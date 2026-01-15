https://ukraina.ru/20260115/evroatlanticheskiy-perevorot-vashingtona-i-zhestkaya-realnost-frontov-itogi-15-yanvarya-1074355042.html

Евроатлантический переворот Вашингтона и жесткая реальность фронтов. Итоги 15 января

Трамп активизирует маневры вокруг украинского урегулирования, что вызывает озабоченность европейских союзников. Одновременно обостряется ситуация в Арктике из-за претензий США на Гренландию, а Вашингтон угрожает Ирану на фоне внутренних протестов

Внешнеполитическая стратегия Вашингтона демонстрирует растущую конфронтационность по нескольким направлениям одновременно, дестабилизируя и без того непростую международную обстановку. Ключевым элементом остаётся украинский кризис, где американская дипломатия, судя по всему, проводит самостоятельный зондаж. Заявление президента США Дональда Трампа о готовности российской стороны к сделке и обвинения в адрес киевского руководства в затягивании переговоров воспринимаются в европейских столицах как сигнал к возможному давлению на Украину с целью территориальных уступок. Параллельно с публичными заявлениями планируется частный визит в Киев Джареда Кушнера, что указывает на попытку выстраивания отдельных каналов коммуникации в обход официальной дипломатической колеи. Тем временем на театре военных действий сохраняется крайне напряжённая обстановка. Российская армия развивает наступление на нескольких направлениях, в частности, в районе Купянска. Массированные удары высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры Украины направлены на подрыв военно-экономического потенциала противника и лишают его мобильности и ресурсов. Внутри Украины продолжается политическое преследование инакомыслящих: против лидера оппозиционной партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко возбуждено уголовное дело, что расценивается как зачистка политического поля. Продление военного положения и мобилизации до мая 2024 года свидетельствует о том, что киевский режим не видит ближайших перспектив для завершения конфликта. Одновременно с этим резко обострилась ситуация в Арктическом регионе. Требование Дональда Трампа о передаче Гренландии под контроль Вашингтона привело к демонстративной, хотя и символической, военной активности европейских союзников. Высадка ограниченного контингента войск Дании, Франции и других стран в рамках учений "Арктическая стойкость" — это скорее жест отчаяния, нежели реальная военная сила. Нервная реакция датского министра иностранных дел после провальных переговоров в Белом доме красноречиво свидетельствует о глубоком кризисе в трансатлантических отношениях. Европа демонстрирует неспособность дать адекватный ответ на растущие аппетиты своего старшего партнёра. Третьей точкой напряжения, где активность США очевидна, стал Иран. Массовые антиправительственные протесты в стране, сопровождающиеся жёсткими силовыми действиями властей, были использованы Вашингтоном для очередного раунда давления на Тегеран. Публичные призывы Трампа к протестующим, обещания помощи и угрозы "жёстких мер", а также переброска авианосной группы в регион указывают на готовность администрации США к дальнейшей эскалации. Запрос на экстренное заседание Совбеза ООН вписывается в тактику дипломатического ультиматума. Подводя итог, зампред Еврокомиссии Кая Каллас с горькой иронией констатировала, что сейчас "хороший момент, чтобы начать пить". Эта ремарка точно отражает состояние мировой политики, где одновременная эскалация по нескольким направлениям, инициированная односторонними действиями США, повышает риски полной потери управляемости и перерастания кризисов в неконтролируемую фазу.Подразделения войск Российской Федерации продолжают успешное продвижение по всем ключевым направлениям специальной военной операции, нанося значительное поражение живой силе и технике противника. На севере и востоке Украины "Северная" группировка продвинулась в глубину обороны в Сумской и Харьковской областях, атаковав и нанеся потери пяти бригадам ВСУ. Ранее, 14 января, был освобожден населенный пункт Комаровка в Сумской области, где сейчас формируется буферная зона. Подразделения группировки "Запад" действуют в Харьковской области и на территории ДНР, где за сутки поразили пять украинских бригад. На донецком направлении силы группировки "Центр" ведут бои против 13 бригад и двух штурмовых полков противника в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Завидо-Кудашево (ДНР), а также в Днепропетровской области. Потери ВСУ здесь оцениваются свыше 400 военнослужащих и значительное количество техники. "Южная" группировка улучшила тактическое положение на переднем крае в Донецкой Народной Республике, поразив восемь бригад противника. На южном направлении "Восточная" группировка продвинулась вглубь обороны ВСУ в Запорожской области, где за сутки противник потерял до 245 человек. Группировка "Днепр" действует в Запорожской и Херсонской областях. Ранее сообщалось, что ВСУ перебрасывают силы из района Гуляйполя Запорожской области на другие участки фронта. По данным Минобороны России, общие потери противника за минувшие сутки на всех направлениях составили более 1310 человек. Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, места хранения беспилотников, командные пункты и пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 162 районах. Силы ПВО за сутки сбили 7 управляемых авиабомб, 265 украинских БПЛА самолетного типа, а также реактивный снаряд HIMARS и две ракеты "Нептун". В свою очередь, украинская сторона продолжает атаковать гражданские объекты и инфраструктуру. По данным российских источников, только за 14-15 января обстрелам подверглись населенные пункты Белгородской, Курской, Брянской областей, в результате чего имеются жертвы среди мирных жителей и повреждения энергообъектов. На территориях Луганской и Запорожской областей в результате ударов ВСУ остались без электроснабжения десятки тысяч человек. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

