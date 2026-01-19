Именно Зеленский примет решение о судьбе Гренландии

https://ukraina.ru/20260119/imenno-zelenskiy-primet-reshenie-o-sudbe-grenlandii-1074494561.html

Парадоксально, но факт. Действительно, от позиции и решений Владимира Зеленского в горизонте ближайших примерно полугода во многом зависит судьба Гренландии.

Звучит это, конечно, удивительно, особенно на фоне всех этих почти анекдотических историй про собачьи упряжки, о которых Трамп говорил в полушутливом ключе, и одновременно совсем не шуточных сообщений о направлении туда французских, немецких (уже уехали назад), норвежских военных и прочих военных.Почему я так думаю и почему абсолютно убеждён, что именно от позиции Зеленского будет зависеть судьба Гренландии, по крайней мере в 2026 году? Потому что есть некая неумолимая логика реальности. В долгосрочной перспективе, будь то 2026, 2027 или 2028 год (это уже не принципиально), то есть, в горизонте нескольких лет Гренландия с высокой вероятностью действительно будет, называйте как хотите, занята, присоединена или де факто оккупирована и станет пятьдесят первым, а может уже и пятьдесят вторым (энергии у Трампа о-го-го) штатом Соединённых Штатов Америки.И если абстрагироваться от всех этих инициатив в Конгрессе и от заявлений отдельных сенаторов и конгрессменов, представителей демократического истеблишмента, звучащих так сказать в моменте, то становится очевидно следующее - существует консенсус американского глубинного государства по вопросу Гренландии. Причём консенсус вполне двухпартийный.Гренландия нужна Соединённым Штатам в военно-стратегическом смысле, тут вообще нечего обсуждать. Но ключевая история даже не в этом. Ключевая история это Арктика, Северный Ледовитый океан и распределение исключительных экономических зон. Это, по сути, вопрос о разделе последней кладовой земного шара, если не считать Антарктиду, но там всё ещё подо льдом и когда всё это начнёт таять, всем будет не до тонкостей. Арктика это огромные запасы углеводородов, это потенциально важнейшая транспортная артерия в средней и долгосрочной перспективе. Северный Ледовитый океан это геополитическая точка соревнования второй половины XXI века. И Соединённые Штаты к этому готовятся. И повторюсь, в этом вопросе у двухпартийной элиты существует двухпартийный консенсус. Достаточно посмотреть ретроспективу действий и заявлений демократических администраций.И с точки зрения реализации это гораздо более простая история, чем, например, вопрос с Канадой (если кто то думает, что Трамп шутил или бросал слова на ветер, говоря о Канаде, то нет). Просто Канада это гораздо более сложный и чувствительный кейс. А вот забрать у датчан, у этих условных принцев Гамлетов и Гансов Христианов Андерсенов то, что плохо лежит, это совсем другое дело. А Гренландия лежит, мягко говоря, плохо. Для такой страны, как Соединённые Штаты, отобрать ее, это как игрушку у ребёнка забрать - не представляет принципиальной сложности. Поэтому в стратегическом смысле вопрос уже решён.И когда я говорю, что именно от Зеленского зависит судьба Гренландии здесь и сейчас, то есть именно в 2026 году, я ни капли не грешу против истины. И сейчас объясню почему. Ключевым событием 2026 года для Трампа, его команды и тех людей, которые за ним стоят, являются выборы в Конгресс. Я много раз об этом говорил, но подчеркну ещё раз. Когда Трамп заявляет, что в случае поражения республиканцев на выборах в обе палаты ему могут попытаться устроить импичмент, он, конечно, слегка лукавит, но только слегка. Процедура импичмента чрезвычайно сложная. При этом все социологические выкладки на сегодняшний день показывают следующее - скорее всего, верхнюю палату, то есть Сенат, республиканцы за собой сохранят. А вот в нижней палате, по текущей ситуации, у демократов есть шансы получить большинство. И именно из этой конфигурации и вырастает вся логика дальнейших решений. Что это значит? Это означает законотворческий тупик, то есть невозможность реализовать инициативы ни в одну сторону, ни в другую.