Глава МИД России сравнил Крым и Гренландию - 20.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260120/glava-mid-rossii-sravnil-krym-i-grenlandiyu-1074555543.html
Глава МИД России сравнил Крым и Гренландию
Глава МИД России сравнил Крым и Гренландию - 20.01.2026 Украина.ру
Глава МИД России сравнил Крым и Гренландию
Россия наблюдает за развитием ситуации вокруг Гренландии и США, но не имеет отношения к этому вопросу, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
2026-01-20T13:39
2026-01-20T13:53
новости
крым
россия
сша
сергей лавров
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074552051_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9cb8ad32fbe5747981678e96e00e76b2.jpg
"Мы не имеем отношения к этому вопросу. Мы наблюдаем, безусловно, это серьезная геополитическая ситуация", - сказал он.Министр также сравнил ситуацию, сложившуюся вокруг Гренландии, с Крымом.Он пояснил, что Крым не менее важен для безопасности России, чем Гренландия - для США.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
крым
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074552051_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_71b76b94921cc119f347672956692353.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, крым, россия, сша, сергей лавров, украина.ру
Новости, Крым, Россия, США, Сергей Лавров, Украина.ру

Глава МИД России сравнил Крым и Гренландию

13:39 20.01.2026 (обновлено: 13:53 20.01.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова
Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия наблюдает за развитием ситуации вокруг Гренландии и США, но не имеет отношения к этому вопросу, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
"Мы не имеем отношения к этому вопросу. Мы наблюдаем, безусловно, это серьезная геополитическая ситуация", - сказал он.
Министр также сравнил ситуацию, сложившуюся вокруг Гренландии, с Крымом.

"Поставьте на место гренландского народа народ Крыма, и вам многое станет, наверное, понятным. Причем в Крыму люди пошли на референдум после антиконституционного госпереворота, когда пришедшие к власти путчисты объявили войну против русского языка и послали боевиков штурмовать Верховный Совет Крыма, а в Гренландии никто никаких переворотов не устраивал", - отметил Лавров.

Он пояснил, что Крым не менее важен для безопасности России, чем Гренландия - для США.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКрымРоссияСШАСергей ЛавровУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:02Украинцам посоветовали "рычать по утрам", ракеты ударили по объекту под Винницей. Главное к этому часу
15:00Обещания и реальность: Лавров раскрыл Украина.ру судьбу граждан РФ с танкера "Маринера"
14:57Лавров высказался о вкладе Европы в "обеспечение интересов мира"
14:40Лавров назвал провокации в отношении Калининградской области самоубийственными
14:32Ситуация с водоснабжением и теплом на левом берегу Киева и Печерске остаётся сложной, заявил мэр Кличко
14:30Лавров рассказал Украина.ру, почему в Кремле ждут прогресса в отношениях именно с Трампом
14:21Трамп прислал Зеленскому приглашение войти в "Совет мира"
14:15Полковник Геннадий Алехин: Россия разрубила на две части группировку ВСУ на востоке Харьковской области
14:01Лавров указал на недоговороспособность европейских лидеров
13:57"Никакой передышки у Киева не будет": Лавров поставил диагноз, отвечая на вопрос Украина.ру
13:56В чем причина серии блэкаутов на Украине?
13:43Выступление Зеленского в Давосе отменено
13:39Глава МИД России сравнил Крым и Гренландию
13:26Чего еще ждать от Дональда Трампа?
13:15"Уровень бедности зашкаливает": Лавров о катастрофе в Молдавии
13:06Начальника украинского СИЗО будут судить за жестокость к военнопленным
13:00Дмитриев планирует встретиться в Давосе с некоторыми представителями США - Песков
13:00Без компромиссов. Как Европа вовсю готовится к войне с Россией
13:00Киев парализован ударами, растёт напряжение вокруг Гренландии. Хроника событий к 13:00 20 января
12:55Главные вопросы внешней политики РФ. Сергей Лавров отвечает изданию Украина.ру
Лента новостейМолния