ubt-rak-nenavisti-eksperty-i-politiki-o-situatsii-v-strane-1074495942.html

"Украину убьёт рак ненависти". Эксперты и политики о ситуации в стране

В экспертном сообществе обсуждают, может ли что-то ещё спасти Украину, кроме нейтрального статуса и союза с братьями-славянами, и думают, почему Запад всерьёз рассчитывает уничтожить Россию ценою жизней украинцев.

Будущее Украины просматривается лишь в том случае, если она будет с Россией, считает украинский политический блогер Тамир Шейх."Без России — никакого (будущего — ред.)", - сказал он в интервью российскому блогеру Павлу Иванову. Он напомнил об обещаниях американских политиков восстанавливать страну и создавать рабочие места усилиями известной корпорации "BlackRock" и попросил показать на карте страну, в которой эта корпорация создала классные рабочие места, где люди стали много зарабатывать — может быть, это Ливия или Сирия?Что ждёт Украину, точнее, оставшуюся её часть, после заключения мирного соглашения? Тамир Шейх считает, что ничего хорошего: "Катастрофа ждёт, потому что долги никто не отменял. Надо будет отдавать. А это значит, что "и коммунальные тарифы будут конские, налоги просто космические...".Всё это ляжет на рядового человека. К тому же, на самом деле прекращать войну никто не собирается. Европа готовится к войне с РФ, а пока будет воевать не сама, но - "до последнего украинца". А на олигархов, у которых нет "ни флага, ни родины", будут трудиться те, кого в страну завезут, сделал прогноз блогер.Он рассказал о давнем (ещё перед Майданом) своём разговоре с одним из украинских олигархов, который заявил, что им на территории Украины нужно "всего 18 миллионов" украинцев. Кроме того, неназванный олигарх сказал, что страну перевернуть легко - "по щелчку пальцев"."Многие меня спрашивают - а почему же украинские олигархи встали вдруг на сторону фактически фашистского режима, давай прямо говорить, потому что Украина сейчас — концлагерь и полигон одновременно. Так опять же, мой это товарищ рассказывал, что просто всех собрали и сказали представители Лондон Сити: рыпнетесь, значит, вы потеряете всё — и капиалы, и жизнь. А раз их капиталы находятся там, у них выбора не было", - сказал Тамир Шейх.Он согласился с мнением Павла Иванова, что на Украине, возможно, реализуются планы глобалисов по депопуляции. И добавил - не только на Украине, будут пытаться сделать это и в Белоруссии, и в России.Близок ли мир на Украине? Комментируя высказывание Трампа о том, что Путин больше готов к миру, нежели Зеленский, российский военный эксперт Константин Сивков отметил "весьма и весьма" спокойную реакцию РФ и Китая на действия Трампа в отношении Венесуэлы и Гренландии.Сошёл "на тормозах" и захват российского танкера. Складывается впечатление, что Трамп, Путин и Си (Европа не в счёт) о чём-о договорились и будут строить новый мир на троих."В этом контексте будут закрывать конфликты, которые не вписываются в эту модель", - заявил эксперт в эфире ютуб-канала "Книжный день", подчеркнув, что не вписывается в эту модель и украинский конфликт. Трамп занят контролем над Западным полушарием и ему не до Украины.По словам Сивкова, Трамп будет требовать от ЕС и Киева закончить конфликт на российских условиях, если последует отказ, то будут предприняты соответствующие действия, в частности, российскими войсками, которые в таком случае могут быть уже и не скованы какими-о политическими ограничениями, их снимут.Может быть проведена операция, подобная той, что американцы провели в Венесуэле. При этом не исключено, что и на Украине нечто такое устроят тоже американцы, соперничающие там с британцами, сказал эксперт. По его мнению, история с Юлией Тимошенко укладывается в эту версию — американцы (НАБУ) начали её давить, возможно, для того, чтобы повысить популярность в народе, или же для того, чтобы освободить дорогу для другого кандидата — Буданова*. Хотя возможны и другие варианты.Но это не значит, что война закончится сразу, как только снесут Зеленского, предстоит разрешить ещё немало противоречий. При этом Европа лишена ресурсов, у неё не будет другого выхода, как начинать ориентироваться на Россию, хотя Британия против, полагает Сивков.Он напомнил о планах глобалистов, предполагавших (и предполагающих?) депопуляцию, в том числе, России, где ими было запланировано "90 процентов населения убить".Украинский политик и общественный деятель, бывший депутат Верховной Рады Василий Волга в беседе с журналистом Александром Шелестом* отметил, что начало 2026 года ознаменовалось резкой эскалацией и ростом напряжённости, чем это закончится, пока сказать трудно.А могло быть всё по-другому. Политик напомнил, что украинцы в 1991 году получили буквально в подарок огромную территорию на перекрёстке торговых путей, в самом центре технологического обмена. Чтобы в полной мере использовать эти возможности, страна должна была бы стать "мостом сотрудничества" между Востоком и Западом.Эту идею и пытались презентовать мировому сообществу перед событиями 2014 года Ангела Меркель и Владимир Путин - "почему 2014 год (Майдан и пр. - ред.) и начался"."Кому-то необходимо было вбить клин и эту идею уничтожить", - сказал Волга. По его словам, "если бы идея не была уничтожена, и Украина как нейтральное государство… осуществляло бы транзиты", то в таком случае вареники, как в одном произведении Гоголя, сами бы прыгали сначала в сметану, а потом в рот — словом, украинцы могли бы жить припеваючи.Такая перспектива всё ещё сохраняется, если Украина станет по-настоящему нейтральным государством, не допустит присутствия на своей территории иностранных военных баз и сможет использовать сохранившийся технический потенциал и кадры, если что-то удастся сохранить. Тогда, по мнению Волги, страна может восстановиться и будет развиваться, более того — это её единственный шанс."Сытым, богатым — нам с вами будет легче искать новые смыслы для Украины, искать пути примирения и более работать на созидание, нежели на разрушение", - заявил политик.А пока украинцы расплачиваются за выбор курса, сделанный на майданах 2004-го и 2014 годов. Могли бы жить хорошо, но… хорошо живут лишь некоторые.Волга отметил, что на Западе крепко держатся за идею, что Россию всё-таки можно уничтожить. И основанием для таких надежд, точнее, даже для такой уверенности, являются результаты грандиозного социального эксперимента, проведённого на Украине, где каждый полагает, что схватят и отправят на смерть не его, а кого-то другого, и в этом концлагере ещё достаточно людей, которых можно ловить, рассказал Волга.Он добавил, что, судя по всему, "ловить людей скоро начнут и на Западе, тех, кто убежал — и обратно сбрасывать в эту мясорубку". В общем, "украинцев используют и будут использовать не для мира, а для войны".По словам Волги, единственный шанс для украинцев и Украины — нейтралитет, иначе страну просто убьёт "рак ненависти". А сохраниться и развиваться Украина может лишь в союзе с Россией и Белоруссией.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Яков Кедми: Россия готовит свою армию и для взятия Одессы с моря, и для войны с Европой на уничтожение

