Зависимость ЕС, провалы ВСУ, погружение во тьму. Хроника событий на утро 19 января

ЕС сильно зависит от США в рамках конфликта на Украине. ВС РФ уничтожают противника и технику. Украинцы могут столкнуться с длительными отключениями электроэнергии, возможен тотальный блэкаут

2026-01-19T10:00

2026-01-19T10:00

2026-01-19T10:51

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/13/1074485869_0:196:2990:1877_1920x0_80_0_0_bdb642459caf0029dd12625710773e92.jpg

Американская газета New York Times указала на сильную зависимость Европы от США в рамках конфликта на Украине."Европа по-прежнему сильно зависит от поддержки Соединенных Штатов в рамках НАТО и в войне России с Украиной. Это главная причина, по которой европейские лидеры до сих пор проявляли такую сдержанность в своих отношениях с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом", - говорится в материале.Газета подчеркивает, что зависимость Европы от США в этом вопросе повлекла за собой соответствующее поведение европейских политиков.Как указал генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, Трамп сделал выбор в пользу интересов Америки, а Евросоюз и НАТО для него антиамериканские организации.Киселев обратил внимание, что Трамп хочет закончить конфликт на Украине."А европейские члены НАТО вставляют ему палки в колеса, мешают мирным переговорам, продолжают финансировать Украину, пытаются превратить конфликт между Россией и Украиной в бесконечную войну Трампа, требуя от США каких-то гарантий безопасности", - сказал Киселев.Трамп в ответ намекает, что НАТО не является для него уж такой великой ценностью и говорит, что Америка нужна Европе больше, чем она ей, заметил Киселев.Ранее колумнист турецкой проправительственной газеты Sabah Берджан Тутар писал, что Евросоюз, оказавшийся в полной зависимости от США, не смог реализовать ни одну из своих целей, новая американская доктрина национальной безопасности продемонстрировала всему миру, что "Европа мертва".Издание Politico со ссылкой на европейского дипломата отмечало, что Евросоюзу придется самостоятельно оплачивать собственную оборону до "смерти" президента США.Испанская газета El País, в свою очередь, указывала, что главным событием 2025 года можно считать разрыв многолетнего союза США и Европы при администрации Трампа.Турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Ариф Сабри Эфенди предполагает, что государства-члены Европейского союза в ближайшей перспективе могут пересмотреть свою политику в отношении России и смягчить позицию по Украине."Италия, Франция, а затем и Германия отказываются от непримиримой позиции по отношению к России, и мы можем увидеть значительные отступления и в вопросе Украины", - сказал он.По оценке Эфенди, признаки смягчения позиции ряда ведущих стран-участниц Евросоюза уже прослеживаются на практическом уровне: Италия все чаще акцентирует внимание на экономических издержках конфронтации и необходимости восстановления диалога, Франция усилила дипломатическую активность вокруг идеи европейской стратегической автономии, а в Германии внутри правящих и оппозиционных кругов нарастает обсуждение пересмотра подходов к санкционной политике и вопросам безопасности.Эксперт добавил, что изменения в политике США в отношении Европы "уже дают эффект".Вместе с тем Эфенди напомнил, что Великобритания продолжает настаивать на жесткой антироссийской линии.Провалы ВСУВ ночь на понедельник в украинской столице объявляли воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Кроме того, сирены звучали в Киевской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.Украинские СМИ информировали о взрывах в Одессе, в Чугуевском районе Харьковской области, в Днепропетровске на востоке страны и других регионах.Телеграм-канал Украина.ру подтвердил, что больше всего сообщений в течение ночи поступало об ударах российских военных по целям в Одесской области.Глава областной военной администрации Олег Кипер посетовал, что объекты газовой и энергетической инфраструктуры были повреждены в Одесской области.Кроме того, "Герани" в течение ночи наносили удары по объектам в Сумской (Шостка), Днепропетровской (Васильковка, Яворницкое, Днепропетровск), Харьковской (Чугуев, Великий Бурлук) областях.ВС РФ также били по целям на временно оккупированной ВСУ части Запорожской области.Помимо этого, российские военнослужащие продолжают продвижение в Красном Лимане. Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящаяся в данном населенном пункте, несет значительные потери, указал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.По его словам, взятие под контроль населенного пункта является перспективной задачей для Вооруженных сил (ВС) России, и она будет выполнена в ближайшее время."