Убийство на выбор. Как США насаждают в мире свою персональную демократию

После того, как 3 января 2026 года по личному приказу президента США Дональда Трампа был захвачен в своей резиденции в Каракасе, столице Венесуэлы, ее президент 63-летний Николас Мадуро и уж через два дня предстал перед американским судом в Нью-Йорке, многие совершенно осмысленно задумались: кто следующий?

В смысле, кто из лидеров стран мира, которые спровоцировали недовольство Трампа, который не скрывает торжества и чувство глубокого удовлетворения от того, как он делаем Америку снова великой, закладывая в ее фундамент тела ее же врагов.Ситуация непростая и непредсказуемая, учитывая то, что Трамп изнывает и от своего всесилия, которым он буквально упивается, подавляя недовольство сопротивлением.Сейчас Трамп крайне недоволен не только рабочим в Детройте, который поинтересовался не является ли он защитником педофилов, но и теми смельчаками, с точки зрения президента США, неразумными, кто не хочет отдавать ему территории вместе с природными ресурсами, ту же нефть Ирана и редкоземы Гренландии. Без и Ирана, но вместе с Гренландией.И все уверены, что, в принципе, должны не по-детски напрячься и 34-летний глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, а также высший руководитель Ирана (рахбар) 86-летний аятолла Али Хаменеи и 71-летний иранский президент Масуд Пазешкиан. Все они практически в одно время и в один голос заявили, что Трампу не видеть ресурсов и Гренландии, и Ирана, как своих ушей, несмотря даже на то, что в одно из этих слуховых раковин американца его недоброжелатели уже вогнали пулю."Мы не хотим быть американцами. Нет, мы не хотим быть датчанами. Мы хотим быть гренландцами. И мы хотим нашей собственной независимости в будущем", – заявил Нильсен. А потом приехал в США лично, чтобы непосредственно послать американцев с их претензиями. "Я не знаю, кто это такой" – раздраженно отреагировал Трамп с видом ребенка, которому не дали любимую игрушку. И точно так же он реагирует и на иранских лидеров, с которыми пикируется уже давно и которые в грош его не ставят и угроз его не боятся.Йенс-Фредерик НильсенА на Украине же не зря говорят "шо старэ, шо малэ" (что старое, что малое). В том смысле, что предсказать реакцию и поведение стариков и детей нормальному взрослому человеку крайне затруднительно. Трамп в любой момент может начать как силовую аннексию Гренландии, так ракетно-бомбовые удары по Ирану, объясняя все или национальной безопасностью США или же поддержкой протестующих, которые хотят сменить режим в Тегеране…Сегодня все так же интересуются, что ждет арестованного и выкраденного Мадуро. Это интересный и познавательный вопрос.За последние несколько десятилетий США участвовали в нескольких конфликтах, которые по их воле или наводке или за их деньги заканчивались свержением режимов и уничтожением неугодных лидеров. Из тех, кем были недовольны США, никто не закончил свою жизнь хорошо. Их можно поделить на две группы: тех, кого убили при свержении, и тех, кого мучили до смерти в процессе восстановления справедливости и демократии по-американски.К первой группе относятся, например, Сальвадор Альенде, президент Чили, погибший во время проплаченного и инспирированного военного переворота в сентябре 1973 года. Альенде отказался подчиниться своим военным, за которыми маячили американцы, с автоматов руках защищал свой дворец Ла-Монеду и то ли был убит, то ли покончил жизнь самоубийством. Но как бы там ни было, а нанятые США заговорщики так ненавидели Альенде и так спешили отчитаться о его устранении, что изрешетили тело уже мертвого президента из автоматов несколькими десятками пуль.В 2011 году американцы вместе с европейскими холуями из НАТО свергли режим в Ливии и расправились с ее многолетним лидером Муаммаром Каддафи, который, конечно, не был либерастическим демократом, но построил в песках богатую, процветающую и заботящуюся о своих гражданах страну. Ликующая же толпа проамериканских демократов из местных обезумевших, но проплаченных люмпенов изрезала ножами и запинала палками Каддафи до смерти. И выставила тело в спортзале для всеобщего обозрения. Чтобы все причастные могли отчитаться, что демократия победила. А когда об этом донесли госсекретарю США Хиллари Клинтон (как бы женщине по половым признакам), то она прямо в телекамеры, не скрывая радости и торжества, заржала, как лошадь, которой подбросили сена с сильными и вызывающими ржачку галлюциногенами…К другой группе вполне можно отнести лидера Ирака Саддама Хуссейна, которого американцы свергли в 2003 году в результате полноценного военного вторжения (операции "Шок и трепет", "Иракская свобода" и "Красный рассвет"). В 2003-м Хусейн был найден, схвачен и отдан под суд. Через три года, в декабре Хусейна демонстративно повесили и показали сей процесс по телевидению. Чтобы все поняли: американцы – это "гуд", а все диктаторы – "бэд"…Ситуация же с Мадуро практически один в один по смыслу напоминает ситуацию с руководителем (высшим лидером национального освобождения) Панамы генералом Мануэлем Норьегой в 1983-1989 годах.Сначала это политик очень даже целовался в десна с американцами и был ими любим и обласкан. Как демократ, разумеется. Но когда все выступил на стороне национальных интересов своей страны и отказался передавать под контроль США золотоносный Панамский канал, сразу стал наркодельцом и антидемократичным авторитаристом.