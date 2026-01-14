https://ukraina.ru/20260114/kem-on-budet-es-obsuzhdaet-naznachenie-peregovorschika-po-ukraine-khronika-sobytiy-na-utro-14-yanvarya--1074266495.html

Кем он будет? ЕС обсуждает назначение переговорщика по Украине. Хроника событий на утро 14 января

На фоне недоверия к американским мирным инициативам в Европе нарастает стремление к собственным переговорам с Москвой. НАБУ проводит обыски в офисе фракции "Батькивщина", главу партии Юлию Тимошенко подозревают в подкупе депутатов. Такер Карлсон ставит под сомнение право США на критику России после Венесуэлы

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063677340_0:111:1072:714_1920x0_80_0_0_8475da57b3525aac3cb09c9a86c0a8c0.jpg

Европа теряет доверие к Вашингтону: в ЕС хотят своего голоса на переговорах России и США по УкраинеРяд европейских правительств оказывает давление на руководство Европейского союза с целью создания специальной должности переговорщика по Украине. Как сообщает издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах, такие страны, как Франция и Италия, опасаются, что США могут заключить сделку с Россией по урегулированию конфликта без учёта интересов Европы.Инициатива, согласно публикации, уже получила поддержку Европейской комиссии и ряда других государств-членов ЕС. В дипломатической среде в качестве одного из возможных кандидатов на гипотетическую должность "мирового посредника" от Европы неофициально рассматривают президента Финляндии Александра Стубба. При этом другие источники издания отмечают, что обсуждение конкретных кандидатур преждевременно, поскольку сама позиция официального переговорщика ЕС ещё не учреждена.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.Обыски у "Батькивщины" и "Слуги народа": НАБУ расследует дело о коррупции в парламентеВ офисе парламентской фракции "Батькивщина" в Верховной раде проходят обыски, которые проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). По информации издания "Украинская правда", действия правоохранителей могут быть связаны с возможным вручением подозрения председателю фракции Юлии Тимошенко.Позднее НАБУ официально подтвердило, что главу одной из фракций подозревают в организации подкупа народных депутатов. По данным ведомства, речь идет о попытке склонить других парламентариев к переходу в свою фракцию за денежное вознаграждение.Народный депутат Алексей Гончаренко* заявил, что один из депутатов вёл аудиозапись переговоров с Тимошенко об условиях перехода, и эти материалы оказались в распоряжении следователей.Параллельно антикоррупционные органы проводят обыски у другого видного политика — руководителя фракции правящей партии "Слуга народа" Давида Арахамии. Ранее НАБУ также проводило обыски у водителя бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака.Эта серия расследований происходит на фоне недавнего заявления НАБУ о разоблачении организованной преступной группы в парламенте, члены которой, по версии следствия, систематически получали незаконную выгоду за своё голосование. Накануне бюро также проявило интерес к деятельности депутата от правящей партии Юрия Киселя.Обыски могут быть связаны с её ролью в отставке бывшего главы Службы безопасности Украины Василия Малюка**. Об этом сообщает издание "Страна.ua", анализируя политический контекст действий правоохранителей.По информации издания, фракция "Батькивщина" сыграла ключевую роль в успешном голосовании Верховной рады за отставку Малюка**. 11 голосов партии Тимошенко оказались решающими для формирования большинства, так как правящей партии "Слуга народа" не удалось бы достичь необходимого числа самостоятельно. Как отмечает "Страна.ua", хотя внутри фракции были разные мнения, Тимошенко настояла на поддержке отставки.После Венесуэлы: имеют ли США право осуждать Россию за Украину?Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Соединённые Штаты потеряли моральное право осуждать действия России на Украине после собственной военной операции против Венесуэлы. Карлсон отметил, что Вашингтон провёл атаку на Венесуэлу с целью пресечения поставок нефти из этой страны в Китай. По его мнению, открытое признание таких мотивов поставило бы под сомнение американскую риторику о "неспровоцированной агрессии" России."Теперь вы действительно не можете выдвигать этот аргумент. Разве неправильно, чтобы великая держава, такая как Россия, защищала себя?" — задал вопрос журналист. Он пояснил, что в таком случае США пришлось бы признать, что Москва действует по объективным причинам, ощущая угрозу у своих границ и принимая меры для своей защиты.Карлсон добавил, что, хотя можно выражать недовольство подобными событиями, нельзя апеллировать к "какому-то абстрактному положению и говорить, что это абсолютно неправильно".В начале января США провели военную операцию против Венесуэлы, в ходе которой был похищен президент страны Николас Мадуро. Американский лидер Дональд Трамп тогда заявлял, что Вашингтон не хочет видеть влияние России или Китая в этом регионе. В ответ Каракас подтвердил намерение продолжать сотрудничество с Москвой.Фронтовая сводка Российские системы противовоздушной обороны за ночь отразили атаку беспилотников. По данным Министерства обороны РФ, с 23:00 13 января до 7:00 14 января в небе над рядом регионов было перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.Наибольшее количество воздушных целей было ликвидировано над территорией Ростовской области — 25 единиц. Ещё 13 дронов сбито в небе Ставропольского края, пять — над Брянской областью и три — в Крыму. По одному беспилотнику поражено в небе Белгородской и Курской областей.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Константиновском направлении идут бои в районе населённых пунктов Бересток и Степановка, а также в самой Константиновке. Особенно ожесточённое сражение разворачивается за Веролюбовку, где позиции, по данным, переходят из рук в руки.В районе Северска боестолкновения отмечаются в районе Резниковки с расширением зоны контроля севернее. Позиционные бои ведутся в Закотном и Озёрном.На Запорожском направлении сообщается о тяжёлых боях в районе Магдалиновки, Новояковлевки и Павловки, где наступающие части действуют с запада и юга. Ожесточённые схватки идут также на северных окраинах Приморского, отмечено продвижение в сторону Веселянки.На Красноармейском направлении ситуация остаётся напряжённой: позиционные бои в Гришино, а севернее Красноармейска, в районе "Дружбы", атаки ВСУ были отбиты. Отмечено небольшое продвижение, а также тактические успехи западнее железнодорожных путей в направлении Белицкого и Нового Донбасса, в частности у Ивановки.* Внесен в список террористов и экстремистов.** Внесен в список террористов и экстремистов.

