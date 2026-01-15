https://ukraina.ru/20260115/ugolovnyy-perekhodnik-timoshenko--chto-i-kak-posluzhit-tranzitu-vlasti-v-ukraine-1074314237.html

Уголовный переходник Тимошенко. Что и как послужит транзиту власти в Украине

То что, происходит на Украине, говорит о том, что выходом из назревающего тотального кризиса может стать… президент 65-летняя Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина" и одноименного парламентского блока (БЮТ).

Глава государства временный или президент так называемого переходного периода, который на Украине с ее тупой неспешностью и неумением выполнять договоренности может затянуться на сколь угодно длительное время.А для Тимошенко, которая была дважды премьер-министром страны и лидером оппозиции всем президентам, это последний шанс осуществить давнишнюю почти маниакальную мечту – простой еврейской днепропетровской девочке, ставшей богатейшей олигархессой Украины, еще и возглавить государство. Она хотела этого четыре раза, трижды баллотировалась официально, но всегда пролетала фанерой над Парижем буквально будучи на пороге президентской резиденции.В 2004 году во время "оранжевой революции" и первого госпереворота она отдала такую возможность баллотироваться тогдашнему лидеру украинских эрзац-демократов никчемному Виктору Ющенко, заявив, что для победы этого задрипанного "мессии майдана", готова даже стирать ему портки. Ющенко назначил свою "прачку" сначала премьер-министром, но через полгода предал и потом всячески гнобил со страстью обиженного жлоба. Тимошенко отвечала взаимностью и свела рейтинг Ющенко практически к уровню городской канализации.В 2010 году она уже баллотировалась сама и во втором туре основательно потрепала нервы тогдашнему победителю гонки – лидеру Партии регионов Виктору Януковичу, который оказался таким же никчемным, как и Ющенко, всё профукал, предал всех и вся и вверг страну в то, в чем она живет сейчас. Янукович – не первопричина, но важный фактор возможной гибели Украины на карте планеты. Вместе с Тимошенко разумеется.Дальше Украина покатилась по наклонности в ад и пропасть, а Тимошенко в 2014 году проиграла президентскую гонку своему еще одному давнему и жадному, но совершенно продажному и никчемному Петру Порошенко*. Но ничем от него не отличалась. Если Порошенко выступил кровавым карателем собственной страны и ее народа, бросив армию против людей Донбасса, то Тимошенко предлагала окружить непокорных и свободолюбивых дончан, плюющих и на Бандеру и на бандеровцев во всех их обличьях, колючей проволокой и сбросить туда атомную бомбу. Вот такая она, еврейская дочь украинского народа.В 2019 году на президентских выборах вместе со всеми другими претендентами вынес в одну калитку Зеленский, который стал кромешным наказанием страны и ее элиты за продажность и соглашательство, а народы – за тупые бессмысленные надежды на западные коржики и дармовую манну небесную. Но Зеленский превратился в кровавого клоуна-диктатора и западного холуя, каких не видели банановые республики в Африке или Латинской Америке.Тимошенко, получив по мордасам так наотмашь, тихарилась долго. Но сейчас она опять нарядилась в оппозиционные обноски, вскинула косу на башку, что для нее равносильно выкапыванию топора войны, и начала критиковать Зеленского и его зелебобиков так же ретиво и изобретательно, как она совершенно обоснованно и правильно втаптывала в грязь репутации Ющенко, Януковича и Порошенко.Она чувствует: в Украине грядет смена власти. Полная или частична – не важно. Важно то, что в этой неразберихе можно скакнуть на самый верх. Закулисным хозяевам страны, которые довели Украину почти до ручки, все равно может понадобиться новый распорядитель негодных активов и они его ищут.Поскольку Украина уже скатилась ниже уровня лишенных суверенитета банановых республик, то западники могут предпринять методы политического "лечения", подходящие для этих квази-государств. Чтобы обеспечить видимость демократических механизмов передачи власти от полностью обанкротившихся старых элит к новым, таким же никчемным, понадобится транзит власти. А для этого транзита сгодится некая власть переходного периода. Какой-нибудь "комитет национального согласия", "правительство народного доверия", "госсовет всенародного доверия" или, в конце концов, президент переходного периода.Чтобы было понятно, кто это, возьмем опыт постсоветского пространства. Таким был Эдуард Шеварднадзе в Грузии в 1992-1995 годах, возглавлявший тамошние госсовет и парламент до избрания полноценным президентом в 1995 году.Таким был и.о. президента, обеспечивающим транзит власти в Азербайджане в июне-октябре 1993 года Ильхам Алиев.И уже ближе к нам по времени после нескольких бесплодных "цветных революций" в Киргизии с 3 июля 2010 года до 1 декабря 2011-го временным президентом по договоренности разных политсил стала Роза Отунбаева. Она и обеспечила мирную и как бы демократическую передачу власти на выборах президенту Алмазбеку Атамбаеву.То, что в Киргизии потом ничего не успокоилось и случились новые цветные революции, – не вина Отунбаевой. Но вот нынешний президент этой страны Садыр Жапаров тоже был временным президентом, пока не выиграл выборы в 2021 году.Вот Юлия Тимошенко и может претендовать на роль такого переходного президента. Более того, может предлагать западникам себя в такой роли. У нее для этого есть и желание, и потенциал, и опыт и даже кой-какие возможности. А главное – страна находится в таком плачевном состоянии, что ее можно или уже готовиться ликвидировать за ненадобностью и по нежизнеспособности. Или все же попытаться перезапустить хоть как-то с новой властью.