Дрон атаковал Скорую помощь в Белгородской области - раненый погиб

Скорая помощь не смогла довезти раненого украинским дроном - автомобиль был атакован другим дроном и раненый погиб. Об этом 19 января рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058538472_0:30:1984:1145_1920x0_80_0_0_fb29f4c84647d819143dbc33db927d60.jpg

"В селе Отрадное в результате удара вражеского дрона по частному домовладению мирный житель получил тяжёлые ранения. Бойцы самообороны оперативно прибыли на место атаки и вывезли мужчину на автомобиле главы администрации Малиновского сельского поселения, но по пути их машину атаковал FPV-дрон", - сообщил губернатор.После атаки дрона пострадавшего без сознания перенесли в служебный автомобиль бойцов самообороны и продолжили движение до медицинского учреждения. "К огромному горю, он скончался в автомобиле до приезда в больницу. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего...", - написал губернатор в своём телеграм-канале.Ранее днём он сообщил, что над Белгородом и Белгородским округом трижды сработала система ПВО. В итоге были сбиты воздушные цели противника. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Силы России наносят удары по объектам ВСУ в Харькове. Хроника событий к 13:00 19 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

