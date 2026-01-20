https://ukraina.ru/20260120/bez-kompromissov-kak-evropa-vovsyu-gotovitsya-k-voyne-s-rossiey-1074553505.html

Без компромиссов. Как Европа вовсю готовится к войне с Россией

Несмотря на головную боль с Гренландией, на которую все более нахраписто претендует Дональд Трамп, европейцы не забывают гавкать в сторону России. Одними словесными уколами дело при этом не ограничивается, поэтому следить за Европой нужно очень внимательно

"Внимание сосредоточено не на США, совсем нет"Принято считать, что Дания – цитадель европейского благоденствия, сытый и спокойный край, который лишь злой волей нынешнего американского руководства попал как кур в ощип со своей Гренландией.Это впечатление, однако, глубоко ошибочно. К настоящему моменту Дания – один из главных европейских русофобов."Сегодня это - один из наиболее активных членов НАТО, особенно в деле помощи Украине и в политике санкций против России. Из Копенгагена все последние годы исходили самые жесткие антироссийские призывы", - написал на днях российский сенатор Алексей Пушков.Он отметил, что датчане занимают высокие должности в Североатлантическом альянсе, а спецслужбы этой скандинавской страны по сути являются филиалом разведывательных служб США.Даже сейчас, когда Трамп публикует в соцсетях картинки, на которых он водружает звездно-полосатый флаг на гренландской земле, официальные лица Дании продолжают готовиться… к защите от России."Мое внимание сосредоточено не на США, совсем нет. Мое внимание сосредоточено на России", - заявил несколькими днями ранее генерал-майор Сорен Андерсен, который возглавляет Объединенное арктическое командование Дании.В России подобные из раза в раз звучащие с датской стороны заявления сочли маниакальными."Маниакальная заряженность Копенгагена на конфронтацию с Россией и противодействие усилиям по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, которое бы учитывало российские интересы, делают невозможным поддержание с нашей стороны нормальных отношений с Данией", - прокомментировал недавно посол РФ в Дании Владимир Барбин.Военные приготовленияМожно допустить, что подготовка к войне с РФ – лишь дымовая завеса, под прикрытием которой датская армия учится отражать американский десант в Гренландии, однако вероятнее, что в Копенгагене действительно спят и видят военное столкновение с Россией.Мысль безумная в нынешней ситуации, но очень удобная – под этот фантастический сценарий можно выделять бюджеты, стращать страшными русскими собственное население и поддерживать в обществе должный уровень истерии.Ну и про банальный распил тоже забывать не стоит. В этом датчанам помогут набившие на этом руку украинцы.В прошлом году, например, в Дании начали постройку завода по производству твердого ракетного топлива, которым с украинской стороны владеет скандальная компания Fire point. Это та самая контора, которая "разработала" украинскую дальнобойную пиар-ракету "Фламинго", а также отметилась в громких коррупционных уголовных делах.Еще один косвенный признак подготовки к военному конфликту со стороны Европы – разнообразные методички и инструкции, которые распространяются органами власти европейских стран.Переплюнули в этом отношении всех Европейская народная партия (крупнейшая фракция Европарламента) и власти Норвегии. Первая призвала жителей континента готовится к ядерной войне, а вторые разослали гражданам более 13 тыс. писем, где советуют готовиться к реквизициям на случай войны с Россией.Кроме болтовни есть и практические шаги со стороны Европы. В прошлом году из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин вышли граничащие с РФ страны – Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония. Все они не скрывают, что делается это из-за "российской угрозы".Варшава на днях заявила, что в рамках программы НАТО "Восточный щит" может заминировать границу с РФ. Для этого началась подготовка соответствующих участков и возведение оборонительных сооружений, однако непосредственное минирование будет осуществлено только в случае возникновения угрозы войны.Блокада и ядерный плацдармОдин из наиболее напряженных регионов в контексте возможной эскалации между Россией и Европой – это Калининградская область, которой то и дело угрожают блокадой.Недавно очередная такая угроза разродилась из уст бывшего замглавы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса."Один из реальных сценариев конфронтации между НАТО и Россией — это именно блокада Кенигсбергской (Калининградской - ред.) области", — сказал он на днях в интервью украинскому YouTube-каналу "ДумаЙ".Коверкание названия российского региона – не случайная оговорка. Отставной прибалтийский дипломат не признает название Калининград, намекая на то, что эта область не должна принадлежать России.На выпад со стороны оголтелого литовского русофоба можно было бы не обращать внимание, если бы не контекст, который с этим связан.В ноябре прошлого года заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко рассказал, что в НАТО разрабатываются сценарии блокирования Калининградской области, со стороны стран Запада идет активная милитаризация региона и накачка его воинскими контингентами.Усиливается конфронтация непосредственно на Балтике: Финляндия и Швеция вступили в НАТО, в регионе началась операция НАТО "Балтийский часовой", то есть присутствие натовских военных в регионе становится постоянным.К этому потом добавился "Восточный часовой", который отвечает за контроль над воздушным пространством вблизи РФ и Белоруссии. В рамках этой миссии Франция разместила в Польше истребители Rafale, которые могут нести на себе ракеты с ядерной боеголовкой. Вкупе с размещением там также датских F-16 это свидетельствует, что Запад проецирует вблизи границ России свой ядерный военно-воздушный компонент.Таким образом военные приготовления Запада к конфронтации с Россией несут не оборонный, как заявляется, а наступательный характер. Как можно видеть, эта идея не теряет для Европы актуальности даже тогда, когда ее авторитет и суверенитет рвут на клочки американцы во главе с Трампом.О перспективах Североатлантического альянса на фоне событий вокруг Гренландии - в материале издания Украина.ру Гренландский переполох. Почему Европа заговорила о конце НАТО.

2026

Павел Котов

Новости

