15 января 2026 года, утренний эфир

15 января 2026 года, утренний эфир - 15.01.2026 Украина.ру

15 января 2026 года, утренний эфир

* "Знакомьтесь, Россия!" История и достопримечательности Таймыра. Гость: директор Таймырского краеведческого музея, председатель местного отделения Русского...

* "Знакомьтесь, Россия!" История и достопримечательности Таймыра. Гость: директор Таймырского краеведческого музея, председатель местного отделения Русского географического общества Эмилия Стамбровская* "Новороссия – жемчужина России". О Гуляйполе - в историческом контексте и сегодня. Гость: кандидат исторических наук Александр Васильев* "Время Новороссии". Актуальные вопросы Новороссии - взгляд через призму федеральной политики. Гость: Виталий Валентинович Милонов, депутат Государственной Думы РФ* "Школы жизни". Проект в Республике "Родителям о важном". Гость: Наталья Александровна Суркова, заместитель директора регионального "Института воспитания"* "Аналитика от издания Украина.ру". Новости украинской экономики. Гость: Иван Лизан, Глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050"* "Большое интервью". О связи дипломатии и боевых действий, а также о силе и ресурсах России. Гость: документалист и телеведущий Игорь ПрокопенкоСлушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FMСлушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru

