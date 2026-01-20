https://ukraina.ru/20260120/glava-mid-rossii-sravnil-krym-i-grenlandiyu-1074555543.html

Глава МИД России сравнил Крым и Гренландию

Россия наблюдает за развитием ситуации вокруг Гренландии и США, но не имеет отношения к этому вопросу, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году

"Мы не имеем отношения к этому вопросу. Мы наблюдаем, безусловно, это серьезная геополитическая ситуация", - сказал он.Министр также сравнил ситуацию, сложившуюся вокруг Гренландии, с Крымом.Он пояснил, что Крым не менее важен для безопасности России, чем Гренландия - для США.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

