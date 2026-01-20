https://ukraina.ru/20260120/energeticheskie-voyny-kitay-perekhvatil-u-indii-neft-iz-rossii-a-vengriya---neftyanuyu-industriyu-serbii-1074533381.html

Энергетические войны. Китай перехватил у Индии нефть из России, а Венгрия - "Нефтяную индустрию Сербии"

Энергетические войны. Китай перехватил у Индии нефть из России, а Венгрия - "Нефтяную индустрию Сербии" - 20.01.2026 Украина.ру

Энергетические войны. Китай перехватил у Индии нефть из России, а Венгрия - "Нефтяную индустрию Сербии"

Индийская Reliance Industries, ранее крупнейший покупатель нефти из России, отказавшись от неё, потеряла 8% выручки в нефтегазовом сегменте. При этом китайские НПЗ наращивают закупки российской нефти Urals.

Сербия и России близки к решению проблемы нефтяной компании NISРоссийские владельцы контрольного пакета акций компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) в лице "Газпрома" и венгерский нефтяной концерн MOL согласовали основы будущей сделки о продаже NIS, находящейся под санкциями США. Об этом 19 января сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. Она отметила, что MOL пообещала не закрывать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Панчево, а поддерживать прежний уровень производства и увеличивать его в соответствии с потребностями Сербии и региона."MOL и "Газпром нефть" договорились об основных положениях будущего договора купли-продажи, что было требованием американской администрации, и предложения по сделке будут направлены США... Что также важно, Сербия смогла в этих переговорах улучшить свою позицию относительно 2008 года, когда мы оказались с менее 30%, и нашу долю увеличиваем на 5%", – сказала Джедович-Ханданович. Что касается партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов, по словам министра, они также войдут в состав будущего соглашения о продаже NIS.В настоящее время структура собственников NIS выглядит следующим образом: "Газпром нефть" (44,85%), "Газпром капитал" (11,3%), "Газпром" (1 акция), правительство Сербии (29,87%), остальное – у миноритарных акционеров. Как известно, 10 января 2025 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список компанию "Газпром нефть" и более 20 дочерних и связанных с ней структур, в том числе NIS.Далее последовало несколько отсрочек, но 9 октября 2025 года санкции США против NIS вступили в силу, из-за чего хорватская JANAF, оператор нефтепровода Adria, прекратила поставки сырой нефти в адрес NIS. 25 ноября переработка сырья на НПЗ в Панчево была временно остановлена (добыча нефти продолжилась для формирования запасов, плюс поставками нефти Сербию поддержала Венгрия), снабжение рынка Сербии нефтепродуктами продолжилось из сформированных запасов.24 декабря 2025 года OFAC выдало очередную лицензию, разрешающую вести переговоры о продаже российской доли участия в NIS до 24 марта 2026 года. 31 декабря NIS получила лицензию OFAC на продолжение работы до 23 января 2026 года. 13 января 2026 года поставки нефти на НПЗ Панчево по нефтепроводу Adria были восстановлены. Производство нефтепродуктов на заводе возобновилось, отгрузка первых партий ожидается 27 января.NIS– одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания трудоустраивает около 14 тысяч человек, её ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%. NIS владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия", и совместно с "Газпром энергохолдинг" – ТЭС Панчево.США требуют от Сербии устранения российских участников из состава акционеров NIS. В свою очередь, российская сторона стремится защитить свои инвестиции в актив (за контроль над NIS "Газпром нефть" в 2008 году заплатила 400 млн долларов, и еще более 3 млрд долларов вложила в развитие актива, в т. ч. в масштабную модернизацию НПЗ Панчево).Власти Сербии рассматривали возможность национализировать NIS или выкупить доли участия российских акционеров, однако сумма потенциальной сделки (700 млн евро) оказалась несопоставимой с реальной стоимостью актива. Сумма, которую MOL предложила за долю российских акционеров в NIS, публично не озвучивалась.Российская нефть Urals переориентировалась с Индии на КитайВ декабре-январе китайские НПЗ резко увеличили закупки российского сорта нефти Urals на фоне сокращения поставок этого сорта в Индию из-за санкций США, сообщило 19 января британское агентство Reuters. Ранее это же агентство писало о потерях индийской компании Reliance Industries, отказавшейся от закупок российской нефти.В четвертом квартале 2025 года поставки нефти Urals в Китай достигли 259 тысяч баррелей в сутки, что более чем в три раза превышает уровни импорта в январе-сентябре прошлого года. С января 2026 года поставки выросли примерно до 447 тысяч баррелей в сутки – это максимальный показатель с 2023 года. По оценке источников агентства в отрасли, Urals предлагалась китайским покупателям со скидкой около $10 за баррель к Brent для поставок в марте.Общие морские поставки нефти из РФ в КНР в декабре 2025 года превысили 1,5 млн б/с, в предыдущие 11 месяцев они находились на уровне 1,2 млн б/с. Но китайский импорт российской нефти – это в основном сорт ВСТО (ESPO) с отгрузкой в дальневосточном порту Козьмино, присутствуют также арктические сорта нефти.