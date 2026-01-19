"Ура, мы сделали это!" Украинская молодежь массово бежит за границу - 19.01.2026 Украина.ру
"Ура, мы сделали это!" Украинская молодежь массово бежит за границу
"Ура, мы сделали это!" Украинская молодежь массово бежит за границу
Европейские масс-медиа публикуют информацию о повальном бегстве украинской молодежи, которая покидает страну, чтобы избежать принудительной мобилизации и последующей отправки на фронт.
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1070995896_0:0:976:549_1920x0_80_0_0_bf50956678727e4bdca5617ccbf0a792.jpg
Западные журналисты внезапно осознали масштабы этого явления, угрожающего Украине тяжелыми, и даже критическими последствиями. Хотя вплоть до последнего времени они утверждали, что молодые украинцы рвутся в бой, чтобы защищать коррупционный режим Зеленского. А любые намеки на массовый исход украинских граждан приравнивались в Великобритании к вражеской пропаганде.Сейчас в Европе начали прозревать. Многие издания признают – сразу после того, как украинские власти разрешили выезд юношам в возрасте от восемнадцати до двадцати двух лет, они устремились в другие страны сплошным потоком. А парни постарше, которым не посчастливилось попасть в рамки этой возрастной категории, изыскивают любые возможные пути для побега через границу."1800 молодых украинцев каждую неделю убегают в Германию, боясь призыва", – написала вчера The Sunday Times. Газета определила эту цифру в ходе специального расследования. Ее репортеры присоединились к закрытым телеграм-чатам, где обсуждают способы бежать с территории Украины. И оказалось, что на сегодня в них состоят около сорока тысяч человек, а число подписчиков постоянно растет.Издание сумело взять у этих людей комментарии. Один из них рассказал британцам о том, что переправился через молдавскую границу с помощью нелегальных перевозчиков, в составе целой группы молодых украинцев, которые заплатили за это по двенадцать тысяч долларов с человека.Двадцатидвухлетний харьковчанин Никита сообщил, что вместе с ним работали семеро молодых парней, и шестеро из них уже покинули Украину. Британцы делают из таких признаний очевидные выводы, отмечая, что подпадающие под призыв украинцы вскоре поголовно переедут в Европу. Причем, прорвавшиеся за кордон счастливцы не скрывают, что не собираются возвращаться обратно, в концлагерь Зеленского."Либо меня отправят на бойню, и я умру – либо я сделаю что-то лучшее для своей семьи и построю жизнь в другой стране", – признался репортерам тридцатилетний гражданин Украины по имени Сергей."У меня больше нет родины", – откровенно сказал в комментарии газете другой беглец по имени Даниил."Среди собеседников газеты The Sunday Times не нашлось никого, кто выразил желание и намерение возвращаться на Украину после завершения войны. Никто из них больше не связывает свою судьбу с Украиной или с тем, что от нее останется. Хоть примут ее в Евросоюз, хоть не примут. И это действительно показательно", – отмечает этот момент политолог Владимир Корнилов."Десять процентов уехавших говорят, что они таки вернутся, но только после войны. А остальные все же подумают, или не настолько уверены. Поэтому процент вернувшихся будет, по-моему, очень незначителен", – признался в недавнем интервью Алексей Антипович, руководитель украинской социологической группы "Рейтинг".Исследовательский центр NGL.media обобщил официальную статистику, предоставленную пограничными ведомствами Польши, Румынии, Словакии, Молдавии и Венгрии – сообщив о том, что за последние годы из Украины выехали на законных основаниях около полумиллиона мужчин. Однако количество бежавших за кордон нелегалов может превосходить эту цифру в несколько раз.Эксперты констатируют: после окончания конфликта на Украине она окажется полностью обескровленной, потеряв в результате миграции большинство образованных трудоспособных мужчин. Потому что бежавшие за границу люди категорически не доверяют националистической власти, и не планируют появляться на территории, подконтрольной официальному Киеву – что бы им за это не обещали.Немецкий пропагандистский медиахолдинг Deutsche Welle опубликовал запись разговора с восемнадцатилетним Виктором, студентом Киевского университета культуры, который уехал в Германию вместе со своей девушкой и подал заявление на получение временного убежища в ФРГ."