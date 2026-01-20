https://ukraina.ru/20260120/lavrov-ukazal-na-nedogovorosposobnost-evropeyskikh-liderov-1074557197.html

Лавров указал на недоговороспособность европейских лидеров

Россия никогда не откажется от диалога, но с нынешними лидерами Европы договориться не получится. Об этом заявил 20 января глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году

2026-01-20T14:01

россия

европа

франция

сергей лавров

эммануэль макрон

новости

владимир зеленский

украина.ру

"Если кто-то хочет разговаривать, никогда мы не откажемся, даже прекрасно понимая, сделаю такую оговорку, что с нынешними лидерами Европы ни о чем договориться, скорее всего, не получится. Они слишком глубоко себя загнали в ненависть к России", - посетовал Лавров.Министр привёл цитату президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего в ноябре прошлого года после встречи с Владимиром Зеленским, что Россия "сама выбрала путь войны, ничто не оправдывало эту войну, ни одной реальной угрозы, лишь фальшивки" и "не может примириться со своей историей".Однако Лавров отметил, что Россия выше хамского отношения президента Франции, проявленного в его наплевательских высказываниях о российской истории.На этой же конференции министр уже отмечал, что страны Европы пытаются убедить президента США Дональда Трампа поменять позицию по Украине, европейцы всерьез готовятся к войне с Россией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2026

