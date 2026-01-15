15 января 2026 года, утренний эфир - 15.01.2026 Украина.ру
15 января 2026 года, утренний эфир
15 января 2026 года, утренний эфир
* "Знакомьтесь, Россия!" История и достопримечательности Таймыра. Гость: директор Таймырского краеведческого музея, председатель местного отделения Русского... Украина.ру, 15.01.2026
2026-01-15T13:23
2026-01-15T13:23
* "Знакомьтесь, Россия!" История и достопримечательности Таймыра. Гость: директор Таймырского краеведческого музея, председатель местного отделения Русского географического общества Эмилия Стамбровская* "Новороссия – жемчужина России". О Гуляйполе - в историческом контексте и сегодня. Гость: кандидат исторических наук Александр Васильев* "Время Новороссии". Актуальные вопросы Новороссии - взгляд через призму федеральной политики. Гость: Виталий Валентинович Милонов, депутат Государственной Думы РФ* "Школы жизни". Проект в Республике "Родителям о важном". Гость: Наталья Александровна Суркова, заместитель директора регионального "Института воспитания"* "Аналитика от издания Украина.ру". Новости украинской экономики. Гость: Иван Лизан, Глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050"* "Большое интервью". О связи дипломатии и боевых действий, а также о силе и ресурсах России. Гость: документалист и телеведущий Игорь ПрокопенкоСлушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FMСлушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
Украина.ру
Новороссия сегодня, Новороссия, Россия, Таймыр, Александр Васильев, Иван Лизан, Игорь Прокопенко, Русское географическое общество, Украина.ру, ДНР, ЛНР, СВО, дзен новости СВО, Милонов, Госдума, депутат, экономика

15 января 2026 года, утренний эфир

13:23 15.01.2026
 
ДзенTelegram
* "Знакомьтесь, Россия!" История и достопримечательности Таймыра. Гость: директор Таймырского краеведческого музея, председатель местного отделения Русского географического общества Эмилия Стамбровская

* "Новороссия – жемчужина России". О Гуляйполе - в историческом контексте и сегодня. Гость: кандидат исторических наук Александр Васильев

* "Время Новороссии". Актуальные вопросы Новороссии - взгляд через призму федеральной политики. Гость: Виталий Валентинович Милонов, депутат Государственной Думы РФ

* "Школы жизни". Проект в Республике "Родителям о важном". Гость: Наталья Александровна Суркова, заместитель директора регионального "Института воспитания"

* "Аналитика от издания Украина.ру". Новости украинской экономики. Гость: Иван Лизан, Глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050"

* "Большое интервью". О связи дипломатии и боевых действий, а также о силе и ресурсах России. Гость: документалист и телеведущий Игорь Прокопенко

Слушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FM
Слушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
15:01Большинство россиян считают, что опыт бойцов СВО может пригодиться в мирной жизни - опрос
14:35ВС РФ успешно прорываются в направлении Запорожья
14:29От Кучмы ушла, от Януковича ушла, а от Зеленского? Тимошенко — ветеран украинской политики
14:18Непотопляемая Юля снова в деле и в доле
14:14Кремль согласился с Трампом, что Зеленский тормозит мирный процесс. Важные высказывания Пескова
14:08Константиновско-Дружковское направление: бои за город и давление на Дружковском участке
14:00Верховная Рада вызвала министра по делам ветеранов Калмыкову
13:49Позывной "Велес": Как встреча с осами чуть было не помешала выполнению боевого задания
13:45Медведев назвал дело против Тимошенко "зачисткой" по указу США. Главное к этому часу
13:45Перепады напряжения начались в Днепропетровске после мощного взрыва
13:32Украина как огромный "золотой унитаз": километры квартир и гектары недвижимости. Новые факты
13:24СК РФ напомнил о преступлениях ВСУ против мирных жителей и украинских пленных
13:23"Вожак" о том, как писать романы в окопе под Авдеевкой
13:2315 января 2026 года, утренний эфир
13:00Тимошенко с трибуны Рады обвинила Зеленского в коррупции
13:00Удары по энергообъектам Украины, высадка сил НАТО в Гренландии. Хроника событий к 13:00 15 января
12:39Дерзкий побег: украинцы вооружились отвёртками против ТЦКшников
12:3914 января 2026 года, вечерний эфир
12:27Елена Маркосян: Тимошенко, гибкая как "китайский мальчик", может стать мостом между Россией и Европой
12:24Прилёты по энергетике Украины, НАТО ночью высадило солдат в Гренландии. Главное к этому часу
