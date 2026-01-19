ВС РФ приближаются к Красному Лиману и Славянску. Главное к этому часу - 19.01.2026 Украина.ру
ВС РФ приближаются к Красному Лиману и Славянску. Главное к этому часу
ВС РФ приближаются к Красному Лиману и Славянску. Главное к этому часу
ВС РФ приближаются к Красному Лиману и Славянску, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Об этом 18 января передаёт телеграм-канал Украина.ру
"После освобождения Закотного мы видим, что наши подразделения приближаются к самому Славянску. Там уже осталось порядка 30 километров", — написал Пушилин на платформе MAX.Одновременно с этим российские подразделения перекрыли логистику противника между Артемовском и Славянском, освободив Приволье в 19 километрах от города."И 16 километров до Красного Лимана", — добавил глава ДНР.Накануне войска Южной группировки войск освободили село Приволье. Днём ранее её же подразделения взяли под контроль село Закотное.Другие новости к этому часу:🟦 Киевский режим и его глава — главные причастные к теракту в Хорлах 1 января, следствие устанавливает и тех, кто спланировал атаку, заявил Сальдо;🟦 ЕС обдумывает введение пошлин против США на 93 млрд евро на фоне объявления Трампа о введении пошлин из-за Гренландии, — Financial Timesсо ссылкой на источники;🟦 США не планируют покидать НАТО, заявил в воскресенье глава американского минфина Скотт Бессент на фоне ухудшения отношений его страны с альянсом из-за угроз американского президента Дональда Трампа захватить Гренландию;🟦 Управление гражданской авиации Ирана получило "уведомление" о необходимости быть готовым в ближайшие дни и недели закрыть воздушное пространство, — западные телеграм-каналы.
Украина.ру
новости, украина.ру, россия, денис пушилин, красный лиман, славянск, днр, донецкая народная республика, наступление вс рф, вс рф, новости сво, война на украине, сво, херсонская область, владимир сальдо, украина, военные преступления, ес, сша, гренландия, нато, дональд трамп, иран
00:08 19.01.2026 (обновлено: 00:15 19.01.2026)
 
ВС РФ приближаются к Красному Лиману и Славянску, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Об этом 18 января передаёт телеграм-канал Украина.ру
"После освобождения Закотного мы видим, что наши подразделения приближаются к самому Славянску. Там уже осталось порядка 30 километров", — написал Пушилин на платформе MAX.
Одновременно с этим российские подразделения перекрыли логистику противника между Артемовском и Славянском, освободив Приволье в 19 километрах от города.
"И 16 километров до Красного Лимана", — добавил глава ДНР.
Накануне войска Южной группировки войск освободили село Приволье. Днём ранее её же подразделения взяли под контроль село Закотное.
Другие новости к этому часу:
🟦 Киевский режим и его глава — главные причастные к теракту в Хорлах 1 января, следствие устанавливает и тех, кто спланировал атаку, заявил Сальдо;
🟦 ЕС обдумывает введение пошлин против США на 93 млрд евро на фоне объявления Трампа о введении пошлин из-за Гренландии, — Financial Timesсо ссылкой на источники;
🟦 США не планируют покидать НАТО, заявил в воскресенье глава американского минфина Скотт Бессент на фоне ухудшения отношений его страны с альянсом из-за угроз американского президента Дональда Трампа захватить Гренландию;
🟦 Управление гражданской авиации Ирана получило "уведомление" о необходимости быть готовым в ближайшие дни и недели закрыть воздушное пространство, — западные телеграм-каналы.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
