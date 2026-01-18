https://ukraina.ru/20260118/khuligan-tramp-estonskie-tamozhenniki-i-zelenskiy---tsaritsa-morskaya-kto-chem-udivil-na-ukhodyaschey-nedele-1074354732.html

Хулиган Трамп, эстонские таможенники и Зеленский - "царица морская". Кто чем удивил на уходящей неделе

Новый 2026 года только что начался, но уже сейчас можно сказать - грядут непростые времена, когда президента одной из самых могущественных стран на Земле может обидеть каждый, еще и подзаработать на этом.

В эти непростые времена в некоторых странах будут бояться не только собственной тени, но еще и кухонной кастрюли. А "многие из тех, кто были первыми, станут последними, а последние станут первыми", только в значении, которое абсолютно противоположно библейскому.Дональд Трамп vs Ти Джей СабулаАмерика – это страна возможностей, в которой источник заработка можно отыскать буквально во всем. Даже если ты оскорбил лично президента, а он на это ответил неприличным жестом и тебя за это уволили, это еще не повод отчаиваться. Всегда найдутся хорошие люди, которые дадут тебе за это почти миллион.Так по крайней мере случилось с сотрудником завода Ford Ти Джей Сабулой, которого отстранили от работы за оскорбление президента Дональда Трампа. Инцидент случился во время визита Трампа на завод Ford F-150 в Детройтском экономическом клубе.Перед тем, как выступить с речью, президент прошелся по цехам. В одном из них кто-то стал кричать президенту, назвав его в том числе "защитником педофилов".Работник завода скорее всего намекал на связь Трампа с осужденным педофилом Джеффри Эпштейном и на то, что Министерство юстиции до сих пор не обнародовало печально известные "Файлы Эпштейна", предполагает американское издание TMZ, опубликовавшее видео, на котором инцидент запечатлен.Трамп обидчику ответил в характерной манере – показал неприличный жест пальцами и довольно четко произнес - "Да пошел ты!".Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг позже объяснил поведение президента следующими словами: "Какой-то сумасшедший в приступе ярости выкрикивал ругательства, и президент дал ему соответствующий и однозначный ответ".Представитель Ford тем временем заявил, что одна из основных ценностей компании – уважение, и нельзя допустить, чтобы на ее предприятиях кто-то говорил неподобающие слова. В таких случаях есть "процедура для решения проблемы" без "вмешательства в личные дела сотрудников", отметил он.Как раз уважением там и не пахло, как со стороны сотрудника, так и со стороны президента. Но если президент должен довольствоваться своим "однозначным ответом", сотрудник компании монетизировал свою дерзость куда лучше.После отстранения от работы Сабула за сутки собрал 800 тысяч долларов пожертвований на платформе GoFundMe. В описании к сбору Сабула охарактеризован как патриот своей страны. Пользователям предлагается финансово помочь мужчине в связи с его отстранением от работы после конфликта с Трампом.Получается, что грубость Сабулы принесла ему 800 тысяч, а вот что принес хамский ответ Трампа пока неизвестно. Пока рейтинги не замерили его падающей популярности.Эстонские таможенники и Самовар специального назначенияВ Тулу со своим самоваром не ездят. А теперь, оказывается, в Эстонию тоже. Потому что в Туле ничего с вами не случится, если вы даже приедете туда со своим самоваром, а в Эстонии любителей чаепития поджидают всякие разные неприятности.Более подробно об этом мог бы рассказать гражданин Израиля, который недавно пытался выехать из России в Эстонию через контрольно-пропускной пункт в Нарве.Во время прохождения по зеленому коридору он был направлен на дополнительный досмотр. А там в его багаже таможенники выявили запрещенку в виде русского самовара! Неожиданно для себя, а, может быть, и для самых граждан Эстонии, гость из Израиля обнаружил, что самовар попадает под действующие санкционные ограничения.В итоге мужчину в Эстонию не пустили. Ему пришлось вернуться в Россию, конечно же, со своим самоваром. И с предупреждением, вынесенным эстонскими властями. Обидно только то, что эстонские СМИ, сообщившие об инциденте на российско-эстонской границе, не уточнили, под какие именно санкции попадает обнаруженный самовар, и когда ограничения были введены.Хотя, чему тут удивляться. Евросоюз обсуждает уже 20-й пакет антироссийских санкций. Под их действие уже попало все, что хоть как-то было связано с российской экономикой. Теперь пришла очередь эмалированных кастрюль, сковородок из литого алюминия российского производства, кокошников и шапок-ушанок. Самовары, как мы только что узнали, там уже есть.Западные пропагандисты давно уже утверждают, что российские инженеры делают ракеты из разобранных стиральных машин. Сами придумали, сами себе поверили. А самовар – это тебе не какая-то там простая стиральная машина. Это культовый предмет российского традиционного быта, который достоен того, чтобы быть встроенным как минимум в "Орешник", а еще лучше в какое-то сверхсекретное космическое оружие.Летающие самовары - самое грозное российское оружие.Или не в пропаганде дело? Может быть, эстонские пограничники просто соскучились по посиделкам вокруг самовара и просто позавидовали гражданину Израиля, потому что ему можно, а им уже точно нельзя.Владимир Зеленский в роли "царицы морской"Кто из мировых политиков может про себя сказать: наглость – это мое второе имя? Нет, в данном случае это не Трамп, который похищает президентов стран-членов ООН и заявляет о намерении просто так аннексировать хороший кусок чужой территории. У Трампа это не наглость, а что-то другое. Ведь у него, к сожалению, кроме дерзости задумать и заявить о таком, есть еще и определенные возможности осуществить задуманное.Но мы не про него, с президентом США всё ясно. Мы о главе киевского режима Владимире Зеленском, который на днях потребовал от лидеров ЕС немедленно вскрыть стратегические резервы и передать в распоряжение Киева все имеющиеся запасы ракет для систем противовоздушной обороны.По словам Зеленского, Киев обладает детальной информацией о скрытых мощностях на военных объектах стран Евросоюза (откуда это, интересно, уж не от эстонских ли таможенников?).Обладать-обладают, и что с этим? Здесь Владимир немного заигрался и решил теперь пробовать себя в роли того, не кому приказывают, а кто сам чужим распоряжается. По всей видимости, надоела ему однообразная роль выполняющего западные хотелки. Вот и решил он быть "не столбовою дворянкой, а царицей морскою" (это, извиняемся из Пушкина, который на Украине запрещен, но уж очень к месту). Однако он не учел, что тот, кто приказывает, должен и сам что-то из себя представлять, иметь у себя за спиной какую-никакую военную и политическую мощь. А то ведь как по Пушкину, останется у разбитого корыта. Как та самая бабка из Сказки Пушкина про золотую рыбку.Впрочем, и рыбки те еще в Европе, совсем не золотые, а сильно траченные политической молью.

