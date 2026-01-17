https://ukraina.ru/20260117/kto-zhe-nastoyaschiy-prezident-venesuely-istoriya-semi-rodriges-1074445695.html

Кто же настоящий президент Венесуэлы? История семьи Родригес

Кто же настоящий президент Венесуэлы? История семьи Родригес

Недавно в своём аккаунте президент США Дональд Трамп написал, что теперь он - президент Венесуэлы.

Трудно сказать, заметили ли это жители Венесуэлы. Судя по репортажам с улиц Каракаса и других городов, они не сильно заметили даже исчезновение президента Мадуро.В стране ведь ровным счётом ничего не поменялось. По крайней мере, пока.Но это было послание Трампа избирателям Трампа, а не каким-то там жителям Венесуэлы.Это гражданам США Трамп объяснил: похищение Мадуро - это огромный переворот. Теперь мы, США, всем там управляем.Так ли это на самом деле? Конечно, США имеют огромное влияние на правительство Венесуэлы. Но они и имели огромное влияние.Основные коммуникации, как и раньше, завязаны на Дельси Родригес, раньше она была вице-президентом, теперь она - президент.Они и раньше беседовали с Трампом, из этого не делается тайны. Западные СМИ даже пишут, что именно она вела переговоры с Трампом от имени Мадуро.Но может быть, что-то поменялось?Или надо ставить вопрос точнее: а что вообще, в принципе, могло и может поменяться в руководстве Вннесуэлой?Кто руководит Венесуэлой?И тут возникает вопрос: кто же сейчас руководит Венесуэлой на самом деле?Президент США или приведённая к присяге президент Дельси Родригес (формально президентом остаётся похищенный Николас Мадуро, но Родригес привели к присяге, согласно Конституции страны и решению Верховного суда).Или Венесуэлой руководят нефтяные компании США, которые, по уверению Трампа, уже рвут из его рук контракты на венесуэльскую нефть?Или венесуэльские генералы, которые (возможно, по одной из версий) тихо устроили переворот, и "сдали" Мадуро, а теперь потирают руки, и готовятся к разделу добычи?Или это всё-таки Китай, который вполне не "тайно" вложил в Венесуэлу миллиарды, построил свои нефтепроводы, порты и продолжает качать нефть?Дельси и её братНо для начала надо присмотреться к личности настоящего, законного на сегодняшний день президента Венесуэлы Дельси Родригес. Кто она такая?Дельси - не случайный человек на этом месте. И скорее всего, учитывая все обстоятельства дела с "похищением" Мадуро, действовала после его исчезновения из страны по заранее написанному сценарию.Действует она, однако, не сама. И это отлично понятно всем, кто следит за политической жизнью Венесуэлы.Настоящий президент Венесуэлы всем хорошо известен. Он активно действует, даёт интервью, находится на виду, и так - уже больше двадцати лет.Это родной брат Дельси, Хорхе Хесус Родригес Гомес, очень известный в Венесуэле человек.Семья РодригесДельси происходит из очень известной в Венесуэле семьи.Её отец, Хорхе Антонио Родригес, был политическим лидером, возглавлял Социалистическую лигу Венесуэлы.В 1976 году в Каракасе из своего дома был похищен Уильям Фрэнк Нихаус, американский предприниматель, которого в Венесуэле считали агентом ЦРУ. Вполне вероятно, таковым он и являлся.Те, кто его похитил, требовали выкуп в 3,5 миллиона долларов (сегодня это равно примерно 20 миллионам долларов).А также - раздать по 116 долларов всем сотрудникам предприятия, которым руководил Нихаус, "за эксплуатацию" (предприятие выпускало бутылки). Раздать 18 тысяч продуктовых наборов бедным.Были и политические требования: рекламировать политический манифест, осуждающий правительство и эксплуатацию населения Венесуэлы.Хорхе Антонио Родригес не был причастен к похищению. Но наверняка поддерживал революционные требования.Его схватили (вместо настоящих похитителей, которых так и не нашли), и через два дня он скончался в тюрьме из-за пыток, которые применили сотрудники ЦРУ и тайной полиции Венесуэлы.У него были сломаны семь рёбер, были зафиксированы другие ужасные последствия пыток, повреждение внутренних органов. Но официально власти пытались представить дело так, что Хорхе Антонио просто внезапно скончался от сердечного приступа. В 34 года.