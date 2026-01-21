https://ukraina.ru/20260121/alekhin-o-glavnom-forposte-osvobozhdenie-velikogo-burluka-raskolet-vsu-v-kharkovskoy-oblasti-1074581639.html

Алехин о главном форпосте: Освобождение Великого Бурлука расколет ВСУ в Харьковской области

Великобурлукский район Харьковской области стал ключевым участком фронта после длительного затишья. Теперь его значение резко возросло, и командование ВСУ перебрасывает сюда дополнительные силы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

Эксперт объяснил причины повышенного внимания противника к этому направлению. "Восточная часть Харьковской области отделена двумя большими естественными преградами — Печенежским и Оскольским водохранилищами. Неслучайно командование ВСУ перебрасывает в этот район дополнительные силы и средства", — заявил Алехин.Он отметил, что Великий Бурлук стал основным форпостом на данном направлении, ведь через него проходит дорога Т-21-14, которая связывает Волчанский и Купянский участки.При этом противник в районе Волчанска может снова оказаться в котле: с запада ВСУ поджимает Печенежское водохранилище, а на севере и востоке — территория Белгородского региона, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия разрубила на две части группировку ВСУ на востоке Харьковской области" на сайте Украина.ру.О перспективах Североатлантического альянса на фоне событий вокруг Гренландии — в материале издания Украина.ру Гренландский переполох. Почему Европа заговорила о конце НАТО.

