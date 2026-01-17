Всеядный "патриот личной власти": Маркосян объяснила, почему Тимошенко — "чисто украинский" политик - 17.01.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260117/vseyadnyy-patriot-lichnoy-vlasti-markosyan-obyasnila-pochemu-timoshenko--chisto-ukrainskiy-politik-1074400446.html
Всеядный "патриот личной власти": Маркосян объяснила, почему Тимошенко — "чисто украинский" политик
Всеядный "патриот личной власти": Маркосян объяснила, почему Тимошенко — "чисто украинский" политик - 17.01.2026 Украина.ру
Всеядный "патриот личной власти": Маркосян объяснила, почему Тимошенко — "чисто украинский" политик
Юлия Тимошенко является не проевропейским, а чисто украинским политиком, что означает всеядность и цинизм в борьбе за власть. Обвинения в коррупции, выдвинутые экс-премьеру, уже 25 лет являются нормой политической жизни на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2026-01-17T05:45
2026-01-17T05:45
Экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко ранее предъявили обвинения в связи с подкупом депутатов Рады — на днях глава украинской партии "Батькивщина" попала под рейд НАБУ и САП.Позднее НАБУ выложило аудиозапись разговора Тимошенко с украинским депутатом, где шел разговор про оплату голосования в парламенте. Лидер "Батькивщины" сказала, что на опубликованных пленках звучит не ее голос.Отвечая на вопрос о нынешней востребованности типажа Тимошенко, эксперт дала ей четкую характеристику. "Она не проевропейский политик, а четко и чисто конкретно украинский. А значит, всеядный, циничный, патриот не страны, а личной власти", — заявила Маркосян.Она прокомментировала выдвинутые обвинения в коррупции. "То, что ей вменяют НАБУ — это давным-давно (лет 25) норма украинской политической жизни. Об этом знают все", — сказала публицист.Маркосян описала, что на самом деле нужно сейчас украинцам и какую роль может сыграть Тимошенко. "На Украине сейчас востребованы свет, тепло, вода, мир и обещания всё это дать здесь, сейчас и сразу. Она обещать умеет", — отметила эксперт. В сложившихся условиях, по её словам, на безрыбье и рак — рыба, а выборы определяются Западом, заключила собеседница издания.Полный текст интервью "Елена Маркосян: Тимошенко, гибкая как "китайский мальчик", может стать мостом между Россией и Европой" на сайте Украина.ру.Подробнее о подоплеке дела Тимошенко — в статье Владимира Скачко "Уголовный переходник Тимошенко. Что и как послужит транзиту власти в Украине" на сайте Украина.ру.
Всеядный "патриот личной власти": Маркосян объяснила, почему Тимошенко — "чисто украинский" политик

05:45 17.01.2026
 
Юлия Тимошенко является не проевропейским, а чисто украинским политиком, что означает всеядность и цинизм в борьбе за власть. Обвинения в коррупции, выдвинутые экс-премьеру, уже 25 лет являются нормой политической жизни на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
Экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко ранее предъявили обвинения в связи с подкупом депутатов Рады — на днях глава украинской партии "Батькивщина" попала под рейд НАБУ и САП.
Позднее НАБУ выложило аудиозапись разговора Тимошенко с украинским депутатом, где шел разговор про оплату голосования в парламенте. Лидер "Батькивщины" сказала, что на опубликованных пленках звучит не ее голос.
Отвечая на вопрос о нынешней востребованности типажа Тимошенко, эксперт дала ей четкую характеристику. "Она не проевропейский политик, а четко и чисто конкретно украинский. А значит, всеядный, циничный, патриот не страны, а личной власти", — заявила Маркосян.
Она прокомментировала выдвинутые обвинения в коррупции. "То, что ей вменяют НАБУ — это давным-давно (лет 25) норма украинской политической жизни. Об этом знают все", — сказала публицист.
Маркосян описала, что на самом деле нужно сейчас украинцам и какую роль может сыграть Тимошенко. "На Украине сейчас востребованы свет, тепло, вода, мир и обещания всё это дать здесь, сейчас и сразу. Она обещать умеет", — отметила эксперт.
В сложившихся условиях, по её словам, на безрыбье и рак — рыба, а выборы определяются Западом, заключила собеседница издания.
Полный текст интервью "Елена Маркосян: Тимошенко, гибкая как "китайский мальчик", может стать мостом между Россией и Европой" на сайте Украина.ру.
Подробнее о подоплеке дела Тимошенко — в статье Владимира Скачко "Уголовный переходник Тимошенко. Что и как послужит транзиту власти в Украине" на сайте Украина.ру.