Устраивает ли это демократов? Да, вне всякого сомнения. Устраивает ли это администрацию Трампа? Нет, абсолютно не устраивает. Почему? Потому что люди, которые стоят за Трампом и рядом с Трампом одержимы идеей формирования новой политической реальности. Они вообще не намерены проигрывать выборы. Да, сам Трамп, безусловно, одержим идеей войти в историю. В любом виде и под любым соусом. Он прекрасно понимает, что путь от шоумена и достаточно авантюрного бизнесмена до президента Соединённых Штатов сам по себе уже исторический. Это уже факт. Но ему этого недостаточно. Он хочет войти в историю как фигура масштаба Линкольна или Рузвельта, как один из по-настоящему выдающихся американских лидеров. А для этого нужно нечто большее. Нужно суперсобытие. Нужны исключительные обстоятельства. Нобелевская премия мира в эту логику не вписывается. Это скорее личная хотелка Дональда Трампа, чем реальный исторический маркер. А вот то, чего он действительно хочет, это совершить политический или геополитический подвиг. И именно под это заточена его команда. И те кто за ним стоят. В первую очередь MAGA - люди, которые сегодня представляют американский военно-промышленный комплекс, американский бигтех, то есть наиболее инновационные и доминирующие сектора экономики Соединённых Штатов. Коалиция размытая идеологически, но предельно чёткая с точки зрения целей и задач американского государства. Но поддерживают Донни и ястребы неоконы, которые, как бы кому ни хотелось, никуда не делись и не вымерли. Да они экспансионисты, но в последние годы они всё чаще приходят к выводу, что ситуация внутри страны и в непосредственном окружении Соединённых Штатов становится приоритетной. Такие политические философы, как консерватор старой закалки Бьюкенен, сыграли фундаментальную роль в переосмыслении взглядов неоконов после их пикового периода времён Рамсфелда, Чейни и Буша младшего и последовавшего поражения от демократов. Отсюда и понимание того, что доктрина Монро 2.0 в её обновлённом виде это ровно то, что сегодня нужно Соединённым Штатам. Это принятие реальности изменившегося, многополярного мира. При этом методы у них (неоконов во главе с Рубио) не изоляционистские, как в классическом понимании MAGA, и не чисто геоэкономические. Это по-прежнему геополитика. Они считают, что силу необходимо применять на всех участках земного шара, где это возможно и целесообразно. Но целеполагание при этом другое, кардинально поменявшееся со времен Чейни. Оно принципиально отличается от целеполагания классических глобалистов повесточников Демократической партии. Но, интересный факт о котром говорят американисты - даже внутри самих демократов сегодня есть понимание, что в ближайшие годы и десятилетия Соединённым Штатам придётся в первую очередь заниматься самими собой, то есть ситуацией внутри страны. И по соседству.В общем есть консенсус. И уверен - Гренландию Соединённые Штаты будут забирать. И в Мексику Штаты будут лезть. И на Кубу Штаты будут лезть. И это будет происходить независимо от того, кто будет президентом. Республиканец это будет, Джей Ди Вэнс или Марко Рубио, или демократ. А кто именно от демократов сейчас вообще будет баллотироваться, чёрт его знает. Какой нибудь, прости господи, Пит Буттиджич или вот этот самый губернатор Калифорнии, Ньюсом, обделавшийся с пожарами. Но судьба Гренландии в целом и судьба ряда других стран уже решена. Штаты, борясь за собственное выживание, начнут, по сути, натуральную войну против всех в своей западной части земного шара.И почему я говорю, что этот криворожский упырь Вова Зеленский решит судьбу Гренландии? Да потому что команда Трампа, политтехнологи Трампа, люди, которые прямо сейчас просчитывают траекторию избирательной кампании Республиканской партии в Конгресс, прекрасно понимают, в каком мире они живут. Это уже не модерн, где правили бал идеологии. Это мир шоу политики, где ключевой шоумен определяет успех или неуспех политической силы, которую он возглавляет, даже если формально, как в случае с Трампом. Собственные действия лидера и его рейтинги напрямую экстраполируются на результат партии. И сейчас политтехнологи и команда Трампа определяют, с чем они пойдут на выборы в Конгресс и с чем они категорически не хотят туда идти. В этом перечне есть Венесуэла. Есть крайне неоднозначные действия Трампа по части миграционной политики. Есть попытки отменить ObamaCare, эту откровенно левацкую, но при этом крайне востребованную среди бедного американского населения медицинскую страховую программу. Есть торговые войны, которые Трамп начал с половиной земного шара включая пингвинов. Есть все эти его так называемые миротворческие наскоки. Да, он много о чём говорит, много чего озвучивает, но всё это не имеет сколько ни будь серьезной ценности для американского избирателя.