Поставки же нефти Urals в Индию в декабре 2025 года упали до 929 тысяч баррелей в сутки – это наименьший объем с декабря 2022 года. В среднем Индия импортировала 1,36 млн б/с в 2024 году, и 1,27 млн б/с – в 2025 году. Импорт Индией российской нефти, вероятно, стабилизируется на сниженном уровне или продолжит сокращаться в январе, написало 16 января агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.Как заявил в комментарии Bloomberg аналитик Kpler Сумит Ритолия, хотя Россия остаётся важным поставщиком нефти для Индии, закупки становятся более ситуативными и чувствительными к соблюдению регуляторных норм. Растущая осторожность покупателей привела к образованию невостребованных партий нефти Urals – всё больше танкеров с ней "топчется" возле берегов Индии. Скидка к Brent в около $8 за баррель прельщает далеко не всех, поскольку немногие страны кроме Китая готовы игнорировать американские ограничения, отметило агентство.В официальном комментарии представитель МИД Индии Рандхир Джайсуал заявил, что политика закупок энергоносителей определяется динамикой мирового рынка и необходимостью обеспечения энергетических потребностей населения страны. Это указывает на прагматичный подход, при котором Индия будет корректировать свои источники импорта в зависимости от меняющихся условий.При этом индийская компания Reliance Industries, ранее крупнейший покупатель российской нефти, отказавшись от неё, потеряла 8% выручки в нефтегазовом сегменте, подсчитали аналитики Reuters. Как написало это агентство 16 января со ссылкой на данные London Stock Exchange Group, консолидированная прибыль Reliance Industries за IV квартал 2025 года составила 186,45 млрд рупий (порядка $2,1 млрд), что ниже среднего прогноза аналитиков в 196,44 млрд рупий. При этом доходы компании от нефтегазового сегмента снизились на 8,4%, он стал единственным сегментом с падающими доходами.Компания Reliance Industries, оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса и до недавнего времени крупнейший покупатель российской нефти, ещё в конце октября 2025 года заявила, что будет соблюдать антироссийские санкции. 6 января 2026-го в компании подчеркнули, что не ожидают поставок российской нефти. Судя по всему, это в первую очередь связано с тем, что с 21 января 2026 года в ЕС запрещён импорт топлива, произведенного из российской нефти. Китай же, в отличие от Индии, поставляет мало нефтепродуктов в Европу, и не сталкивается с ограничениями по их сбыту.Боливия гарантирует России и Китаю стабильность сделок по литию, нефти и газуНовое центристское правительство Боливии заявило о намерении соблюдать все действующие соглашения по добыче нефти, газа и лития. Это решение должно восстановить доверие инвесторов после периода нестабильности, начавшегося после присяги нового президента Боливии Родриго Паса, состоявшейся 8 ноября 2025 года.Министр энергетики Боливии Маурисио Мединасели заявил 16 января, что контракты, подписанные с Россией и Китаем предыдущим, левым правительством, будут выполнены, даже если новая власть критикует условия их заключения. Это "первое послание инвесторам" о надёжности. Министр подчеркнул, что это касается и трейдеров, поставлявших топливо, и компаний, исследующих литиевые месторождения. "Мы хотим показать, что Боливия соблюдает свои обязательства", – заключил он.Несмотря на огромные запасы лития и газа, их добыча в Боливии замедлилась из-за почти 20 лет жёсткого государственного контроля, отпугнувшего иностранный капитал. Страна теперь зависит от импорта топлива, включая российский дизель, так как свое производство нефтепродуктов сократилось.Новый президент страны Родриго Пас решил улучшить отношения с США и международными кредиторами, сменив прежний внешнеполитический курс. В команде президента заявили, что договоры по литию с Китаем и Россией были заключены "за спиной регионов и страны". Теперь же министр энергетики Боливии уточнил, что правительство страны обсудит дальнейшую работу с китайскими и российскими компаниями по литиевым контрактам, но расторгать сделки не станет.По словам Мединасели, для привлечения инвестиций Боливия разрабатывает новый закон об углеводородах, и отдельный – о литии. Реформа, которую планируют представить в первой половине 2026 года, должна вернуть частные компании в геологоразведку за счет гибких налогов и новых контрактных моделей. Государственная нефтегазовая компания YPFB сохранит ведущую роль, но перестанет доминировать. Если конгресс Боливии примет закон в этом году, тендеры на разведку нефти и газа планируется запустить в 2027 году.При этом местные аналитики предупреждают о внутренних рисках, связанных с либерализацией экономики Боливии. Так, 18 декабря 2025 года правительство страны отменило часть топливных субсидий, что вызвало протесты. Власти договорились с профсоюзами, однако ожидаются новые волнения. Дело в том, что следующим шагом должна стать передача логистики и поставок топлива частным операторам через 10 оптовых блоков с пятилетними контрактами, что неизбежно приведёт к росту розничных цен.По данным Геологической службы США (USGS), ресурсы лития в Боливии – 23 млн тонн, или около 20% мировых запасов, при этом государственная горнодобывающая компания YLB добывает около 3,5 тысячи тонн лития в год. Боливийский литий привлекает многие страны, но наибольшего успеха пока добились Китай и Россия. В 2021 году Боливия объявила международный конкурс по прямому извлечению лития на солончаках Уюни, Койпаса и Пастос-Грандес. В 2024-м YLB привлекла для реализации проектов компанию СВС – дочернюю структуру китайской Contemporary Amperex Technology (CATL), а также Uranium One – дочку "Росатома".

