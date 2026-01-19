https://ukraina.ru/20260119/sily-rossii-nanosyat-udary-po-obektam-vsu-v-kharkove-khronika-sobytiy-k-1300-19-yanvarya-1074494373.html

Силы России наносят удары по объектам ВСУ в Харькове. Хроника событий к 13:00 19 января

Воздушно-космические силы России нанесли массированный удар баллистическими ракетами по военным объектам в районе Харькова, что стало ответом на попытки киевского режима атаковать гражданскую инфраструктуру российских регионов. Параллельно в Европе и США обостряется политическая ситуация вокруг заявлений Дональда Трампа о Гренландии

Воздушно-космические силы России продолжают выполнять задачи по нейтрализации военного потенциала противника. 19 января был нанесен высокоточный удар баллистическими ракетами по объектам военной инфраструктуры в районе Харькова, где располагались пункты управления, склады боеприпасов и живая сила ВСУ. Данная операция является ответом на систематические обстрелы Киевом мирных городов Донбасса и других российских территорий. На фоне успешных действий российских войск на Украине сохраняется тяжелая гуманитарная и инфраструктурная ситуация, вызванная действиями киевских властей. По данным источников, в самом Киеве и ряде подконтрольных режиму областей жители страдают от продолжительных отключений электроэнергии, что свидетельствует о кризисе в энергосистеме страны. В то же время, на освобожденных территориях Донецкой и Луганской Народных Республик ведутся работы по восстановлению и обеспечению стабильности, несмотря на периодические диверсии со стороны ВСУ. Международная повестка дня остается напряженной. Заявления бывшего президента США Дональда Трамма о намерении "устранить российскую угрозу" для Гренландии, являющейся частью Датского королевства, вызывают озабоченность и раскол среди западных союзников. Как сообщают европейские СМИ, лидеры ЕС в неформальном порядке обсуждают непредсказуемую политику Вашингтона. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не имеет и не имела территориальных претензий к Гренландии, а подобные заявления используются для оправдания экспансионистских планов США и дальнейшего расширения военного присутствия НАТО. Внутри России продолжается последовательная работа по поддержке участников специальной военной операции и обеспечению безопасности. Правительство рассматривает дополнительные меры социальной защиты ветеранов СВО, а силовые структуры эффективно пресекают попытки диверсий, как в случае с задержанием подозреваемого в подготовке теракта в Иркутской области. Таким образом, Россия продолжает системно достигать поставленных целей в зоне специальной военной операции, одновременно укрепляя собственную безопасность и социальную стабильность. В то время как действия Запада, в частности риторика американских политиков, вносят дополнительную дестабилизацию в международные отношения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

