Без компромиссов. Как Европа вовсю готовится к войне с Россией - 20.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260120/bez-kompromissov-kak-evropa-vovsyu-gotovitsya-k-voyne-s-rossiey-1074553505.html
Без компромиссов. Как Европа вовсю готовится к войне с Россией
Без компромиссов. Как Европа вовсю готовится к войне с Россией - 20.01.2026 Украина.ру
Без компромиссов. Как Европа вовсю готовится к войне с Россией
Несмотря на головную боль с Гренландией, на которую все более нахраписто претендует Дональд Трамп, европейцы не забывают гавкать в сторону России. Одними словесными уколами дело при этом не ограничивается, поэтому следить за Европой нужно очень внимательно
2026-01-20T13:00
2026-01-20T13:15
эксклюзив
россия
дания
европа
дональд трамп
алексей пушков
нато
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071355323_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_8bb78bf67fe46d9465f5f95a9093248c.jpg
"Внимание сосредоточено не на США, совсем нет"Принято считать, что Дания – цитадель европейского благоденствия, сытый и спокойный край, который лишь злой волей нынешнего американского руководства попал как кур в ощип со своей Гренландией.Это впечатление, однако, глубоко ошибочно. К настоящему моменту Дания – один из главных европейских русофобов."Сегодня это - один из наиболее активных членов НАТО, особенно в деле помощи Украине и в политике санкций против России. Из Копенгагена все последние годы исходили самые жесткие антироссийские призывы", - написал на днях российский сенатор Алексей Пушков.Он отметил, что датчане занимают высокие должности в Североатлантическом альянсе, а спецслужбы этой скандинавской страны по сути являются филиалом разведывательных служб США.Даже сейчас, когда Трамп публикует в соцсетях картинки, на которых он водружает звездно-полосатый флаг на гренландской земле, официальные лица Дании продолжают готовиться… к защите от России."Мое внимание сосредоточено не на США, совсем нет. Мое внимание сосредоточено на России", - заявил несколькими днями ранее генерал-майор Сорен Андерсен, который возглавляет Объединенное арктическое командование Дании.В России подобные из раза в раз звучащие с датской стороны заявления сочли маниакальными."Маниакальная заряженность Копенгагена на конфронтацию с Россией и противодействие усилиям по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, которое бы учитывало российские интересы, делают невозможным поддержание с нашей стороны нормальных отношений с Данией", - прокомментировал недавно посол РФ в Дании Владимир Барбин.Военные приготовленияМожно допустить, что подготовка к войне с РФ – лишь дымовая завеса, под прикрытием которой датская армия учится отражать американский десант в Гренландии, однако вероятнее, что в Копенгагене действительно спят и видят военное столкновение с Россией.Мысль безумная в нынешней ситуации, но очень удобная – под этот фантастический сценарий можно выделять бюджеты, стращать страшными русскими собственное население и поддерживать в обществе должный уровень истерии.Ну и про банальный распил тоже забывать не стоит. В этом датчанам помогут набившие на этом руку украинцы.В прошлом году, например, в Дании начали постройку завода по производству твердого ракетного топлива, которым с украинской стороны владеет скандальная компания Fire point. Это та самая контора, которая "разработала" украинскую дальнобойную пиар-ракету "Фламинго", а также отметилась в громких коррупционных уголовных делах.Еще один косвенный признак подготовки к военному конфликту со стороны Европы – разнообразные методички и инструкции, которые распространяются органами власти европейских стран.Переплюнули в этом отношении всех Европейская народная партия (крупнейшая фракция Европарламента) и власти Норвегии. Первая призвала жителей континента готовится к ядерной войне, а вторые разослали гражданам более 13 тыс. писем, где советуют готовиться к реквизициям на случай войны с Россией.Кроме болтовни есть и практические шаги со стороны Европы. В прошлом году из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин вышли граничащие с РФ страны – Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония. Все они не скрывают, что делается это из-за "российской угрозы".Варшава на днях заявила, что в рамках программы НАТО "Восточный щит" может заминировать границу с РФ. Для этого началась подготовка соответствующих участков и возведение оборонительных сооружений, однако непосредственное минирование будет осуществлено только в случае возникновения угрозы войны.Блокада и ядерный плацдармОдин из наиболее напряженных регионов в контексте возможной эскалации между Россией и Европой – это Калининградская область, которой то и дело угрожают блокадой.Недавно очередная такая угроза разродилась из уст бывшего замглавы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса."Один из реальных сценариев конфронтации между НАТО и Россией — это именно блокада Кенигсбергской (Калининградской - ред.) области", — сказал он на днях в интервью украинскому YouTube-каналу "ДумаЙ".Коверкание названия российского региона – не случайная оговорка. Отставной прибалтийский дипломат не признает название Калининград, намекая на то, что эта область не должна принадлежать России.На выпад со стороны оголтелого литовского русофоба можно было бы не обращать внимание, если бы не контекст, который с этим связан.В ноябре прошлого года заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко рассказал, что в НАТО разрабатываются сценарии блокирования Калининградской области, со стороны стран Запада идет активная милитаризация региона и накачка его воинскими контингентами.Усиливается конфронтация непосредственно на Балтике: Финляндия и Швеция вступили в НАТО, в регионе началась операция НАТО "Балтийский часовой", то есть присутствие натовских военных в регионе становится постоянным.К этому потом добавился "Восточный часовой", который отвечает за контроль над воздушным пространством вблизи РФ и Белоруссии. В рамках этой миссии Франция разместила в Польше истребители Rafale, которые могут нести на себе ракеты с ядерной боеголовкой. Вкупе с размещением там также датских F-16 это свидетельствует, что Запад проецирует вблизи границ России свой ядерный военно-воздушный компонент.Таким образом военные приготовления Запада к конфронтации с Россией несут не оборонный, как заявляется, а наступательный характер. Как можно видеть, эта идея не теряет для Европы актуальности даже тогда, когда ее авторитет и суверенитет рвут на клочки американцы во главе с Трампом.О перспективах Североатлантического альянса на фоне событий вокруг Гренландии - в материале издания Украина.ру Гренландский переполох. Почему Европа заговорила о конце НАТО.