Дело было чрезвычайно громким. Из-за общественного резонанса впоследствии офицеры венесуэльской полиции взяли ответственность за гибель Хорхе Антонио Родригеса на себя (им пообещали около года тюрьмы и вознаграждение).А через три года нашли и похищенного Нихауса, живого и здорового, на какой-то ферме в Венесуэле. Его там удерживали всё это время. Выкуп за него производители бутылок и ЦРУ так и не заплатили. Но Нихаус впоследствии благополучно прожил ещё долгую жизнь в США."Завоёвывать власть и мстить"Когда ЦРУ убило её отца, Дельси Родригес было семь лет, а её брату Хорхе - десять.Конечно, судьба отца и идеи революционной борьбы не просто повлияли, а определили дальнейшую жизнь и Хорхе Родригеса, и Дельси Родригес.Как писала газета "Эль-Паис", их мать, Дельси Гомес, "привила своим детям обязанность быть лучшими, завоёвывать власть, и мстить за смерть отца."Но не всё так просто.Хорхе и Дельси сегодня - не только пламенные революционеры, но и очень влиятельные члены истеблишмента и политической элиты Венесуэлы.Хотя они много говорят о революции, идеях равенства и братства. Поддерживают, естественно, идеи "чавизма".Но сделают ли они из Венесуэлы социальный рай? Пока что это никому не удалось, даже Уго Чавесу. Впрочем, утопия остаётся утопией.Но они хотя бы будут стремиться к социальной справедливости, и что-то практическое воплощать, в память о своём отце.Брат ХорхеКогда говорят "Дельси", сразу надо говорить и "Хорхе".Старший брат нынешнего президента Дельси Родригес, Хорхе Хесус Родригес - известнейший политик.Именно он начал делать карьеру в правительстве сначала Уго Чавеса, а потом и Николаса Мадуро. Потом к нему примкнула и Дельси. Оба они сегодня - опытные политические и аппаратные игроки.Хорхе Хесус - врач психиатр. По специальности он работал довольно долго, сначала в университетской клинике в Каракасе, потом защитил диссертацию в Католическом университете Андреса Белло и до 2002 года работал как директор клиники и практиковал в частном порядке.В Венесуэле его знают и помнят и как врача, и как автора рассказов. Его рассказ занял однажды первое место на конкурсе рассказов, который проводила венесуэльская газета "Эль Насиональ".Но потом он занялся политической и партийной работой.В 2007 году Уго Чавес сделал его своим вице-президентом. Через год Чавес убрал его с этой должности, и в том же году Хорхе Родригес был избран мэром города Каракаса, столицы страны.Мэром столицы он был десять лет. Это один из важнейших постов в современной политической иерархии.Именно от мэра столицы зависит, пройдёт ли успешно "цветная революция". Как известно, для успешного развития "цветной революции" необходимо разрешение на постоянный карнавал, концерты и митинги на главной площади города. Палаточные городки "протестующих", подвоз еды и воды.Всё, как было во время "революционных Майданов" в Киеве.При Хорхе Родригесе на посту мэра Каракаса об этом и речи быть не могло.Впоследствии он занял место министра информации в правительстве Николаса Мадуро.Сейчас Хорхе Хесус - председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы.Это второй или третий по значимости пост в стране. Если с Дельси что-то случится (например, её похитят), самый вероятный вариант - власть перейдёт к её брату. Так как вице-президента на сегодняшний момент нет. Вернее, есть, это сама Дельси, которая исполняет обязанности президента страны.ДельсиДельси по образованию - юрист. Она окончила университет в Венесуэле, а потом училась во Франции, в университете Париж - Нантер, по специальности "трудовое право", но во Франции обучение не закончила.Прекрасная специальность для будущего президента: трудовое право и разрешение трудовых споров. Особенно актуально для Венесуэлы, где всегда было очень сильное профсоюзное движение. Кстати и сам Николас Мадуро - в прошлом руководитель профсоюза водителей автобусов.Разумеется, семья Родригес связана с многочисленными бизнес группами страны. И заботится не только о благе народа, но и о благе близких к ним "элитариев". Называют много связанных с ними имён и семей.Например, бизнес-империя семьи ливанского происхождения Абу-Нассиф. Считается, что они построили свою разветвлённую империю (строительство, продуктовые сети и многое другое) благодаря связям с Хорхе Родригесом ещё в бытность его мэром Каракаса.