В декабре (декабрь – как бы месяц проамериканских переворотов) США начали полноценное военное вторжение в Панаму (операция "Правое дело") и разгромили панамских военных. Норьега спрятался в резиденции папского нунция в Панаме, но его оттуда выжили громкой рок-музыкой, которая вынесла мозг папским дипломатам. И в январе 1990 года Норьега сдался американца и был на вертолете переправлен в Майами.Судили Норьегу почти полтора года, и 10 июля 1992 года он был приговорен американским судом к 40 годам лишения свободы за торговлю наркотиками на территории США, потакание наркокартелям и вымогательство. Потом срок сократили до 30 лет.И начались его мытарства по тюрьмам сразу трех стран. В 2010 году Норьегу передали во Францию, где судили за отмывание денег через французские банки и контрабанду наркотиков. Дали еще семь лет и в 2011 году экстрадировали домой в Панаму, где уже служащие США власти добили генерала. Его осудили на 20 лет еще в 1995 году. Чтобы понравиться США и за якобы политические убийства. Теперь его решили содержать в тюрьме бессрочно по американскому приговору.Из тюрьмы Норьега вышел только умирать дома от рака мозге в 2017 году. И умер 29 мая того же года в возрасте 83 лет.Мадуро, как известно, тоже будут судить за то, что он якобы – руководитель наркокартеля Cartel de los Soles ("Картель солнц", название связано с символами в виде солнца на погонах генералов), который хранит оружие, а также занимается контрабандой наркотиков в США. И, конечно же, не хочет отдавать американцам венесуэльскую нефть, которая, по словам Трампа, принадлежит США, а размещает на территории Венесуэлы иностранные силы и закупает оружие, угрожающее США.США назвали все это красивым и грозным словом "наркотерроризм" и пугают им всех, кто пугается. в 2025-м "Картель солнц" получил террористический статус в Аргентине, Парагвае, Перу, Тринидаде-и-Тобаго и Эквадоре. Следующее заседание по Мадуро назначено на март этого года, но все прогнозирую, что сидеть ему не пересидеть. Телеканал CNN уже, как известно, сообщил, что Минюст США готовит новые обвинения против президента Венесуэлы и его супруги.И что из тюрьмы от живым тоже не выйдет. В лучшем случае отпустят жену. Если Трамп уймет как-то свою мстительность. Или ему на смену придут не такие кровожадные ребята.Специалисты видят некоторую разницу в делах Норьеги и Мадуро. Во-первых, панамец как бы сдался сам, а венесуэльца взяли силой.Во-вторых, арест и отправку Норьеги в США немедленно признали как бы легитимные власти Панами во главе с провозглашенным тогда же президентом Гильермо Эндарой, а вот в Венесуэле хоть и появился и. о. президента – вице-президент Делси Родригес, которую привели к присяге, но власти признают президентом Мадуро. Даже в разговоре с Родригес с Трампом.В-третьих, в случае с Норьегой США оправдывались еще и ссылками на то, что нужно защищать общечеловеческие ценности демократию от "диктатора-наркоторговца". А вот Мадуро уже совершали без всяких специальных политических экивоков – Трамп прямо сказал, что ему нужна венесуэльская нефть. Его за такую "прямоту" даже президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил. Хотя не совсем понятно, за что: поведение Трампа на самом деле – это неоколониализм чистой водыИ, наконец, самое главное отличие сложившейся ситуации от того, что может быть в недалеком будущем, если Трамп будет силой забирать Гренландию у Дании или бомбить Иран.Не только Запад, разбалансированный наглым поведением Трампа и собственным страхом перед его беспределом, но и никто в мире не знает, что может быть, во что вылиться и чем обернуться нападение Трампа не на Иран, который обвиняют в недемократизме и остальные западные союзники американцев, но и на Данию, которой принадлежит Гренландия.Премьер-министр Дании Метте Фредериксен уже заявила, что отжим одним членом НАТО территории у другого такого же члена (США и Дания – как бы равноправные члены Альянса) привет к распаду блока и прекращению его деятельности. Так, наверное, и может быть, потому что Трампу НАТО нужна, как зайцу стоп-сигнал, и он уже говорил, что его Америка не будет впредь содержать нахлебников и нищих захребетников из Европы.Однако ситуация продолжает идти по пути эскалации: некоторые европейские страны уже послали своих военных в Гренландию, чтобы защищать остров от аннексии или хотя бы понаблюдать, как это произойдет.И если Трамп решится на аннексию, то на наших глазах окончательно рухнет старая система сдержек и противовесов и вся прежняя архитектура безопасности. Будут легитимированы не только пиратская внешняя политика США, но и военные методы противодействия. Право силы окончательно расправится силой права, и мир окажется (может оказаться) накануне новой мировой войны.Понятно, что Трамп в своем ощущении всемогущества надеется на то, что никто ему не станет перечить, испугавшись войны. По крайней мере на Западе, который мучительно ищет нового лидера и нового защитника. Но что будет, если кто-то отважится перечить или Трамп захочет нагнуть не только Запад, но всех остальных? Ему же кто-то диктует поведение в простреленное ухо. Он думает, что Бог. А если это не так?Подробнее о том, как США ведут войны - в статье Никиты Волковича "Гегемония гопника. Войны США в XXI веке"

