Лавров указал на недоговороспособность европейских лидеров
Россия никогда не откажется от диалога, но с нынешними лидерами Европы договориться не получится. Об этом заявил 20 января глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
"Если кто-то хочет разговаривать, никогда мы не откажемся, даже прекрасно понимая, сделаю такую оговорку, что с нынешними лидерами Европы ни о чем договориться, скорее всего, не получится. Они слишком глубоко себя загнали в ненависть к России", - посетовал Лавров.Министр привёл цитату президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего в ноябре прошлого года после встречи с Владимиром Зеленским, что Россия "сама выбрала путь войны, ничто не оправдывало эту войну, ни одной реальной угрозы, лишь фальшивки" и "не может примириться со своей историей".Однако Лавров отметил, что Россия выше хамского отношения президента Франции, проявленного в его наплевательских высказываниях о российской истории.На этой же конференции министр уже отмечал, что страны Европы пытаются убедить президента США Дональда Трампа поменять позицию по Украине, европейцы всерьез готовятся к войне с Россией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"Если кто-то хочет разговаривать, никогда мы не откажемся, даже прекрасно понимая, сделаю такую оговорку, что с нынешними лидерами Европы ни о чем договориться, скорее всего, не получится. Они слишком глубоко себя загнали в ненависть к России", - посетовал Лавров.
Министр привёл цитату президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего в ноябре прошлого года после встречи с Владимиром Зеленским, что Россия "сама выбрала путь войны, ничто не оправдывало эту войну, ни одной реальной угрозы, лишь фальшивки" и "не может примириться со своей историей".
Однако Лавров отметил, что Россия выше хамского отношения президента Франции, проявленного в его наплевательских высказываниях о российской истории.
"Уж кто-то, а француз не может не помнить историю России. Он не может не понимать, что история заключается не в том, что сказала Кая Каллас о девятнадцати войнах, развязанных Россией в течении последних ста лет. А история заключается в том, что, начиная или продолжая Наполеоном и продолжая Гитлером, которые поставили под ружье почти всю Европу для того, чтобы победить и развалить Россию. Вот с чего история начинается и вот чем никогда не поступится наш народ", - напомнил он.
На этой же конференции министр уже отмечал, что страны Европы пытаются убедить президента США Дональда Трампа поменять позицию по Украине, европейцы всерьез готовятся к войне с Россией.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.