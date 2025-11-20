https://ukraina.ru/20251120/kritikuet-korruptsiyu-i-antikorruptsionerov-chem-zanimaetsya-lider-batkivschiny-yuliya-timoshenko-1071868064.html

Критикует коррупцию и антикоррупционеров. Чем занимается лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко

2025-11-20

В связи с громким коррупционным скандалом на Украине лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко снова учуяла шанс побороться за высшие государственные посты.

Последние два года она уже несколько раз совершала фальстарт, начиная негласную избирательную кампанию. С начала года Тимошенко активно окучивала приближенных Дональда Трампа, пытаясь добиться с ним аудиенции, а также презентуя себя в качества активной поборницы его политики на Украине.В качестве "политического товара" она продаёт свою договороспособность с русскими. Однако она не переходила определенную черту, подыгрывала Офису президента, исправно голосуя за продление военного положения и мобилизации. Репрессии и санкции, которые Зеленский раздает направо и налево, её пока не коснулись.В связи с этим она одной из последних присоединилась к так называемой "антизеленской коалиции" в Раде, где уже пребывали адепты Петра Порошенко* и фракция "соросят" "Голос" (вместе с некоторыми перебежчиками из рядов "Слуги народа"). Сейчас они уже с Юлией Тимошенко требуют создать новую коалицию и правительство национального единства.Украинский оппозиционный Telegram-канал "ЗеРада", объясняет резкое включение в процесс Тимошенко, Порошенко и "Голоса" тем, что последние 5 лет они были отодвинуты от кормушки, Андрей Ермак забрал у них все коррупционные доходы, война сжирает с каждым днем кормовую базу и политическое будущее.Нынешнее правительство Тимошенко обвинила в некомпетентности и монополизации власти. "Ещё с самого начала войны нужно было создать коалицию и правительство национального единства и не допустить бесконтрольной и непрофессиональной монополии одной политической силы", - заявила лидер "Батькивщины".Ситуацию в стране она характеризует, как хаос, коррупцию и катастрофу. По ее мнению, "коррупция на крови" стала возможной из-за монополизации власти и внешнего управления. Тимошенко постоянно критикует внешнее управление Украиной, тем не менее, поддержку ищет именно среди тех, кто осуществляет внешнее управление.Осуждая коррупцию, вскрытую НАБУ, Тимошенко в то же время выступает против антикоррупционных органов, усматривая в них элемент контроля над украинским государственным аппаратом. Украина превращается в "бесправную колонию, которая теряет свой суверенитет", жаловалась бывший премьер-министр Юлия Тимошенко после того, как поддержала попытки ограничить права НАБУ.Тимошенко в свое время подавала законопроект, по которому отбор руководства НАБУ/САП должны проводить "герои Украины", то есть, боевики-националисты, которым Зеленский это звание вручил.Украинский экономист Алексей Кущ также напоминал на днях, что Тимошенко выступала против наблюдательных советов при украинских госкомпаниях. "Из нынешних фракций парламента, против этой фикции и синекуры во время войны выступали лишь БЮТ как фракция, и Юлия Тимошенко как политик. Больше никто. К чему привела данная система - видим по стеллажам пачек долларов у фигурантов. Но это лишь то, что впопыхах забыли взять", - пишет экономист.Не забывает Юлия Тимошенко и обслуживать свой потенциальный электорат, показывая себя борцом за права бедных слоев населения. На днях она резко выступила против законопроекта №14005, который предполагает автоматическое внесение граждан в реестр должников, что позволит блокировать им счета и отнимать даже единственное жилье.У Зеленского объясняют такую инициативу борьбой с неплатежами, но на деле она открывает путь к легальному изъятию собственности у бедных и тех, кто не смог оплатить штрафы от ТЦК, которые могут выписывать и обновлять ежедневно.Тимошенко обещала блокировать этот законопроект, но численность её фракции вряд ли позволит это сделать в реальности. "Я могу вам сказать, что сегодня на Украине 8 миллионов человек имеют задолженности: перед коллекторами, перед банками, перед поставщиками коммунальных услуг", - причитала экс-премьер, которая тоже несет ответственность за то, что миллионы украинцев оказались должниками.Бывшая премьер-министр вообще любит играть на противоречиях: демонстрируя дорогие наряды, она причитает о судьбах бедных селян; критикуя внешнее управление, она пытается добиться у западных кураторов благорасположения; выступая против прозападных антикоррупционных органов, использует их дела против окружения Зеленского для реализации собственных политических амбиций.Поскольку на Украине зачищено всё левое политическое поле, украинские политологи прочат Юлии Тимошенко условный "левый фланг" украинского электората, что предполагает социальную риторику. Его она может разделить со "Слугой народа" Даниилом Гетманцевым, у которого тоже есть свои политические амбиции, отличные от Зеленского и Ермака. Условный левый фланг они могут разделить по возрастному принципу. Юлии Тимошенко в этом случае достанется пожилой сельский электорат, который с ней давно знаком.О предполагаемой судьбе главы Офиса президента - в статье "Али-Баба в пролёте": лишится ли своего поста Ермак*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

