ВС РФ приближаются к Красному Лиману и Славянску. Главное к этому часу
00:08 19.01.2026 (обновлено: 00:15 19.01.2026)
ВС РФ приближаются к Красному Лиману и Славянску, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Об этом 18 января передаёт телеграм-канал Украина.ру
"После освобождения Закотного мы видим, что наши подразделения приближаются к самому Славянску. Там уже осталось порядка 30 километров", — написал Пушилин на платформе MAX.
Одновременно с этим российские подразделения перекрыли логистику противника между Артемовском и Славянском, освободив Приволье в 19 километрах от города.
"И 16 километров до Красного Лимана", — добавил глава ДНР.
Накануне войска Южной группировки войск освободили село Приволье. Днём ранее её же подразделения взяли под контроль село Закотное.
Другие новости к этому часу:
🟦 Киевский режим и его глава — главные причастные к теракту в Хорлах 1 января, следствие устанавливает и тех, кто спланировал атаку, заявил Сальдо;
🟦 ЕС обдумывает введение пошлин против США на 93 млрд евро на фоне объявления Трампа о введении пошлин из-за Гренландии, — Financial Timesсо ссылкой на источники;
🟦 США не планируют покидать НАТО, заявил в воскресенье глава американского минфина Скотт Бессент на фоне ухудшения отношений его страны с альянсом из-за угроз американского президента Дональда Трампа захватить Гренландию;
🟦 Управление гражданской авиации Ирана получило "уведомление" о необходимости быть готовым в ближайшие дни и недели закрыть воздушное пространство, — западные телеграм-каналы.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.