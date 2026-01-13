https://ukraina.ru/20260113/ty-vinovat-lish-tem-chto-khochetsya-mne-kushat-pochemu-kolonialnyy-fars-zapada-obrechen-1074239973.html

"Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать": почему колониальный фарс Запада обречен

Минул месяц с момента опубликования обновленной стратегии национальной безопасности США, которая документально оформила новые принципы внешней и оборонной политики администрации Дональда Трампа. Последние действия Вашингтона показывают, что внедряется она последовательно

2026-01-13T15:44

эксклюзив

сша

китай

россия

дональд трамп

венесуэла

нигерия

куба

Мир многополярный, но не равноправныйКак следствие, вместо прежних рисков и угроз российским интересам и мировой безопасности, появились новые. Их краеугольный камень - материальная выгода и мыслятся они в понятиях силового захвата и контроля над нефтью, портами, полезными ископаемыми, торговой выручки, рынков сбыта и т.д.В этой связи неудивительно, что Трамп предъявляет систематические претензии к странам, богатым нефтью и иными ценными природными ресурсами, почти открыто руководствуясь логикой "ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать".В списке жертв, кроме Венесуэлы, США наметили Гренландию, Мексику, Нигерию и Колумбию. Не исключено, что вынашиваются планы и против Кубы.Внешняя политика США при Трампе фактически исходит из факта существования многополярного мира, что само по себе уже хорошо. Однако новая проблема состоит в том, что Белый дом не приемлет равноправный многополярный мир. США хотят быть самым главным полюсом, а свои экономические интересы ставят выше интересов всех остальных великих держав-полюсов, не говоря уже о прочих государствах.Как Россия и Китай "приговорили" глобализациюСворачивание глобализации и переход США к политике "реализма" произошел "поневоле", под давлением двух обстоятельств: первое — это выход РФ из временного кризиса 1990-х, восстановление ее военно-политического влияния и влияния на мировой энергорынок; второе - утрата США комплексного мирового экономического лидерства в пользу Китая.Усиление России заблокировало расширение контроля Запада над огромными ресурсами постсоветского пространства, в том числе, путем расширения НАТО за счет Грузии и Украины. Одновременно, Россия и Саудовская Аравия через "ОПЕК+" установили контроль над ценообразованием на мировом рынке нефти, на которое ни США, ни Запад не могли принципиально повлиять. Экономическое лидерство КНР, как и почти свершившийся переход к комплексному технологическому лидерству привели к тому, что на китайскую экономику и рынок оказались замкнуты все критические торговые цепочки и производственные цепочки поставок в рамках внутриотраслевой кооперации и, зачастую, даже внутри одной ТНК.Получилось, что Китай надстроил над массой простых производств, выведенных Западом и прежде всего, США на его территорию, всю недостающую научно-технологическую инфраструктуру, поднявшись по цепочке создания стоимости на самый верх, где до сих пор находились только США, Запад, и после распада СССР удерживается РФ.А там уже не выплавка "чугуния", а нанотехнологии, космос, освоение Луны, материалы с невиданными свойствами, генная инженерия, искусственный интеллект и прочее.В итоге, Китай удерживает от 30% до 40% мирового рынка по большинству видов продукции, что дало ему многолетний устойчивый положительный баланс в торговле почти со всеми странами мира, включая США.Устаревшая "игра с нулевой суммой"Америка и, конкретно, Трамп столкнулись с критической зависимостью от поставок из КНР по большинству критически важной продукции и сырья. Само по себе это не проблема, объективно, развитие Китая, как и развитие России, и иных стран – это дополнительный шанс для Соединенных Штатов.Но даже трамповские "реалисты" так пока не мыслят. Они хотят сделать США, пусть не единственным, но самым главным полюсом мира и традиционно ориентируются на "игру с нулевой суммой" и силовое противостояние.Попытка США с помощью доллара выровнять свое экономическое положение в мире дает обратный результат ввиду идущей силами России и Китая дедолларизации мировой экономики.В условиях неостановимой утраты контроля над мировыми рынками сбыта, сырья и капиталов администрация Трампа прибегла к силе, как к единственному средству, которое дает США шанс не отстать в гонке с Китаем и в сдерживании России.Вашингтон пытается физически контролировать как можно больше богатых природными ресурсами регионов мира, до которых США могут дотянуться, и Западное полушарие здесь (возможно, пока за исключением Бразилии) первая естественная, но не единственная жертва.Таким образом, США пытаются обеспечить свою самодостаточность ценными ресурсами и, одновременно, гарантированными рынками сбыта. Венесуэла вместе с нефтяными залежами взята под контроль и Трамп уже объявил, что заставит ее покупать американские товары на средства, вырученные от продажи нефти.На очереди богатая нефтью Нигерия, где Америка неуклюже маскирует свои претензии на нефть гуманитарными лозунгами "защиты христиан". По "странному" совпадению христианские провинции расположены в нефтеносных южных провинциях страны. Очевидно, что будь там расположены мусульманские провинции, Трамп озаботился бы "защитой мусульман".Вписывается в эту схему датская (пока еще) Гренландия, которая имеет уже разведанные богатейшие запасы природных ресурсов почти на полтаблицы Менделеева и, особенно, залежи редкоземельных металлов - самое главное сырье в плане ухода американских критически важных производств от зависимости от Китая.Вписывается сюда также захват российских нефтяных танкеров.Все это явное возвращение к классическому европейскому колониализму, но вынужденное, в условиях, когда проигрыш в конкуренции с Китаем американские правящие круги воспринимают как смертельную угрозу, а иных, лучших стратегий нет.Новые вызовы для Москвы и ПекинаВ этой схеме - новый вызов для России и Китая, которые могут быть физически отсечены от своих традиционных рынков сбыта, как в географическом плане, так и по товарной номенклатуре.Инерция гегемонистского мышления и иллюзорные надежды на успех в современных условиях колониальных практик Запада 19 века будут толкать в обозримом будущем правящие круги США к самым опасным авантюрам. Однако попытки США вернуться в 21 веке к прежним методам западного колониализма выглядят пока скорее как фарс.Нынешний век с его мощными странами, сопоставимыми с США по уровню военного, экономического и научно-технического развития не даст этому фарсу длиться долго.Россия и Китай, каждый своими методами, уже добились, что США признали и вынужденно смирились с фактом многополярного мира, в котором они не являются гегемоном.Теперь предстоит заставить их смириться с тем, что этот многополярный мир будет миром равных полюсов, которые существуют и взаимодействуют по приемлемым для всех правилам.О том, как Трамп приступил к разделу венесуэльской нефти - в материале издания Украина.ру Энергетические войны. Трамп хочет получить нефть Венесуэлы, а компании США – зарубежные активы ЛУКОЙЛа.

2026

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

