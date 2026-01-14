https://ukraina.ru/20260114/paralleli-s-ukrainskim-maydanom-tramp-ugrozhaet-novym-napadeniem-na-iran-1074275656.html

Параллели с украинским майданом. Трамп угрожает новым нападением на Иран

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь пытается оказать давление на власти Ирана. Он поддержал участников антиправительственных протестов, которые проходили в последние недели в Исламской Республике, а также намекнул на возможность очередного военного удара по ее территории.

"Иранские патриоты, продолжайте протестовать – берите под контроль свои госучреждения. Сохраняйте имена убийц и тех, кто злоупотребляет властью. Они заплатят высокую цену. Помощь идет. Сделаем Иран снова великим", – написал Трамп в социальной сети. После чего недвусмысленно призвал граждан западных стран выехать за пределы Ирана – заявляя, что это было бы "хорошей идеей".Подобные призывы, направленные на свержение действующего правительства, озвучиваются американцами накануне операций по свержению власти в неподконтрольных им государствах – от Югославии и Ливии до Украины. Поэтому наблюдатели уже начали проводить параллели между текущей ситуацией в Иране и катастрофическими событиями украинского Евромайдана."Ничего не напоминает? Виктория Нуланд с печеньками в Киеве. Демонстративное обеление одних и еще более наглое очернение других. Сладкие посулы меньшинству при игнорировании мнения большинства. Открытые призывы шатать режим. Так американцы своими манипуляциями свалили демократически избранного Януковича, и еще многих других лидеров, казалось независимых государств", – комментирует слова американского президента журналист и блогер Александр Коц.Однако Иран – это не Украина. Иранские оппозиционеры не способны захватить власть без внешнего вмешательства, с помощью так называемых "мирных протестов", и делают ставку на прямую вооруженную агрессию со стороны Израиля и США.Атаки вооруженных боевиков, пытавшихся захватить административные здания в различных городах Исламской Республики, привели к жертвам среди участников беспорядков и сотрудников правоохранительных структур. Западные ястребы призывают воспользоваться этим в качестве повода для полномасштабного нападения на Иран. И администрация Дональда Трампа, которая демонстрирует полное пренебрежение нормами международного права, вполне способна на подобные действия.Вашингтон сдерживают опасения ответа со стороны Тегерана. Иранские чиновники уже ответили на заявления из Белого дома, пообещав оказать американцам активное силовое сопротивление."Я слышал, что ты угрожал Ирану. Защитники Исламской Республики преподадут тебе незабываемый урок. Приходи, посмотри, как весь ваш военный потенциал на Ближнем Востоке будет уничтожен", – предупредил Трампа спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.Эксперты утверждают, что Пентагон не может начать сейчас большую войну, поскольку операция против Венесуэлы заставила американцев перевести значительную часть своих сил из Персидского залива в Карибское море. А системы противовоздушной обороны на американских военных базах могут не справится с отражением иранских ракет."Сейчас возможности США гораздо более ограничены, чем в июне, когда наносились удары по иранским ядерным объектам. Войска и корабли, которые ранее находились в распоряжении Трампа, переброшены в Карибский бассейн. Системы Patriot, отправленные на Ближний Восток в прошлом году, вернулись в Южную Корею. Представители администрации заявляют, что планов по перемещению основных сил нет. Особенно остро стоит вопрос ПВО: в случае иранского ответа Соединенные Штаты могут столкнуться с нехваткой противоракет для защиты десяти тысяч военнослужащих, размещенных в Катаре, Ираке, Сирии и Иордании", – пишет об этом Politico.В то же время, Вашингтон определенно занимается подготовкой атаки, которая может состояться буквально в любой момент.Как сообщает газета The Washington Post, США запросили у европейских союзников разведывательные данные для возможных ударов по Ирану. По мнению аналитиков, американское командование может использовать для этого стратегическую авиацию и подводные лодки, а целью нападения станут представители иранского руководства – в расчете на то, что это поможет подорвать ситуацию изнутри, способствуя победе оппозиционеров.Против вторжения в Иран активно выступают соседние страны, встревоженные нарастающей эскалацией, которую провоцируют в Вашингтоне и Тель-Авиве."Один из арабских чиновников заявил, что в регионе нет энтузиазма по поводу ударов США по Ирану. Другой выразил обеспокоенность тем, что любая атака со стороны Израиля или США объединит иранцев и отметил, что после американо-израильской атаки в июне минувшего года в Иране возник эффект сплочения вокруг флага", – рассказывает об этом NBC News.Общественное мнение Ближнего Востока настроено сегодня против американцев. Саудовское издание Al Hadath опубликовало статью с резкой критикой агрессивной внешней политики Трампа. По мнению ее авторов, США проигрывают в экономическую конкуренции с Китаем и пытаются противодействовать Пекину военным путем, атакуя его союзников в разных регионах планеты."Это самое яркое проявление нарождающегося империалистического национализма... которое напоминает о временах, когда Адольф Гитлер олицетворял немецкий национализм", – пишут об американской стратегии арабские журналисты.Но главной причиной возможного нападения на Иран являются нарастающие внутренние проблемы, с которыми сталкивается сегодня американское руководство. Команда Трампа не может решить проблему огромного внешнего долга, инфляция приближается к новым антирекордам, а сейчас Белый дом вступил в конфликт с руководством Федеральной резервной системы, пытаясь вручную контролировать американскую экономику.В городах США продолжаются массовые протесты, вспыхнувшие после убийства Рене Николь Гуд – матери трех детей, застреленной в Миннеаполисе федеральным агентом, который когда-то участвовал в нападении на Ирак. И это обстоятельство делает антииранскую риторику Белого дома особенно лицемерной.Рабочий завода "Форд", куда приехал сегодня Трамп, назвал его "защитником педофилов", намекая на связи с покойным Джеффри Эпштейном. Американский президент ответил ему нецензурной фразой, сопроводив ее оскорбительным жестом. И все это может подтолкнуть американскую администрацию к новой военной авантюре – чтобы отвлечь общественное внимание от неурядиц внутри страны.Подробнее о ситуации - Фархад Ибрагимов: Если Пехлеви вернется в Тегеран, Иран станет врагом России, а США доберутся до Каспия.

