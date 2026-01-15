https://ukraina.ru/20260115/ukraina-kak-ogromnyy-zolotoy-unitaz--kilometry-kvartir-i-gektary-nedvizhimosti-1074326511.html

Украина как огромный "золотой унитаз": километры квартир и гектары недвижимости. Новые факты

В то время, как на Украине - бурление и всплески политической жижи, а следователи вручают подозрения Юлии Тимошенко, Давиду Арахамии и группам народных депутатов, стоит вспомнить о том, что происходило совсем недавно.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0a/1068471986_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_d121f369039fd0be645d4a6e9b426bc8.jpg

Когда всего лишь пару месяцев назад общество было потрясено "золотыми унитазами Миндича", а в НАБУ бодро рапортовали о начале "Миндичгейта", а потом и "Ермакгейта".Юбилей "дела Миндича"Скромный юбилей недавно отметили следователи украинского следственного бюро НАБУ.Прошло ровно два месяца с того момента, как были опубликованы "плёнки Миндича" и началась мощная имиджевая спецоперация "Миндичгейт", а сам Тимур Миндич, "кошелёк Зеленского", как заяц, петляя и заметая следы, бежал с Украины.С кричащими заголовками вышли западные газеты, и некоторые "уважаемые западные люди" выступили с заявлениями о разгуле коррупции на Украине.Кто бы мог подумать! Но да, представьте себе, обнаружилась "коррупционная вертикаль", которая вела прямо к Зеленскому.Тогда, в ноябре, были обнародованы плёнки с голосами "украинских коррупционеров", а во время обысков в связи с делом "Энергоатома", в квартире одного из подозреваемых, Тимура Миндича, были обнаружены сумки, набитые пачками долларов.Один из голосов на тех самых плёнках жаловался, как тяжело ему таскать миллион долларов наличкой.Другой голос рассказывал про то, что Умеров, на тот момент уже глава украинского СНБО, а до того - министр обороны, должен был провернуть определённый коррупционный "кейс".Умеров после этого месяц не возвращался из США. Курсировал между Вашингтоном, где, видимо, давал показания ФБР, и Лондоном, куда прилетал для координации с ним Зеленский.Золотые унитазыБуквально весь мир тогда облетели фотографии "золотых унитазов" в туалете квартиры Тимура Миндича, на которых, очевидно, сиживал и сам Зеленский.Миндича открыто называли в западных СМИ "кошельком Зеленского".Из "плёнок Миндича" явно следовало: налицо коррупция в самых высших эшелонах украинской власти.Следователи НАБУ заявили, что " Миндич был соорганизатором предполагаемой схемы, через его руки прошло около 100 миллионов долларов незаконных средств. Он контролировал работу так называемой "прачечной".ФигурантыНо удар впереди был еще более сокрушительным.Бывший вице-премьер Чернышев, ближайший друг и соратник Зеленского, был обвинен НАБУ в получении взятки в 1,2 миллиона долларов и 100 тысяч евро.Чернышёв был выпущен под залог, но дело, конечно же, не закрыто.Следом за этим разразилось "дело Ермака", с обысками в правительственном квартале Киева, и с уходом всесильного главы Офиса президента Ермака якобы "на фронт".Следователи НАБУ рассказали об одной из формул коррупции. Схема была удивительно простой.Бывший министр энергетики, ставший потом министром юстиции, Герман Галущенко, организовал преступную группу, которая получала 15 процентов с каждого контракта. Руководил всем этим Тимур Миндич.Зеленский моментально уволил министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук, а затем исключил их из СНБО.Тимур Миндич, как известно, в экстраординарном порядке покинул страну и оказался в Израиле.Но вот прошло два месяца. Что же произошло за это время с масштабным "делом Миндича" и "Ермакгейтом", которые обсуждала вся Европа?Пока что - почти ничего. Нет никаких последствий в "деле о золотых унитазах".Загадочное дело. Зачем же Зеленский уволил двух министров? Зачем, как заяц, убегал от погони Миндич, бросив дома сумки, набитые долларами? Зачем отправился "на фронт" Ермак?Всё в этом деле зависит от того, как поведёт себя Зеленский.Совершенно очевидно, что НАБУ просто ждёт указаний из-за рубежа, так как это структура не украинская, а западная.Но расследование идёт, и постепенно, дозированно, появляются всё новые его подробности.Цифры шокируют!Километры квартирЛично Тимуру Миндичу, его семье принадлежит или арендуется 1700 квадратных метров квартир только в одном доме, на улице Грушевского, 9-А.Его инвестиционный фонд "Генезис" купил в 2022 году 77 квартир только в одном жилом комплексе в Кмаве. Квартиры покупались фондом Миндича со скидкой 60 процентов, что обычно говорит о каких-то лоббистских услугах.Масса подробностей всплывает о других фигурантах дела: советники министров, должностные лица "Энергоатома" и других компаний буквально озолотились за годы войны. И озолотили своих жен и матерей: особняки в Европе по полмиллиона долларов, престижные автомобили - не по одной штуке, участки земли, какие-то гектары буквально квартир в Киеве и за рубежом.Про люксовые сумочки, украшения Картье, часы "Ролекс" и "Патек Филипп" и прочую дребедень даже не нужно говорить - конечно, есть.