https://ukraina.ru/20260112/kak-vengriya-razygryvaet-rossiyskuyu-kartu-na-fone-zamerzayuschey-evropy-orban-nachal-predvybornuyu-1074180705.html
россия
дания
европа
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071355323_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_dbad51b9e289f978c4d9013520dd05a9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, дания, европа, дональд трамп, алексей пушков, нато, украина
Эксклюзив, Россия, Дания, Европа, Дональд Трамп, Алексей Пушков, НАТО, Украина

Без компромиссов. Как Европа вовсю готовится к войне с Россией

13:00 20.01.2026 (обновлено: 13:15 20.01.2026)
 
© Фото : interaffairs.ru
- РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : interaffairs.ru
Читать в
ДзенTelegram
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Несмотря на головную боль с Гренландией, на которую все более нахраписто претендует Дональд Трамп, европейцы не забывают гавкать в сторону России. Одними словесными уколами дело при этом не ограничивается, поэтому следить за Европой нужно очень внимательно
"Внимание сосредоточено не на США, совсем нет"
Принято считать, что Дания – цитадель европейского благоденствия, сытый и спокойный край, который лишь злой волей нынешнего американского руководства попал как кур в ощип со своей Гренландией.
Это впечатление, однако, глубоко ошибочно. К настоящему моменту Дания – один из главных европейских русофобов.
"Сегодня это - один из наиболее активных членов НАТО, особенно в деле помощи Украине и в политике санкций против России. Из Копенгагена все последние годы исходили самые жесткие антироссийские призывы", - написал на днях российский сенатор Алексей Пушков.
Он отметил, что датчане занимают высокие должности в Североатлантическом альянсе, а спецслужбы этой скандинавской страны по сути являются филиалом разведывательных служб США.
Даже сейчас, когда Трамп публикует в соцсетях картинки, на которых он водружает звездно-полосатый флаг на гренландской земле, официальные лица Дании продолжают готовиться… к защите от России.
"Мое внимание сосредоточено не на США, совсем нет. Мое внимание сосредоточено на России", - заявил несколькими днями ранее генерал-майор Сорен Андерсен, который возглавляет Объединенное арктическое командование Дании.
В России подобные из раза в раз звучащие с датской стороны заявления сочли маниакальными.
"Маниакальная заряженность Копенгагена на конфронтацию с Россией и противодействие усилиям по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, которое бы учитывало российские интересы, делают невозможным поддержание с нашей стороны нормальных отношений с Данией", - прокомментировал недавно посол РФ в Дании Владимир Барбин.
Военные приготовления
Можно допустить, что подготовка к войне с РФ – лишь дымовая завеса, под прикрытием которой датская армия учится отражать американский десант в Гренландии, однако вероятнее, что в Копенгагене действительно спят и видят военное столкновение с Россией.
Мысль безумная в нынешней ситуации, но очень удобная – под этот фантастический сценарий можно выделять бюджеты, стращать страшными русскими собственное население и поддерживать в обществе должный уровень истерии.
Ну и про банальный распил тоже забывать не стоит. В этом датчанам помогут набившие на этом руку украинцы.
В прошлом году, например, в Дании начали постройку завода по производству твердого ракетного топлива, которым с украинской стороны владеет скандальная компания Fire point. Это та самая контора, которая "разработала" украинскую дальнобойную пиар-ракету "Фламинго", а также отметилась в громких коррупционных уголовных делах.
Еще один косвенный признак подготовки к военному конфликту со стороны Европы – разнообразные методички и инструкции, которые распространяются органами власти европейских стран.
