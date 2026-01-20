Кличко посетовал на перебои со светом и водой на левом берегу Киева - 20.01.2026 Украина.ру
Кличко посетовал на перебои со светом и водой на левом берегу Киева
Кличко посетовал на перебои со светом и водой на левом берегу Киева
После ударов российских военных на левом берегу Киева произошли перебои со светом. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко, передает 20 января телеграм-канал Украина.ру
2026-01-20T07:23
2026-01-20T07:23
"Объекты социальной инфраструктуры переходят в автономный режим питания. &lt;...&gt; Также на левом берегу — перебои с водоснабжением", - говорится в посте.В Киеве и Днепропетровске по-прежнему слышны взрывы. Украинские паблики пишут, что в воздушном пространстве страны находится около 20 российских "Гераней".Ранее мы информировали, что больше всего сообщений за минувшую ночь поступало об ударах ВС РФ по целям в Киеве и Киевской области (Броварах). В столице всю ночь гремели взрывы, сообщается о поражении ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Многие жители города с вечера устраивались на ночлег в метро.Кроме того, ВС РФ в течение ночи наносили удары по объектам в Сумской (Конотоп), Днепропетровской (Днепропетровск, Кривой Рог), Одесской (Одесса), Харьковской (Харьков), Винницкой, Полтавской областях.ВС РФ также били по целям на временно оккупированной ВСУ части Запорожской области.По данным вражеских каналов, одновременно в небе над Украиной находилось до 50 российских БПЛА, со своих баз были подняты стратегические бомбардировщики-ракетоносцы ВКС России.Подробнее - в материале Киев атакуют "Герани" и "Искандеры". Сводка ночных ударов ВС РФ по регионам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Кличко посетовал на перебои со светом и водой на левом берегу Киева

07:23 20.01.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій КличкоВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
После ударов российских военных на левом берегу Киева произошли перебои со светом. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко, передает 20 января телеграм-канал Украина.ру
"Объекты социальной инфраструктуры переходят в автономный режим питания. <...> Также на левом берегу — перебои с водоснабжением", - говорится в посте.
В Киеве и Днепропетровске по-прежнему слышны взрывы. Украинские паблики пишут, что в воздушном пространстве страны находится около 20 российских "Гераней".
Ранее мы информировали, что больше всего сообщений за минувшую ночь поступало об ударах ВС РФ по целям в Киеве и Киевской области (Броварах). В столице всю ночь гремели взрывы, сообщается о поражении ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Многие жители города с вечера устраивались на ночлег в метро.
Кроме того, ВС РФ в течение ночи наносили удары по объектам в Сумской (Конотоп), Днепропетровской (Днепропетровск, Кривой Рог), Одесской (Одесса), Харьковской (Харьков), Винницкой, Полтавской областях.
ВС РФ также били по целям на временно оккупированной ВСУ части Запорожской области.
По данным вражеских каналов, одновременно в небе над Украиной находилось до 50 российских БПЛА, со своих баз были подняты стратегические бомбардировщики-ракетоносцы ВКС России.
Подробнее - в материале Киев атакуют "Герани" и "Искандеры". Сводка ночных ударов ВС РФ по регионам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.