Что для них важно? Парадоксально, но например украинская тема. Почему? Ещё команда Байдена в конце двадцать третьего года, пыталась соскочить с украинской истории. Пытались тогда форсировано завершить или хотя бы притушить украинский кризис и полномасштабные боевые действия до выборов. Не смогли. И да, украинская тема, вопреки мнению профильных экспертов американистов, никогда не была на периферии для американского обывателя. Это неправда. Она важна. Если все медиа каждый день трубят об одном и том же, обыватель начинает на это реагировать.. Человек слышит это ежедневно и начинает резонировать с происходящим. И украинская тема стала одной из ключевых тем, которые похоронили избирательную кампанию сначала Байдена, а затем и его подельницы Харрис. Хочет ли Трамп сделать мирное соглашение по Украине выигрышной историей на выборах в Конгресс? Да, конечно, хочет. Уверены ли Трамп и его команда, что до выборов удастся хотя бы выйти на такой полумир, как в Газе? Нет, ни разу не уверены. Поэтому они ищут альтернативные суперсобытия.Почему не Венесуэла? История с похищением Мадуро для реднеков и для классического избирателя Республиканской партии выглядит круто. Но этих людей и агитировать не нужно, они и так их электорат. А вот так называемое болото, сомневающиеся штаты, сомневающиеся избиратели, для них эта тема далеко не очевидна. Да, конечно, можно крутить эту пластинку с Венесуэлой, вкидывать, что теперь мы продаем венесуэльскую нефть, что только мы США решаем, куда она пойдет и как будет распределяться. Но для обывателя это непонятно. Он думает не про геополитику, а про то, что у него будет с галлоном бензина и что будет с яйцами в магазине. В общем тема укрепит свой электорат, но в целом голосов не добавит.А вот Украина это самая медийная геополитическая история последних лет для Штатов. Если по хорошему, то с четырнадцатого года. И ее лучше всего знают американские избиратели из набора геополитических тем. Поэтому через нее на них можно воздействовать. Украина это самый раскрученный кейс. И мир на Украине и сделка с Россией это почти топ уровень геополитики времен холодной войны. Это резонирует с бумерами и иксами, которые и составляют ядро голосующего электората. Люди за сорок это главная избирательная аудитория. Они помнят холодную войну или ее финал. Поэтому мир на Украине и договоренности с Россией это очень понятная и очень продаваемая история для выборов в Конгресс.Получится ли? В этом они не уверены. А значит нужно другое суперсобытие, которое можно продать и хотя бы не проиграть выборы в нижней палате (а социология сейчас для них плохая). Но если Трамп совершит суперменский поступок, а имено - договорится с Москвой и перед этим умиротворит Украину, добившись мира, он сможет блестяще продать это избирателю и получит победу. Вторая возможная такая супер история это Гренландия. Полезные ископаемые, Арктика, Безопасность – миллионы квадратных километров. Избиратель будет в восторге.И вот мы возвращаемся к главному. Без того, как в ближайшие месяцы поведет себя Зеленский, не будет ясности по сценарию Трампа для Украины в двадцать шестом году. Если в конце февраля или начале марта Украина входит в избирательную кампанию, совмещенную с референдумом, и за весну появляется легитимный подписант, то летом можно выйти на комплекс соглашений и завершение войны. Тогда Трамп вкатится в кампанию в Конгресс с украинским кейсом на полном ходу. Но, гораздо более вероятно, Зеленский и стоящие за ним европейские упыри продолжат тянуть резину, и никакой перемоги у Трампа летом не будет. Будет зрада. И идти на выборы будет не с чем. Более того, украинский кейс начнет бить по нему. Поэтому горизонт принятия решений для Трампа по Украине это март, максимум апрель. Соответственно, если а январь, февраль и март команде Трампа станет понятно, что к лету они не получают ни перемоги, ни даже внятного полу мира а ля Газа, они полностью сосредоточатся на другом суперсобытии. И этим суперсобытием под выборы точно станет Гренландия.С военной и организационной точки зрения оккупация Гренландии не представляет для них никакой проблемы. Даже имитация юридических обоснований присоединения будет оформлена. Найдутся голоса в Евросоюзе, которые скажут, что так и надо. А Дания. Да бог с ней, с Данией. Никто на нее оглядываться не будет. Все нынешние телодвижения отдельных европейских стран это не защита Гренландии, а торг с США. И если Зеленский продолжит парафинить переговорный трек, если антикоррупционные действия команды Трампа его не дожмут, если переформатирование парламента и власти не приведет за весну к конструктивности и подписанию конкретных документов, Вашингтон просто бросит украинскую тему и переключится на Гренландию. И тогда летом Гренландию будут ждать сюрпризы.В этой логике, как ни парадоксально, именно Зеленский своим поведением действительно примет решение по судьбе Гренландии.Подробности о происходящем в Гренландии - в статье Немцы решили бежать из Гренландии. Итоги 18 января

