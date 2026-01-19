https://ukraina.ru/20260119/vs-rf-priblizhayutsya-k-krasnomu-limanu-i-slavyansku--pushilin-1074473808.html

ВС РФ приближаются к Красному Лиману и Славянску. Главное к этому часу

ВС РФ приближаются к Красному Лиману и Славянску. Главное к этому часу

ВС РФ приближаются к Красному Лиману и Славянску, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Об этом 18 января передаёт телеграм-канал Украина.ру

2026-01-19T00:08

"После освобождения Закотного мы видим, что наши подразделения приближаются к самому Славянску. Там уже осталось порядка 30 километров", — написал Пушилин на платформе MAX.Одновременно с этим российские подразделения перекрыли логистику противника между Артемовском и Славянском, освободив Приволье в 19 километрах от города."И 16 километров до Красного Лимана", — добавил глава ДНР.Накануне войска Южной группировки войск освободили село Приволье. Днём ранее её же подразделения взяли под контроль село Закотное.Другие новости к этому часу:🟦 Киевский режим и его глава — главные причастные к теракту в Хорлах 1 января, следствие устанавливает и тех, кто спланировал атаку, заявил Сальдо;🟦 ЕС обдумывает введение пошлин против США на 93 млрд евро на фоне объявления Трампа о введении пошлин из-за Гренландии, — Financial Timesсо ссылкой на источники;🟦 США не планируют покидать НАТО, заявил в воскресенье глава американского минфина Скотт Бессент на фоне ухудшения отношений его страны с альянсом из-за угроз американского президента Дональда Трампа захватить Гренландию;🟦 Управление гражданской авиации Ирана получило "уведомление" о необходимости быть готовым в ближайшие дни и недели закрыть воздушное пространство, — западные телеграм-каналы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

