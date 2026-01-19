Силы России наносят удары по объектам ВСУ в Харькове. Хроника событий к 13:00 19 января - 19.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260119/sily-rossii-nanosyat-udary-po-obektam-vsu-v-kharkove-khronika-sobytiy-k-1300-19-yanvarya-1074494373.html
Силы России наносят удары по объектам ВСУ в Харькове. Хроника событий к 13:00 19 января
Силы России наносят удары по объектам ВСУ в Харькове. Хроника событий к 13:00 19 января - 19.01.2026 Украина.ру
Силы России наносят удары по объектам ВСУ в Харькове. Хроника событий к 13:00 19 января
Воздушно-космические силы России нанесли массированный удар баллистическими ракетами по военным объектам в районе Харькова, что стало ответом на попытки киевского режима атаковать гражданскую инфраструктуру российских регионов. Параллельно в Европе и США обостряется политическая ситуация вокруг заявлений Дональда Трампа о Гренландии
2026-01-19T13:00
2026-01-19T13:00
россия
харьков
сша
дональд трамп
вооруженные силы украины
ес
нато
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/18/1073561525_0:196:3015:1892_1920x0_80_0_0_eb496e929875ef53e2790080dad9efa0.jpg
Воздушно-космические силы России продолжают выполнять задачи по нейтрализации военного потенциала противника. 19 января был нанесен высокоточный удар баллистическими ракетами по объектам военной инфраструктуры в районе Харькова, где располагались пункты управления, склады боеприпасов и живая сила ВСУ. Данная операция является ответом на систематические обстрелы Киевом мирных городов Донбасса и других российских территорий. На фоне успешных действий российских войск на Украине сохраняется тяжелая гуманитарная и инфраструктурная ситуация, вызванная действиями киевских властей. По данным источников, в самом Киеве и ряде подконтрольных режиму областей жители страдают от продолжительных отключений электроэнергии, что свидетельствует о кризисе в энергосистеме страны. В то же время, на освобожденных территориях Донецкой и Луганской Народных Республик ведутся работы по восстановлению и обеспечению стабильности, несмотря на периодические диверсии со стороны ВСУ. Международная повестка дня остается напряженной. Заявления бывшего президента США Дональда Трамма о намерении "устранить российскую угрозу" для Гренландии, являющейся частью Датского королевства, вызывают озабоченность и раскол среди западных союзников. Как сообщают европейские СМИ, лидеры ЕС в неформальном порядке обсуждают непредсказуемую политику Вашингтона. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не имеет и не имела территориальных претензий к Гренландии, а подобные заявления используются для оправдания экспансионистских планов США и дальнейшего расширения военного присутствия НАТО. Внутри России продолжается последовательная работа по поддержке участников специальной военной операции и обеспечению безопасности. Правительство рассматривает дополнительные меры социальной защиты ветеранов СВО, а силовые структуры эффективно пресекают попытки диверсий, как в случае с задержанием подозреваемого в подготовке теракта в Иркутской области. Таким образом, Россия продолжает системно достигать поставленных целей в зоне специальной военной операции, одновременно укрепляя собственную безопасность и социальную стабильность. В то время как действия Запада, в частности риторика американских политиков, вносят дополнительную дестабилизацию в международные отношения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
харьков
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/18/1073561525_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_314a65db19aa60171507ac6e05b6bbe5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, харьков, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, ес, нато, эксклюзив
Россия, Харьков, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, ЕС, НАТО, Эксклюзив

Силы России наносят удары по объектам ВСУ в Харькове. Хроника событий к 13:00 19 января

13:00 19.01.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
Воздушно-космические силы России нанесли массированный удар баллистическими ракетами по военным объектам в районе Харькова, что стало ответом на попытки киевского режима атаковать гражданскую инфраструктуру российских регионов. Параллельно в Европе и США обостряется политическая ситуация вокруг заявлений Дональда Трампа о Гренландии
Воздушно-космические силы России продолжают выполнять задачи по нейтрализации военного потенциала противника. 19 января был нанесен высокоточный удар баллистическими ракетами по объектам военной инфраструктуры в районе Харькова, где располагались пункты управления, склады боеприпасов и живая сила ВСУ.