Красный Лиман в течение ближайших двух недель. То есть, не исключено, что до конца января этот населенный пункт будет под полным контролем ВС РФ", — заверил Иванников.В то же время положение ВСУ становится все более незавидным. Бойцы отказываются воевать. Телеграм-канал "Северный ветер" рассказал, что иностранные наемники, сражающиеся на стороне ВСУ, в первый же день отказались выходить на позиции на участке фронта Меловое-Хатнее в Харьковской области из-за недовольства украинским командованием.Пленный военнослужащий ВСУ Александр Сотников признал, что украинские войска не могут организовать своевременную эвакуацию раненых, из-за чего большое количество боевиков погибает, не дождавшись помощи.Он также пожаловался на плохое снабжение в ВСУ - воды не хватало, дроны доставляли еду редко и "по мелочи".По признанию Сотникова, его насильно мобилизовали, несмотря на то, что срочную службу он не проходил и имел "бронь" от мобилизации. Он также рассказал, что слышал, как за 15-16 тысяч долларов сотрудники военкомата могут "отпустить". Однако гарантий это никаких не даёт - можно "выйти за дверь, и тебя сразу же заберут другие люди и отвезут в другой военкомат".В свою очередь выехавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук рассказал о плохих условиях содержания мобилизованных на Украине. По его словам, мобилизованных в Белой Церкви держат в подвале военкомата."В одной комнате размещено 12 кроватей на 20 человек, некоторые мобилизованные спят в коридоре на полу", - написал Дмитрук в своем телеграм-канале.Он отметил, что в помещении нет душа, столовая не оборудована. У одного из привезенных сюда мужчин перелом ноги."Другого уже пять дней возят, однако ни одно подразделение не принимает его из-за проблем со здоровьем, еще нескольких мужчин также не принимают. Один из призванных страдает эпилепсией, однако его также не отпускают", - добавил Дмитрук.В российских силовых структурах информировали, что в ВСУ стали появляться "мертвые души", чью зарплату делят между собой командиры.Погружение во тьмуГенеральный директор энергокомпании YASNO Сергей Коваленко предупредил, что из-за морозов и нехватки мощностей украинцы могут столкнуться с длительными отключениями электроэнергии. В частности, в некоторых районах света может не быть по 16 часов и более.По его словам, публикуемый график возможных отключений уже неактуален. Киев переводят в режим экстренных отключений, когда горожане получают электроэнергию всего на три часа, после чего ожидается десять часов темноты.Говоря о ситуации для потребителей в будущем, Коваленко понадеялся, что все может измениться при других погодных условиях. Как добавил гендиректор компании, необходимо пережить сильные морозы, поскольку с потеплением должно уменьшиться потребление.Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая отмечала, что на всей территории Украины возможен тотальный блэкаут в случае ударов по критической энергетической инфраструктуре.Она объясняла, что украинские АЭС производят более половины всей электроэнергии в государстве, но не могут работать в изоляции от общей энергосистемы. Повреждение высоковольтных подстанций и линий электропередачи, необходимых для выдачи энергии в сеть, может вынудить операторов снижать мощность или полностью останавливать энергоблоки."Последствия могут быть крайне серьезными: речь идет о почти полном отключении электроэнергии в стране", — подчеркнула она.До этого Владимир Зеленский жаловался, что ситуация с поставками электроэнергии в страну остается непростой.Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал Lenta.ru, что на Украине нарастают накопленные проблемы после непрекращающихся ударов России по энергетической инфраструктуре.Данные о том, что у украинских компаний закончились запасы оборудования, могут обернуться большим сроком восстановления энергосистем."Эта история про то, что оборудования стало меньше, это проявление постепенной усталости энергосистем от накопленных стрессовых эффектов. Я не думаю, что там полностью закончилось. Может быть там дезинформация, мол, больше не бомбите, у нас и так все кончилось. С другой стороны, очевидно, что накопленные проблемы там нарастают", — сказал Митрахович.Он пояснил, что чем меньше энергетического оборудования в стране, тем дольше будет происходить восстановление систем после ударов.На прошлой неделе агентство Bloomberg писало, что у украинских энергетических компаний закончились запасы оборудования: не осталось ни силовых трансформаторов, ни других критически важных расходных материалов.Подробнее - в материале Более сложной ситуации с энергетикой в Киеве ещё не было на сайте Украина.ру.

