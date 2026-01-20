Лавров указал на недоговороспособность европейских лидеров - 20.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260120/lavrov-ukazal-na-nedogovorosposobnost-evropeyskikh-liderov-1074557197.html
Лавров указал на недоговороспособность европейских лидеров
Лавров указал на недоговороспособность европейских лидеров - 20.01.2026 Украина.ру
Лавров указал на недоговороспособность европейских лидеров
Россия никогда не откажется от диалога, но с нынешними лидерами Европы договориться не получится. Об этом заявил 20 января глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
2026-01-20T14:01
2026-01-20T14:01
россия
европа
франция
сергей лавров
эммануэль макрон
новости
владимир зеленский
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074548473_0:11:3074:1740_1920x0_80_0_0_d78d9ec1b48b85f4b5d16c0081d62423.jpg
"Если кто-то хочет разговаривать, никогда мы не откажемся, даже прекрасно понимая, сделаю такую оговорку, что с нынешними лидерами Европы ни о чем договориться, скорее всего, не получится. Они слишком глубоко себя загнали в ненависть к России", - посетовал Лавров.Министр привёл цитату президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего в ноябре прошлого года после встречи с Владимиром Зеленским, что Россия "сама выбрала путь войны, ничто не оправдывало эту войну, ни одной реальной угрозы, лишь фальшивки" и "не может примириться со своей историей".Однако Лавров отметил, что Россия выше хамского отношения президента Франции, проявленного в его наплевательских высказываниях о российской истории.На этой же конференции министр уже отмечал, что страны Европы пытаются убедить президента США Дональда Трампа поменять позицию по Украине, европейцы всерьез готовятся к войне с Россией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
европа
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074548473_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_92e9358a5d83a5a747d0fd5129bdcf4d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, европа, франция, сергей лавров, эммануэль макрон, новости, владимир зеленский, украина.ру
Россия, Европа, Франция, Сергей Лавров, Эммануэль Макрон, Новости, Владимир Зеленский, Украина.ру

Лавров указал на недоговороспособность европейских лидеров

14:01 20.01.2026
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанкПресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова
Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия никогда не откажется от диалога, но с нынешними лидерами Европы договориться не получится. Об этом заявил 20 января глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
"Если кто-то хочет разговаривать, никогда мы не откажемся, даже прекрасно понимая, сделаю такую оговорку, что с нынешними лидерами Европы ни о чем договориться, скорее всего, не получится. Они слишком глубоко себя загнали в ненависть к России", - посетовал Лавров.
Министр привёл цитату президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего в ноябре прошлого года после встречи с Владимиром Зеленским, что Россия "сама выбрала путь войны, ничто не оправдывало эту войну, ни одной реальной угрозы, лишь фальшивки" и "не может примириться со своей историей".
Однако Лавров отметил, что Россия выше хамского отношения президента Франции, проявленного в его наплевательских высказываниях о российской истории.
"Уж кто-то, а француз не может не помнить историю России. Он не может не понимать, что история заключается не в том, что сказала Кая Каллас о девятнадцати войнах, развязанных Россией в течении последних ста лет. А история заключается в том, что, начиная или продолжая Наполеоном и продолжая Гитлером, которые поставили под ружье почти всю Европу для того, чтобы победить и развалить Россию. Вот с чего история начинается и вот чем никогда не поступится наш народ", - напомнил он.
На этой же конференции министр уже отмечал, что страны Европы пытаются убедить президента США Дональда Трампа поменять позицию по Украине, европейцы всерьез готовятся к войне с Россией.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияЕвропаФранцияСергей ЛавровЭммануэль МакронНовостиВладимир ЗеленскийУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:02Украинцам посоветовали "рычать по утрам", ракеты ударили по объекту под Винницей. Главное к этому часу
15:00Обещания и реальность: Лавров раскрыл Украина.ру судьбу граждан РФ с танкера "Маринера"
14:57Лавров высказался о вкладе Европы в "обеспечение интересов мира"
14:40Лавров назвал провокации в отношении Калининградской области самоубийственными
14:32Ситуация с водоснабжением и теплом на левом берегу Киева и Печерске остаётся сложной, заявил мэр Кличко
14:30Лавров рассказал Украина.ру, почему в Кремле ждут прогресса в отношениях именно с Трампом
14:21Трамп прислал Зеленскому приглашение войти в "Совет мира"
14:15Полковник Геннадий Алехин: Россия разрубила на две части группировку ВСУ на востоке Харьковской области
14:01Лавров указал на недоговороспособность европейских лидеров
13:57"Никакой передышки у Киева не будет": Лавров поставил диагноз, отвечая на вопрос Украина.ру
13:56В чем причина серии блэкаутов на Украине?
13:43Выступление Зеленского в Давосе отменено
13:39Глава МИД России сравнил Крым и Гренландию
13:26Чего еще ждать от Дональда Трампа?
13:15"Уровень бедности зашкаливает": Лавров о катастрофе в Молдавии
13:06Начальника украинского СИЗО будут судить за жестокость к военнопленным
13:00Дмитриев планирует встретиться в Давосе с некоторыми представителями США - Песков
13:00Без компромиссов. Как Европа вовсю готовится к войне с Россией
13:00Киев парализован ударами, растёт напряжение вокруг Гренландии. Хроника событий к 13:00 20 января
12:55Главные вопросы внешней политики РФ. Сергей Лавров отвечает изданию Украина.ру
Лента новостейМолния