Кличко посетовал на перебои со светом и водой на левом берегу Киева

После ударов российских военных на левом берегу Киева произошли перебои со светом. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко, передает 20 января телеграм-канал Украина.ру

"Объекты социальной инфраструктуры переходят в автономный режим питания. <...> Также на левом берегу — перебои с водоснабжением", - говорится в посте.В Киеве и Днепропетровске по-прежнему слышны взрывы. Украинские паблики пишут, что в воздушном пространстве страны находится около 20 российских "Гераней".Ранее мы информировали, что больше всего сообщений за минувшую ночь поступало об ударах ВС РФ по целям в Киеве и Киевской области (Броварах). В столице всю ночь гремели взрывы, сообщается о поражении ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Многие жители города с вечера устраивались на ночлег в метро.Кроме того, ВС РФ в течение ночи наносили удары по объектам в Сумской (Конотоп), Днепропетровской (Днепропетровск, Кривой Рог), Одесской (Одесса), Харьковской (Харьков), Винницкой, Полтавской областях.ВС РФ также били по целям на временно оккупированной ВСУ части Запорожской области.По данным вражеских каналов, одновременно в небе над Украиной находилось до 50 российских БПЛА, со своих баз были подняты стратегические бомбардировщики-ракетоносцы ВКС России.Подробнее - в материале Киев атакуют "Герани" и "Искандеры". Сводка ночных ударов ВС РФ по регионам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.

