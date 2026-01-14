Дмитрий Розенталь о том, почему колумбийцы идут в рекруты для ВСУ и стоит ли России уходить из Венесуэлы - 14.01.2026 Украина.ру
Дмитрий Розенталь о том, почему колумбийцы идут в рекруты для ВСУ и стоит ли России уходить из Венесуэлы
Определенные риски для России в связи с арестом Мадуро возрастают. Будущее наших активов в этой стране будет определяться не только на переговорах Вашингтона и Каракаса, но и Каракаса с Москвой.
2026-01-14T17:50
2026-01-14T17:50
интервью
россия
венесуэла
колумбия
дональд трамп
николас мадуро
вооруженные силы украины
роснефть
сургутнефтегаз
Дмитрий Розенталь о том, почему колумбийцы идут в рекруты для ВСУ и стоит ли России уходить из Венесуэлы

17:50 14.01.2026
 
© РИА Новости . Виталий БелоусовДмитрий Розенталь
Дмитрий Розенталь - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Денис Рудометов
Определенные риски для России в связи с арестом Мадуро возрастают. Будущее наших активов в этой стране будет определяться не только на переговорах Вашингтона и Каракаса, но и Каракаса с Москвой.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.
По данным российских силовых структур, с февраля 2022 года было российская армия ликвидировала около 750 наемников из Колумбии, которые воевали на стороне ВСУ.
- Дмитрий Михайлович, в рядах ВСУ высок удельный вес колумбийских наемников. Каков главный мотив граждан Колумбии, которые отправляются на Украину: идеологические соображения, желание получить боевой опыт, возможность заработка?
- Думаю, что работают все три стремления колумбийцев. Это могут быть люди, которые едут воевать по убеждениям, учитывая, что в Колумбии в целом критично воспринимают специальную военную операцию. Это показывают опросы общественного мнения и выступления руководства страны.
И самое главное, что вообще не скрывается, это обкатка вооруженных формирований картелей в современных военных действиях, учитывая, что такой опыт они не приобретут нигде.
- Следует ли ожидать увеличения числа наемников из Латинской Америки, учитывая кадровый кризис в украинской армии?
- Вряд ли это возможно на сегодняшний день, поскольку и Колумбия осторожно воспринимает то количество наемников, которое отправлялось на Украину в качестве рекрутов для ВСУ. Резко увеличить количество бойцов для украинской армии будет сложно. В том числе и сточки зрения финансовых возможностей самой Украины.
- Как в целом повлияет на ситуацию в Латинской Америке увеличение числа людей с военным опытом?
- Если это действительно обкатка подразделений криминальных организаций, то их военные возможности и обороноспособность станет выше. Это сильно усложнит криминогенную ситуацию в регионе.
- Вы утверждаете, что в южноамериканских странах происходит правый поворот. Это означает, что левые идеи теряют популярность, а выразители этих идей не справляются с вызовами времени?
- Левые идеи по-прежнему популярны в латиноамериканском обществе. Довольно много левых политиков обладают высоким рейтингом. Но беда в том, что часто левые правительства неспособны выполнить те обещания, с которыми они приходили. И у левых в Чили, и у левых в Колумбии не получилось сделать очень много из того, что они планировали. Это и экономические проблемы, и неустроенность общества. В этих условиях к власти приходят правые.
- Насколько устойчивы позиции России в регионе?
- Мы активно сотрудничаем с нашими традиционными партнерами. Россия обладает важными технологиями, необходимыми для латиноамериканцев. Прежде всего в области атомной и космической промышленности. В последнее время мы сделали огромный рывок в области цифровизации. Россия ключевой партнер в сфере поставки удобрений в том числе в Бразилию. Мы обладаем инфраструктурой поставки удобрений до конечного потребителя. Поэтому Россия в Латинской Америке всерьез и надолго. Мы не собираемся из этого региона уходить.
Но проблема с Венесуэлой действительно острая. Определенные риски для России в связи с арестом Мадуро возрастают. Будущее наших активов определяется на только на переговорах Вашингтона и Каракаса, но и Каракаса с Москвой.
- Американские нефтяники не слишком стремятся инвестировать в нефтяную промышленность Венесуэлы. А Россия заинтересована в этих разработках?
- Там работает "Росзарубежнефть". В свое время там присутствуй российский нефтяной консорциум из пяти компаний: "Роснефть", "Газпромнефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз" и ТНК-ВР. Потом осталась только "Роснефть", которая потом из-за опасения санкций полностью передала свою собственность компании, полностью принадлежавшей российскому правительству.
Сейчас мы добываем там не слишком много нефти. Это связано и с технологическими сложностями, и с проблемами с инвестициями. Тем не менее там сохраняются наши активы. В этом смысле продолжение сотрудничества с Венесуэлой для России очень важно.
- Есть мнение, что если Трамп выбьет Венесуэлу как самостоятельно игрока с нефтяного рынка, прибрав ее нефть к рукам, то Россия сможет занять ее место в поставках нефти в Китай. Согласитесь ли вы с таким прогнозом?
- Вопрос в том, насколько быстро мы сможем переориентироваться на Китай, и насколько быстро Трамп сможет выбить Венесуэлу с нефтяного рынка, учитывая, что венесуэльскую нефть все равно нужно будет продавать. И есть информация о том, что американцы готовы снять некоторые санкции с нефтяной промышленности Венесуэлы. Поэтому вряд ли такой сценарий будет реализован.