Переплюнули в этом отношении всех Европейская народная партия (крупнейшая фракция Европарламента) и власти Норвегии. Первая призвала жителей континента готовится к ядерной войне, а вторые разослали гражданам более 13 тыс. писем, где советуют готовиться к реквизициям на случай войны с Россией.
Кроме болтовни есть и практические шаги со стороны Европы. В прошлом году из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин вышли граничащие с РФ страны – Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония. Все они не скрывают, что делается это из-за "российской угрозы".
Варшава на днях заявила, что в рамках программы НАТО "Восточный щит" может заминировать границу с РФ. Для этого началась подготовка соответствующих участков и возведение оборонительных сооружений, однако непосредственное минирование будет осуществлено только в случае возникновения угрозы войны.
Блокада и ядерный плацдарм
Один из наиболее напряженных регионов в контексте возможной эскалации между Россией и Европой – это Калининградская область, которой то и дело угрожают блокадой.
- РИА Новости, 1920, 12.01.2026
12 января, 16:36
Как Венгрия разыгрывает российскую карту. На фоне замерзающей Европы Орбан начал предвыборную кампаниюНеожиданно суровая зима поставила на колени все страны Западной Европы, кроме Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто 12 января в эфире программы "Час правды"
Недавно очередная такая угроза разродилась из уст бывшего замглавы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса.
"Один из реальных сценариев конфронтации между НАТО и Россией — это именно блокада Кенигсбергской (Калининградской - ред.) области", — сказал он на днях в интервью украинскому YouTube-каналу "ДумаЙ".
Коверкание названия российского региона – не случайная оговорка. Отставной прибалтийский дипломат не признает название Калининград, намекая на то, что эта область не должна принадлежать России.
На выпад со стороны оголтелого литовского русофоба можно было бы не обращать внимание, если бы не контекст, который с этим связан.
В ноябре прошлого года заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко рассказал, что в НАТО разрабатываются сценарии блокирования Калининградской области, со стороны стран Запада идет активная милитаризация региона и накачка его воинскими контингентами.
Усиливается конфронтация непосредственно на Балтике: Финляндия и Швеция вступили в НАТО, в регионе началась операция НАТО "Балтийский часовой", то есть присутствие натовских военных в регионе становится постоянным.
К этому потом добавился "Восточный часовой", который отвечает за контроль над воздушным пространством вблизи РФ и Белоруссии. В рамках этой миссии Франция разместила в Польше истребители Rafale, которые могут нести на себе ракеты с ядерной боеголовкой. Вкупе с размещением там также датских F-16 это свидетельствует, что Запад проецирует вблизи границ России свой ядерный военно-воздушный компонент.
Таким образом военные приготовления Запада к конфронтации с Россией несут не оборонный, как заявляется, а наступательный характер. Как можно видеть, эта идея не теряет для Европы актуальности даже тогда, когда ее авторитет и суверенитет рвут на клочки американцы во главе с Трампом.
О перспективах Североатлантического альянса на фоне событий вокруг Гренландии - в материале издания Украина.ру Гренландский переполох. Почему Европа заговорила о конце НАТО.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивРоссияДанияЕвропаДональд ТрампАлексей ПушковНАТОУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:26Чего еще ждать от Дональда Трампа?
13:15"Уровень бедности зашкаливает": Лавров о катастрофе в Молдавии
13:06Начальника украинского СИЗО будут судить за жестокость к военнопленным
13:00Дмитриев планирует встретиться в Давосе с некоторыми представителями США - Песков
13:00Без компромиссов. Как Европа вовсю готовится к войне с Россией
13:00Киев парализован ударами, растёт напряжение вокруг Гренландии. Хроника событий к 13:00 20 января
12:55Главные вопросы внешней политики РФ. Сергей Лавров отвечает изданию Украина.ру
12:53Полиция подтвердила обыски в мэрии Днепропетровска по подозрению в коррупции
12:50Лавров согласился со словами Рубио о российско-американских отношениях
12:20Транспортный коллапс в Киеве, США и Дания спорят о Гренландии. Новости к этому часу
12:17Лавров высказался о "падении" ОБСЕ и возможности ее "реанимировать"
12:10Лавров обвинил Европу в срыве договоренностей по Украине
11:54Лавров рассказал о пользе БРИКС
11:43Изоляция России не состоялась - Лавров
11:38"Пока вы не уймете своих бешеных псов": начальник Днепропетровска возмущён обыском
11:3720 января 2026 года, утренний эфир
11:33Лавров высказался о беспрецедентных отношениях России и Китая
11:23Лавров обратил внимание на скандальное заявление Мерца
11:12Год начался бурно - Лавров
11:01Аппарат парламента Украины отправился на удалёнку из-за бытовых неудобств
Лента новостейМолния