Я читал сообщения о том, что призывной возраст могут снизить. В нашей стране могут быть приняты самые разные законы, в том числе и такие, которые позволят призывать в армию уже в восемнадцать лет", – рассказал он немецким журналистам.И действительно, профессиональный украинский коррупционер Сергей Притула уже призвал Зеленского срочно отменить разрешение на выезд за границу для парней 18–22 лет – мотивируя этом тем, что армия испытывает нехватку солдат, а бизнесу не хватает рабочих рук.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц тоже заявил, что молодым украинцам лучше оставаться "служить в своей стране", а не спасать свою жизнь в Германии. Выступая на торговом конгрессе в Берлине, этот немецкий политик сказал, что уже обратился с соответствующим требованием к Зеленскому, настаивая на необходимости понизить планку возраста для призыва.Юные украинцы понимают, что клетка вот-вот закроется. Они начинают планировать отъезд из страны еще во время учебы в школе, потому что большинство подростков собственными глазами видят, как охотятся на людей полицейские и военкомы из ТЦК. Покинув государство-тюрьму, тинейджеры открыто демонстрируют окружающим свою радость, понимая, что спаслись от грозящей гибели.Двадцатилетний Максим признался: сразу после пересечения украинской границы в автобусе, где ехали молодые парни, начался настоящий праздник."Когда мы выехали, все закричали: "Ура, мы сделали это!", – сообщил он в комментарии Deutsche Welle.А немецкие репортеры не стали подвергать эти слова сомнению, отметив, что каждый пятый украинский подросток мечтает сейчас поскорее выехать за рубеж.Публикации в газетах Великобритании и Евросоюза, которые начали признавать проблему массового бегства украинских призывников, могут говорить о том, что европейские политики готовят почву для работы с общественным мнением в случае завершения конфликта на Украине.Это процесс принятия реального положения дел, крайнее неприятного для Брюсселя, Лондона и Берлина, которые собирались вести войну до последнего украинца. А теперь видят, что подданые Зеленского стараются избежать этой участи буквально любой ценой.Украинцы могут столкнуться с длительными отключениями электроэнергии, возможен тотальный блэкаут. Подробнее — в материале Зависимость ЕС, провалы ВСУ, погружение во тьму. Хроника событий на утро 19 января.
украина
германия
великобритания
"Ура, мы сделали это!" Украинская молодежь массово бежит за границу

Европейские масс-медиа публикуют информацию о повальном бегстве украинской молодежи, которая покидает страну, чтобы избежать принудительной мобилизации и последующей отправки на фронт.
Западные журналисты внезапно осознали масштабы этого явления, угрожающего Украине тяжелыми, и даже критическими последствиями. Хотя вплоть до последнего времени они утверждали, что молодые украинцы рвутся в бой, чтобы защищать коррупционный режим Зеленского. А любые намеки на массовый исход украинских граждан приравнивались в Великобритании к вражеской пропаганде.
Сейчас в Европе начали прозревать. Многие издания признают – сразу после того, как украинские власти разрешили выезд юношам в возрасте от восемнадцати до двадцати двух лет, они устремились в другие страны сплошным потоком. А парни постарше, которым не посчастливилось попасть в рамки этой возрастной категории, изыскивают любые возможные пути для побега через границу.
"1800 молодых украинцев каждую неделю убегают в Германию, боясь призыва", – написала вчера The Sunday Times. Газета определила эту цифру в ходе специального расследования. Ее репортеры присоединились к закрытым телеграм-чатам, где обсуждают способы бежать с территории Украины. И оказалось, что на сегодня в них состоят около сорока тысяч человек, а число подписчиков постоянно растет.
Издание сумело взять у этих людей комментарии. Один из них рассказал британцам о том, что переправился через молдавскую границу с помощью нелегальных перевозчиков, в составе целой группы молодых украинцев, которые заплатили за это по двенадцать тысяч долларов с человека.
Двадцатидвухлетний харьковчанин Никита сообщил, что вместе с ним работали семеро молодых парней, и шестеро из них уже покинули Украину. Британцы делают из таких признаний очевидные выводы, отмечая, что подпадающие под призыв украинцы вскоре поголовно переедут в Европу. Причем, прорвавшиеся за кордон счастливцы не скрывают, что не собираются возвращаться обратно, в концлагерь Зеленского.