А один из братьев, Юсуф Абу-Нассиф, является "романтическим партнёром" Дельси Родригес.Ещё раньше Дельси находилась в длительных отношениях с венесуэльским актером Фернандо Каррильо.Некоторых бизнесменов Венесуэлы называют "подставными лицами" брата и сестры Родригес. На их имена заключаются контракты на поставки электроэнергии и продуктов питания. Хотя основные бенефициары - Родригесы.Как пишет "Файнэншл Таймс", в 2025 году Хорхе Хесус провел переговоры с администрацией Трампа о том, чтобы его сестра возглавила переходное правительство.Были заключены соответствующие соглашения. Вот только вопрос: происходило ли это "за спиной Мадуро"? Или Мадуро тоже был "в теме"? И насколько?Дело в том, что Венесуэлой последние лет десять в любом случае управляют брат и сестра Родригесы. От исчезновения Мадуро ничего просто не могло поменяться.Нефть ВенесуэлыС нефтью, кстати, ради которой якобы всё и затевалось, не всё так просто."Си-эн-эн" заявило, что им стали известны планы Трампа насчёт венесуэльской нефти: она не должна доставаться "врагам": Китаю, России, Ирану и Кубе.Пусть добывают, но пока пусть хранят в стране, таковы, по мнению журналистов, замыслы Трампа.Всё это - какой-то бред сумасшедшего. Как хранить, где? Для нефти Венесуэлы нужна нафта, более легкий разбавитель. Иначе её даже транспортировать невозможно. Она вязкая, как битум. Как её будут хранить? В виде гор затвердевшего асфальта?США эта нефть не нужна. Её и так сегодня спокойно экспортируют в Штаты, в нужном США количестве, как, впрочем, и все последние годы.Нефтяные компании, которые с помпой собрал Трамп ("16 компаний сегодня соберутся у президента"), уже отказались от такого "подарка судьбы".В Венесуэлу и её нефтяные месторождения надо вложить от 50 до 100 миллиардов долларов, чтобы выйти хотя бы на уровень добычи 1998 года.Очевидно, что никто не хочет такие деньги вкладывать. И кстати, неизвестно, когда они окупятся, и когда именно начнётся добыча? Лет через 10, наверное.России и Ирану нефть Венесуэлы вряд ли нужна. И зачем её тащить через весь мир в страны, которые являются сами крупнейшими нефтедобытчиками?Россия, наоборот, поставляла в Венесуэлу какое-то количество нафты для смешивания с венесуэльской нефтью.Так же поступал Иран, который ввозил в Венесуэлу бензин. Демонстративно, еще на прошлом сроке администрации Трампа.США тогда не скрывали своих целей: обрушить экономику Венесуэлы. Ведь 95 процентов внешних доходов страны - это выручка от экспорта нефти.Но сейчас "перекрыть потоки нефти геополитическим соперникам", как сообщает Си-Эн-Эн с пафосом, вряд ли получится. Просто потому, что в случае России и Ирана этих потоков нет. А с Китаем ситуация другая.В Китай поставки есть, и они, насколько известно, не прекращались. Этот "поток нефти" составляет примерно 5-6 процентов от общей потребности Китая. Он с лёгкостью может быть возмещён поставками из России или Ирана.Но как вообще в Си-эн-эн представляют остановку китайских производств и нефтепроводов на территории Венесуэлы? Во-первых, как это технически возможно? Во-вторых, какие будут последствия?"Геополитический соперник" и сам умело ставит подножки "гегемону". Чего стоит только "тарифная война" с Китаем, которая не привела пока что ни к каким выгодам для США.И кто будет эксплуатировать потом китайскую инфраструктуру в Венесуэле? США? Но по какому праву? Или её национализирует правительство Родригес?На это всё происходящее очень мало похоже. Похоже, наоборот, на то, что министр нефти Венесуэлы (это все та же Дельси Родригес, до того, как стала президентом, она совмещала должности вице-президента и министра нефти) - работала и работает в полном согласии и взаимопонимании с китайскими товарищами.Всё происходящее - это вообще не про Мадуро, и даже не про Венесуэлу. Это всё та же схватка США и Китая, только на территории Венесуэлы.И всё очень похоже на спектакль, поставленный с определённой целью. Но с какой?Семья Родригес наверняка знает ответ. И мы его тоже скоро узнаем, когда станет понятнее: что же будет происходить с нефтью Венесуэлы в ближайшие месяцы?Так что, ждем.Подробнее о том, как США насаждают так называемую "демократию" в мире - в статье Владимира Скачко "Убийство на выбор. Как США насаждают в мире свою персональную демократию"

