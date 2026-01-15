15 января 2026 года, утренний эфир
* "Знакомьтесь, Россия!" История и достопримечательности Таймыра. Гость: директор Таймырского краеведческого музея, председатель местного отделения Русского географического общества Эмилия Стамбровская
* "Новороссия – жемчужина России". О Гуляйполе - в историческом контексте и сегодня. Гость: кандидат исторических наук Александр Васильев
* "Время Новороссии". Актуальные вопросы Новороссии - взгляд через призму федеральной политики. Гость: Виталий Валентинович Милонов, депутат Государственной Думы РФ
* "Школы жизни". Проект в Республике "Родителям о важном". Гость: Наталья Александровна Суркова, заместитель директора регионального "Института воспитания"
* "Аналитика от издания Украина.ру". Новости украинской экономики. Гость: Иван Лизан, Глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050"
* "Большое интервью". О связи дипломатии и боевых действий, а также о силе и ресурсах России. Гость: документалист и телеведущий Игорь Прокопенко
Слушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FM
Слушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
* "Новороссия – жемчужина России". О Гуляйполе - в историческом контексте и сегодня. Гость: кандидат исторических наук Александр Васильев
* "Время Новороссии". Актуальные вопросы Новороссии - взгляд через призму федеральной политики. Гость: Виталий Валентинович Милонов, депутат Государственной Думы РФ
* "Школы жизни". Проект в Республике "Родителям о важном". Гость: Наталья Александровна Суркова, заместитель директора регионального "Института воспитания"
* "Аналитика от издания Украина.ру". Новости украинской экономики. Гость: Иван Лизан, Глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050"
* "Большое интервью". О связи дипломатии и боевых действий, а также о силе и ресурсах России. Гость: документалист и телеведущий Игорь Прокопенко
Слушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FM
Слушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru
Подписывайся на