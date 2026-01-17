https://ukraina.ru/20260117/vseyadnyy-patriot-lichnoy-vlasti-markosyan-obyasnila-pochemu-timoshenko--chisto-ukrainskiy-politik-1074400446.html

Всеядный "патриот личной власти": Маркосян объяснила, почему Тимошенко — "чисто украинский" политик

Всеядный "патриот личной власти": Маркосян объяснила, почему Тимошенко — "чисто украинский" политик - 17.01.2026 Украина.ру

Всеядный "патриот личной власти": Маркосян объяснила, почему Тимошенко — "чисто украинский" политик

Юлия Тимошенко является не проевропейским, а чисто украинским политиком, что означает всеядность и цинизм в борьбе за власть. Обвинения в коррупции, выдвинутые экс-премьеру, уже 25 лет являются нормой политической жизни на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

2026-01-17T05:45

2026-01-17T05:45

2026-01-17T05:45

новости

украина

запад

россия

елена маркосян

юлия тимошенко

украина.ру

набу

батькивщина

владимир скачко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101987/60/1019876085_0:0:2812:1581_1920x0_80_0_0_6d20217bd5b562cbad8af266306a0eac.jpg

Экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко ранее предъявили обвинения в связи с подкупом депутатов Рады — на днях глава украинской партии "Батькивщина" попала под рейд НАБУ и САП.Позднее НАБУ выложило аудиозапись разговора Тимошенко с украинским депутатом, где шел разговор про оплату голосования в парламенте. Лидер "Батькивщины" сказала, что на опубликованных пленках звучит не ее голос.Отвечая на вопрос о нынешней востребованности типажа Тимошенко, эксперт дала ей четкую характеристику. "Она не проевропейский политик, а четко и чисто конкретно украинский. А значит, всеядный, циничный, патриот не страны, а личной власти", — заявила Маркосян.Она прокомментировала выдвинутые обвинения в коррупции. "То, что ей вменяют НАБУ — это давным-давно (лет 25) норма украинской политической жизни. Об этом знают все", — сказала публицист.Маркосян описала, что на самом деле нужно сейчас украинцам и какую роль может сыграть Тимошенко. "На Украине сейчас востребованы свет, тепло, вода, мир и обещания всё это дать здесь, сейчас и сразу. Она обещать умеет", — отметила эксперт. В сложившихся условиях, по её словам, на безрыбье и рак — рыба, а выборы определяются Западом, заключила собеседница издания.Полный текст интервью "Елена Маркосян: Тимошенко, гибкая как "китайский мальчик", может стать мостом между Россией и Европой" на сайте Украина.ру.Подробнее о подоплеке дела Тимошенко — в статье Владимира Скачко "Уголовный переходник Тимошенко. Что и как послужит транзиту власти в Украине" на сайте Украина.ру.

украина

запад

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, россия, елена маркосян, юлия тимошенко, украина.ру, набу, батькивщина, владимир скачко, политика, власти украины, киевский режим, обыски, тимошенко, выборы, выборы на украине, новости украины, дзен новости сво, украина.ру дзен