Постараюсь объяснить аналогии на украинских реалиях – следите за логикой: сегодня в Украине только ленивый не говорит, что раз пытаются привлечь к уголовной ответственности "единственного мужика с яйцами" в украинской политике 65-летнюю Юлию Тимошенко, значит, дело идет к каким-то выборам.Сама Юлия Владимировна видит себя в этой политике "вечной деффачкой", эдакой Клеопатрой днепропетровского разлива с неувядающей молодостью, потому что последние лет 20-25 постоянно обогащает сонмища пластических хирургов в разных странах, превративших ее в самую подтянутую политикессу Украины. Подтянутую до такой степени и в том смысле, что в погоне за красотой в периоды реабилитации ее лицо под бубликом неизменной косы сверху на волосах напоминает вздутую маску, по которой на месте рта черкнули саперной лопаткой. Чтобы обозначить сие нужное отверстие и чтобы было чем произносить пронзительные речи. В такие дни Юлия улыбается, а шевелятся уши и топорщится от перенапряжения затылок.Но все не только признают, что красота требует жертв, но и прислушиваются к тому, что Тимошенко говорит. Из этой говорильни при внимательном изучении и при желании всегда можно понять, что происходит на дворе и в политике, что хотят от "нашей Юли", кто хочет и с какой целью и чего хочет, собственно, она сама.На все эти вопросы можно ответить кратко: на Украине приближаются выборы – президентские и парламентские. Как только наступит какой-то мир или даже перемирие в СВО, на Украине должен будет пройти апгрейд власти. Всей, потому что рулят Украиной сегодня просроченные и президент Владимир Зеленский и парламент (Верховная Рада). С той только разницей, что по украинским законам президент просрочен и не имеет права принимать какие-либо решения, а парламент просрочен, но имеет право исполнять свои полномочия.Влияют сегодня на Украину условные "голуби мира", объединенные вокруг президента США республиканца Дональда Трампа, и "ястребы войны" – глобалисты и соросята из Демократической партии США и всей примкнувшей к ней продажной либерастической и глобалистской элиты еврокамарильи из руководства ЕС и Еврокомиссии.Трампистам -"голубям" на Украине нужен либо мир, либо вялотекущая замиренная на время война, чтобы высвободить ресурсы или для торговли с Россией, или же для полноценной войны с Китаем, но так, чтобы Россия держалась от нее в стороне.Глобалистам-либерастам-"ястребам" нужна война, чтобы использовать ее для усмирения Трампа в США и для возрождения ВПК Европы для чего нужна временная передышка, гарантирующая время для подготовки к будущей более масштабной войны. С Россией, разумеется. И за ее же, российские, ресурсы.Вот все и запутано, и в то же время просто. "Ястребов" в сегодняшней ситуации на Украине все устраивает. Желательно, кончено, чтобы Зеленский вел себя более антитрампистски. Но если он будет просто воевать с Россией и отказываться от "мирного плана Трампа", то уже этого достаточно, чтобы подсадить Трампа на поражение в борьбе за Конгресс США этой осенью. Воюющая Украина для Трампа превращается в его Вьетнам или Афганистан, а это больно бьет по политическим перспективам всего трампизма.Трампистам же нужно либо еще больше приручить Зеленского и его камарилью, либо – это идеально! – сменить на новых политиков, что можно сделать на выборах. И президентских, и парламентских. А для начала важно разорвать сегодняшнюю связку Зеленского с его большинством в Раде, сделать нежизнеспособным и неработающим, а значит и никому не нужным органом и приступать к переформатированию власти. К ее возможному транзиту, имеющему хоть демократическую видимость.И Тимошенко, критикуя и Зеленского, и созданные демократами так называемые антикоррупционные органы (типа НАБУ и САП) и пытаясь наладить связи с трампистами и предложить им себя, напугала нынешний неонацистский режим. Смертельно напугала.И режим решил припугнуть Тимошенко, обвинив ее в политической коррупции по статье 369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Другими словами, за то, что Тимошенко якобы перекупала депутатов в Раде себе во фракцию за деньги или за мзду уговаривала голосовать их так, как выгодно ей, ее же хотят отправить на цугундер максимум на 10 лет.Это было бы страшно, если бы в украинских реалиях не было бы так смешно. По этой статье за эти же деяния и саму Тимошенко и любого другого политика можно было бы сажать на Украине всегда и ежесекундно. Всех! Ибо вся политическая система и механизмы принятия решения на Украине держатся на подкупе. То есть на политической коррупции, обвинения в которой влекут за собой запугивание уголовным преследованием и конфискацией имущества.Инструмент, нужно сказать, еще милосердный, если не иметь в виду запугивания физической расправой.А неонацистам-коррупционерам Зеленского страшно. Они знают две вещи. Во-первых, для того, чтобы спутать электоральные расклады и расчеты, Тимошенко имеет все: и сплоченную партию и ее структуры на местах, и ядерный электорат на местах, который откликнется на призыв вождессы с косой, и опыт многолетнего популистского окучивания масс. В сегодняшней Украине популизм может ой как сыграть, и Тимошенко поверят, а вот Зеленскому и кому-либо еще нет.Во-вторых, Тимошенко так натерпелась в прежней жизни и так хорошо знает все приводные ремни, заказчиков и исполнителей в украинской политике, что от нее: а) не скроешься; б) она никого не пощадит……Запасемся хотя бы вареной кукурузой за неимением денег на попкорн. Зрелище схватки обещает быть интересным и ожесточенным – аллигаторы, дерущиеся за кусок мяса, отдыхают…* Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