Общий друг Миндича и Зеленского, сбежавший также в Израиль бизнесмен Александр Цукерман оказался владельцем 1100 квадратных метров жилья в центре Киева. Он тоже проходит по "делу Миндича".Тот, кто жаловался на неудобство переноски миллионов наличными - Игорь Фурсенко (его называют "бухгалтером теневого офиса") - приобрёл в 2025-ом году "Порш Макан" и "АудиQ8", и конечно, квартиру в центре Киева площадью 267 метров квадратных.Прачечная "доброго дня"А есть еще и всякие "бизнеса́", которые тоже были тесно связаны с Миндичем, Цукерманом, Ермаком и другими "бухгалтерами" Зеленского.Например, сеть "Аптек Доброго дня", которые заполонили все города Украины. Она принадлежит фирме "Фарминвест", зарегистрирована на Кипре.Владельцы сети аптек - братья Червоненко. Но на самом деле, это тоже "миндичское" предприятие. Миндича с Червоненками познакомил раввин Хабад, Рафаэль Дов бер Рутман, исполнительный глава Федерации еврейских общин.С тех пор "аптеки Доброго дня" стали процветать и размножаться. Но саму организацию следователи называют "мафиозным спрутом", так как через неё выводились миллиарды денег за рубеж.За какие-то якобы "роялти" на интеллектуальную собственность. Никаких реальных прав "интеллектуальной собственности" следствие не может найти.Это был канал вывода и легализации за рубежом огромных средств Миндича и других теневых бухгалтеров Зеленского.И так далее, и так далее.Но почему же "дело золотых унитазов" стоит и не двигается, хотя и обрастает всё новыми подробностями?Зеленский и его прыжкиОчевидно, что от Зеленского ждут каких-то действий, которые в дальнейшем либо дадут делу ход, либо оставят Зеленского в подвешенном состоянии, но без катастрофических последствий.Для того, чтобы он думал быстрее, были анонсированы уже новые плёнки: с голосами ближайших помощников и друзей Зеленского: Киселя, Шефира и других.Но их пока не обнародовали. Зеленский уже сделал то, что от него ждали в первую очередь: перераспределил власть и потоки денег.Вместо Ермака теперь Буданов*.Вместо прежнего министра юстиции - его заместитель, Людмила Слугак.Вместо уволенной с должности Светланы Гринчук - Шмыгаль, который раньше был премьером, потом стал министром обороны, и теперь вернулся в правительство как первый вице-премьер и министр энергетики.На Минобороны поставят вместо Шмыгаля Фёдорова, который ранее был вице-премьером.Минобороны и Минэнерго - это два основных резервуара огромных неучтенных денег на Украине.Теперь ими будут руководить Фёдоров (условная "группа соросят") и непотомляемый Шмыгаль (принадлежит олигарху Ринату Ахметову).Украина - это огромный "золотой унитаз", который продолжает кормить всех, кто пролез во власть. Только теперь вместо "коллективного Миндича" будет больше попадать "коллективным соросятам".Но этим дело не ограничивается. Впереди - самое важное. Зеленский должен пойти на какие-то шаги во внешней политике.Иначе по его имиджу "незламного Черчилля" будет нанесён уже непоправимый удар.Золотой телец оказался унитазомИ первым почуял неладное Хантер Байден, сын бывшего президента США.Он на всякий случай уже побыстрее дистанцировался и назвал Украину "гадючьим логовом". Там, говорит, беспредельный просто уровень коррупции, в этой Украине. Беспредельный! Хантер такого никак не ожидал.Это тот самый Хантер Байден, которого трудоустроили в "Бурисму" для того, чтобы он как раз получал коррупционные деньги!"Представить себе не мог!" - говорит Хантер.Представляешь, Зеленский, что будет, когда так скажет не только Хантер Байден?"Золотой идол и марионетка"Международный скандал уже есть, и он продолжается.Британский политический комментатор Джим Фергюсон:"Зеленский - некогда золотой идол СМИ, идеальная марионетка глобалистов и самый полезный актив Запада, теперь приносится в жертву. Глобальная машина, которая его создала, теперь его демонтирует."Встрепенулся бывший президент Украины Порошенко*:"Деньги Европа даст не под Миндича!"Премьер Словакии Фицо:"Украина засасывает как черная дыра".Премьер Чехии Бабиш:"У нас нет денег для других государств. Нет гарантий для финансирования Украины."Виктор Орбан, премьер Венгрии, сказал, что на Украине раскрыли "мафиозную сеть", которая имеет тысячи связей с высшим руководством страны.Петер Сийярто, глава МИД Венгрии:"Мы посылаем им деньги, а они тратят их на золотые унитазы".Президент США Трамп:"Зеленский заставил продажного Джо Байдена дать ему 350 миллиардов долларов. Посмотрите, что Зеленский получил в итоге. 25% его страны пропало".На вопрос, почему переговоры о мире никак не могут завершиться, Трамп отвечает:"Зеленский".Так что же будет? Сломает ли "дело золотых унитазов" наконец карьеру "криворожского гопника"?Мы об этом очень скоро узнаем. Когда либо появятся, либо не появятся новые пленки, уже "дела Киселя", или "дела Шефира". Или других "теневых бухгалтеров" Зеленского и его режима.Как ЕС предполагает использовать будущие украинские (для Украины) транши - в статье Себе и немного американцам. На что пойдут выделенные Украине 90 млрд от ЕС?*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

