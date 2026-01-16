https://ukraina.ru/20260116/upryamstvo-britanii-provaly-vsu--korruptsionnye-skhemy-khronika-sobytiy-na-utro-16-yanvarya-1074374122.html

Упрямство Британии, провалы ВСУ, коррупционные схемы. Хроника событий на утро 16 января

Лондон не согласился с планом Парижа и Рима о переговорах с Москвой. Российские военные уничтожают противника и технику. Азаров заверил, что Тимошенко всегда была вовлечена в коррупционные схемы

2026-01-16T10:00

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/19/1073598825_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_9ebb03b07f7b44d04a827b135211ab11.jpg

Американская газета Politico отметила, что Британия выступила против возобновления диалога с Россией, несмотря на позицию других европейских стран по этому вопросу.В материале уточнили, что британский министр иностранных дел Иветт Купер отвергла предложение Франции и Италии о восстановлении прямого контакта с российским президентом Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.Как указывает издание, европейские страны опасаются, что их отодвигают на дальний план в мирном процессе, однако Лондон до сих пор считает, что якобы именно Киев и Европа определяют условия завершения конфликта.Сама Великобритания уже объявила о выделении Украине экстренной энергетической помощи в размере 20 миллионов фунтов стерлингов (26,7 миллиона долларов)."Объявленная сегодня (в пятницу) помощь поможет удовлетворить неотложные потребности в обеспечении теплом и электроэнергией миллионов семей, детей и пожилых людей… Это финансирование обеспечит жизненно важную экстренную помощь для ремонта, восстановления, защиты и генерации энергоснабжения по всей стране", - говорится в заявлении британского правительства.В то же время другие европейский лидеры склоняются к возобновлению диалога. Так, еще в декабре президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ. Французский президент указывал, что европейцы должны найти способ для этого в ближайшие недели. В начале января он заявил, что в ближайшие недели может произойти разговор с российским лидером.Итальянский премьер Джорджа Мелони 9 января заявила, что Европа должна начать говорить с Россией по теме Украины, и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию.На днях канцлер ФРГ Фридрих Мерц указал, что Германия хочет достичь баланса в отношениях с Россией как крупнейшим европейским соседом.Спецпосланник президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X сделал репост с речью немецкого канцлера, назвав его слова "прогрессом".Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер готов к восстановлению контактов с западными коллегами. При этом возможная беседа должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.Примечательно, что исследование компании Gallup свидетельствует, что одобрение руководства Украины в соседних странах в 2025 году снизилось по сравнению с предыдущим годом, а поддержка руководства России – выросла.В 25 странах Восточной и Южной Европы, Кавказа и Центральной Азии средний показатель одобрения украинского руководства в 2025 году составил 24%, что ниже, чем 27% в 2024 году. Как отмечается в исследовании, наиболее резкое падение симпатий к украинскому руководству произошло в Казахстане (на 16 процентных пунктов), Румынии и Грузии (в обеих странах снижение на 10 пунктов).Медианный рейтинг одобрения российского руководства в 2025 году составил 22% - на один процентный пункт выше по сравнению с предыдущим годом.Провалы ВСУВ ночь на пятницу и ранним утром в украинской столице объявляли воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал также звучал в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.В Харькове раздавались взрывы, пишут местные СМИ.Минобороны РФ информировало, что российские военные ударом нескольких авиабомб ФАБ-500 уничтожили переправу Вооруженных сил Украины (ВСУ) через реку Оскол в районе Осиново в Харьковской области.Войска беспилотных систем российской "Южной" группировки войск за минувшие сутки поразили четыре пункта временной дислокации, 11 блиндажей и два наблюдательных пункта с украинскими военнослужащими, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Вадим Астафьев.Кроме того, по его словам, в зоне ответственности "Южной" группировки было сбито 13 беспилотников противника.Офицер пресс-центра группировки "Восток" Дмитрий Миськов, в свою очередь, сообщил, что в зоне ответственности этой группировки было поражено пять станций спутниковой связи Starlink и восемь пунктов управления беспилотной авиацией, сбиты четыре беспилотника самолётного типа.В то же время военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили десять опорных пунктов ВСУ и пехоту противника в районе населенных пунктов Волчанские Хутора и Печенеги в Харьковской области, сообщил командир расчета с позывным "Агроном".Он уточнил, то удары наносили тяжелыми огневыми системами ТОС-1А "Солнцепек". По его словам, при таких ударах у пехоты противника нет шансов на выживание.Тогда как украинским военным по-прежнему не везет. Попытка контратаки боевой группы 71-й аэромобильной бригады ВСУ была сорвана к югу от населенного пункта Варачино Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.Также ВСУ продолжают терять командный состав, на различных направлениях ликвидированы несколько украинских офицеров.Заместитель командира батальона штурмовой бригады "Лють" майор полиции Александр Куралех был ликвидирован в ДНР, военнослужащий штурмовой бригады "Хижак" капитан полиции Максим Негара уничтожен на Покровском направлении.Начальник отделения - начальник связи погранзаставы 5-го погранотряда капитан Александр Чуб ликвидирован в населенном пункте Краснополье Сумской области, добавил он.Схемы ТимошенкоЛидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко всегда была вовлечена в коррупционные схемы, обвинения в ее адрес со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) возникли в рамках расследования коррупции в Верховной Раде и не вызывают удивления сами по себе, поделился мнением бывший премьер-министр Украины Николай Азаров."Что касается каких-то коррупционных дел – она (Тимошенко – ред.) всегда этим занималась, и то, что она сейчас попала в поле зрения, абсолютно не удивительно... У них сейчас в расследовании находятся депутаты самых разных фракций, поэтому я тут какого-то избирательного подхода не вижу", - сказал он РИА Новости.Как напомнил Азаров, после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) активизировали свою деятельность.Так, по подозрению в коррупции уже проводились обыски у близких к Владимиру Зеленскому лиц, а также депутатов Рады, включая, например, Анну Скороход.НАБУ в среду опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь САП Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.Позднее САП заявила, что будет ходатайствовать в суде о назначении Тимошенко залога в размере 1,15 миллиона долларов.Однако Тимошенко заявила, что ее счета в украинских банках заблокированы и она не может внести за себя залог."Что такое сюр? Это когда ты планируешь оплатить залог по откровенно заказному политическому делу... Но не можешь этого сделать, потому что твои счета заблокированы еще до решения суда", - возмутилась она.Подробнее о скандале - в материале Какой я запомнил Юлию Тимошенко: её муж признается в коррупции, зять-наркоман и связь с Шуфричем на сайте Украина.ру.