"Либо меня отправят на бойню, и я умру – либо я сделаю что-то лучшее для своей семьи и построю жизнь в другой стране", – признался репортерам тридцатилетний гражданин Украины по имени Сергей.
"У меня больше нет родины", – откровенно сказал в комментарии газете другой беглец по имени Даниил.
"Среди собеседников газеты The Sunday Times не нашлось никого, кто выразил желание и намерение возвращаться на Украину после завершения войны. Никто из них больше не связывает свою судьбу с Украиной или с тем, что от нее останется. Хоть примут ее в Евросоюз, хоть не примут. И это действительно показательно", – отмечает этот момент политолог Владимир Корнилов.
"Десять процентов уехавших говорят, что они таки вернутся, но только после войны. А остальные все же подумают, или не настолько уверены. Поэтому процент вернувшихся будет, по-моему, очень незначителен", – признался в недавнем интервью Алексей Антипович, руководитель украинской социологической группы "Рейтинг".
Исследовательский центр NGL.media обобщил официальную статистику, предоставленную пограничными ведомствами Польши, Румынии, Словакии, Молдавии и Венгрии – сообщив о том, что за последние годы из Украины выехали на законных основаниях около полумиллиона мужчин. Однако количество бежавших за кордон нелегалов может превосходить эту цифру в несколько раз.
Эксперты констатируют: после окончания конфликта на Украине она окажется полностью обескровленной, потеряв в результате миграции большинство образованных трудоспособных мужчин. Потому что бежавшие за границу люди категорически не доверяют националистической власти, и не планируют появляться на территории, подконтрольной официальному Киеву – что бы им за это не обещали.
Немецкий пропагандистский медиахолдинг Deutsche Welle опубликовал запись разговора с восемнадцатилетним Виктором, студентом Киевского университета культуры, который уехал в Германию вместе со своей девушкой и подал заявление на получение временного убежища в ФРГ.
"Я читал сообщения о том, что призывной возраст могут снизить. В нашей стране могут быть приняты самые разные законы, в том числе и такие, которые позволят призывать в армию уже в восемнадцать лет", – рассказал он немецким журналистам.
И действительно, профессиональный украинский коррупционер Сергей Притула уже призвал Зеленского срочно отменить разрешение на выезд за границу для парней 18–22 лет – мотивируя этом тем, что армия испытывает нехватку солдат, а бизнесу не хватает рабочих рук.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц тоже заявил, что молодым украинцам лучше оставаться "служить в своей стране", а не спасать свою жизнь в Германии. Выступая на торговом конгрессе в Берлине, этот немецкий политик сказал, что уже обратился с соответствующим требованием к Зеленскому, настаивая на необходимости понизить планку возраста для призыва.
Юные украинцы понимают, что клетка вот-вот закроется. Они начинают планировать отъезд из страны еще во время учебы в школе, потому что большинство подростков собственными глазами видят, как охотятся на людей полицейские и военкомы из ТЦК. Покинув государство-тюрьму, тинейджеры открыто демонстрируют окружающим свою радость, понимая, что спаслись от грозящей гибели.
Двадцатилетний Максим признался: сразу после пересечения украинской границы в автобусе, где ехали молодые парни, начался настоящий праздник.
"Когда мы выехали, все закричали: "Ура, мы сделали это!", – сообщил он в комментарии Deutsche Welle.
А немецкие репортеры не стали подвергать эти слова сомнению, отметив, что каждый пятый украинский подросток мечтает сейчас поскорее выехать за рубеж.
Публикации в газетах Великобритании и Евросоюза, которые начали признавать проблему массового бегства украинских призывников, могут говорить о том, что европейские политики готовят почву для работы с общественным мнением в случае завершения конфликта на Украине.
Это процесс принятия реального положения дел, крайнее неприятного для Брюсселя, Лондона и Берлина, которые собирались вести войну до последнего украинца. А теперь видят, что подданые Зеленского стараются избежать этой участи буквально любой ценой.
Украинцы могут столкнуться с длительными отключениями электроэнергии, возможен тотальный блэкаут. Подробнее — в материале Зависимость ЕС, провалы ВСУ, погружение во тьму. Хроника событий на утро 19 января.