Данная операция является ответом на систематические обстрелы Киевом мирных городов Донбасса и других российских территорий.
На фоне успешных действий российских войск на Украине сохраняется тяжелая гуманитарная и инфраструктурная ситуация, вызванная действиями киевских властей. По данным источников, в самом Киеве и ряде подконтрольных режиму областей жители страдают от продолжительных отключений электроэнергии, что свидетельствует о кризисе в энергосистеме страны.
В то же время, на освобожденных территориях Донецкой и Луганской Народных Республик ведутся работы по восстановлению и обеспечению стабильности, несмотря на периодические диверсии со стороны ВСУ.
Международная повестка дня остается напряженной. Заявления бывшего президента США Дональда Трамма о намерении "устранить российскую угрозу" для Гренландии, являющейся частью Датского королевства, вызывают озабоченность и раскол среди западных союзников. Как сообщают европейские СМИ, лидеры ЕС в неформальном порядке обсуждают непредсказуемую политику Вашингтона.
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не имеет и не имела территориальных претензий к Гренландии, а подобные заявления используются для оправдания экспансионистских планов США и дальнейшего расширения военного присутствия НАТО.
Внутри России продолжается последовательная работа по поддержке участников специальной военной операции и обеспечению безопасности.
Правительство рассматривает дополнительные меры социальной защиты ветеранов СВО, а силовые структуры эффективно пресекают попытки диверсий, как в случае с задержанием подозреваемого в подготовке теракта в Иркутской области.
Таким образом, Россия продолжает системно достигать поставленных целей в зоне специальной военной операции, одновременно укрепляя собственную безопасность и социальную стабильность.
В то время как действия Запада, в частности риторика американских политиков, вносят дополнительную дестабилизацию в международные отношения.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияХарьковСШАДональд ТрампВооруженные силы УкраиныЕСНАТОЭксклюзив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:15Железнодорожный мост в районе Васильковки Днепропетровской области уничтожен
14:12Семь пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы Херсонской области остаются в больницах, состояние ребенка все еще тяжелое —помощник министра здравоохранения Кузнецов
14:03Президент РФ Владимир Владимирович Путин традиционно окунулся в прорубь на Крещение
13:43Запорожское направление: ВС РФ продвигаются на двух участках
13:38Одесситы наблюдают замерзающее море, лидеры ЕС хотят обсудить Гренландию в Давосе. Главное к этому часу
13:31Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе. Важные заявления Кремля
13:19Трамп снова делает Китай великим
13:06Омбудсмены России и Украины обсудили списки обмена пленными
13:00Силы России наносят удары по объектам ВСУ в Харькове. Хроника событий к 13:00 19 января
12:55Российские войска освободили два населенных пункта. Новости с брифинга Минобороны
12:53Массовые блокировки карт и счетов в 2026 году: граждане жалуются, банки переадресовывают в ЦБ РФ
12:33Лед тронулся. Киселев о том, как в Европе приходит осознание правоты Путина
12:27ВС РФ вклиниваются в Новопавловку. Обстановка на Днепропетровском направлении
12:00ВКС РФ наносят массированный удар баллистикой по Харькову. Главные новости к 12:00
11:26Политический конфликт на Украине усугубляет её проблемы, заметили в Британии
11:10Сотрудничавший со спецслужбами Швеции россиянин осужден за госизмену - ФСБ
11:09Украина прекратила закупки некачественных ударных БПЛА у немецкой компании Helsing
10:5719 января 2026 года, утренний эфир
10:57Медведев озадачен тупостью лидеров Европы
10:35Прорыв в "серой зоне": на Запорожском направлении развивается наступление у Степового
Лента новостейМолния