Дрон атаковал Скорую помощь в Белгородской области - раненый погиб - 19.01.2026
https://ukraina.ru/20260119/dron-atakoval-skoruyu-pomosch-v-belgorodskoy-oblasti---ranenyy-pogib-1074516901.html
Дрон атаковал Скорую помощь в Белгородской области - раненый погиб
Дрон атаковал Скорую помощь в Белгородской области - раненый погиб - 19.01.2026 Украина.ру
Дрон атаковал Скорую помощь в Белгородской области - раненый погиб
Скорая помощь не смогла довезти раненого украинским дроном - автомобиль был атакован другим дроном и раненый погиб. Об этом 19 января рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2026-01-19T17:55
2026-01-19T17:55
"В селе Отрадное в результате удара вражеского дрона по частному домовладению мирный житель получил тяжёлые ранения. Бойцы самообороны оперативно прибыли на место атаки и вывезли мужчину на автомобиле главы администрации Малиновского сельского поселения, но по пути их машину атаковал FPV-дрон", - сообщил губернатор.После атаки дрона пострадавшего без сознания перенесли в служебный автомобиль бойцов самообороны и продолжили движение до медицинского учреждения. "К огромному горю, он скончался в автомобиле до приезда в больницу.&nbsp;Выражаю искренние соболезнования семье погибшего...", - написал губернатор в своём телеграм-канале.Ранее днём он сообщил, что над Белгородом и Белгородским округом трижды сработала система ПВО. В итоге были сбиты воздушные цели противника. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Силы России наносят удары по объектам ВСУ в Харькове. Хроника событий к 13:00 19 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Дрон атаковал Скорую помощь в Белгородской области - раненый погиб

17:55 19.01.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Roman Naumov/Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Roman Naumov/Сухопутные войска ВСУ
Скорая помощь не смогла довезти раненого украинским дроном - автомобиль был атакован другим дроном и раненый погиб. Об этом 19 января рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"В селе Отрадное в результате удара вражеского дрона по частному домовладению мирный житель получил тяжёлые ранения. Бойцы самообороны оперативно прибыли на место атаки и вывезли мужчину на автомобиле главы администрации Малиновского сельского поселения, но по пути их машину атаковал FPV-дрон", - сообщил губернатор.
После атаки дрона пострадавшего без сознания перенесли в служебный автомобиль бойцов самообороны и продолжили движение до медицинского учреждения.
"К огромному горю, он скончался в автомобиле до приезда в больницу. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего...", - написал губернатор в своём телеграм-канале.
Ранее днём он сообщил, что над Белгородом и Белгородским округом трижды сработала система ПВО. В итоге были сбиты воздушные цели противника.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Силы России наносят удары по объектам ВСУ в Харькове. Хроника событий к 13:00 19 января
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
