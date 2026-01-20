https://ukraina.ru/20260120/glava-mid-rossii-sravnil-krym-i-grenlandiyu-1074555543.html
Глава МИД России сравнил Крым и Гренландию
Глава МИД России сравнил Крым и Гренландию - 20.01.2026 Украина.ру
Глава МИД России сравнил Крым и Гренландию
Россия наблюдает за развитием ситуации вокруг Гренландии и США, но не имеет отношения к этому вопросу, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
"Мы не имеем отношения к этому вопросу. Мы наблюдаем, безусловно, это серьезная геополитическая ситуация", - сказал он.Министр также сравнил ситуацию, сложившуюся вокруг Гренландии, с Крымом.Он пояснил, что Крым не менее важен для безопасности России, чем Гренландия - для США.
Глава МИД России сравнил Крым и Гренландию
13:39 20.01.2026 (обновлено: 13:53 20.01.2026)
Россия наблюдает за развитием ситуации вокруг Гренландии и США, но не имеет отношения к этому вопросу, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
"Мы не имеем отношения к этому вопросу. Мы наблюдаем, безусловно, это серьезная геополитическая ситуация", - сказал он.
Министр также сравнил ситуацию, сложившуюся вокруг Гренландии, с Крымом.
"Поставьте на место гренландского народа народ Крыма, и вам многое станет, наверное, понятным. Причем в Крыму люди пошли на референдум после антиконституционного госпереворота, когда пришедшие к власти путчисты объявили войну против русского языка и послали боевиков штурмовать Верховный Совет Крыма, а в Гренландии никто никаких переворотов не устраивал", - отметил Лавров.
Он пояснил, что Крым не менее важен для безопасности России, чем Гренландия - для США.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.