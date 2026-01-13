https://ukraina.ru/20260113/tsepnoy-ps-kievskogo-rezhima-mozhet-pokusat-khozyaina-uvolnenie-malyuka-na-grani-sryva-1074218504.html

Цепной пёс киевского режима может покусать хозяина. Увольнение Малюка* на грани срыва

С увольнением главы СБУ Василия Малюка, которое уже произошло де-факто, могут случиться проблемы. Все решит голосование в Верховной Раде, намеченное на вторник, 13 января

Состоится ли отставка МалюкаМалюк подал рапорт об отставке 5 января, Владимир Зеленский прошение удовлетворил и назначил врио главы СБУ начальника центра спецопераций "А" Евгения Хмару.Здесь начинается первая правовая заковыка – формально снимает и назначает главу СБУ Верховная Рада. Партия Петра Порошенко** "Европейская солидарность" подсуетилась и обвинила Зеленского в нарушении Конституции, это обвинение так и осталось висеть в воздухе и никаких последствий вся эта история не имела.Оппозиционные к главе киевского режима силы могут теперь отыграться во время голосования в парламенте. Свою фронду они уже обозначили накануне, когда постановление об увольнении Малюка рассматривалось в комитете по обороне. По итогам голосования комитет принял решение не поддерживать увольнение главы СБУ.Известно, что в комитете по обороне из 19 его членов 13 человек представляют партию Зеленского "Слуга народа" (среди них - глава фракции Давид Арахамия). В ходе голосования решение отправить в отставку Малюка поддержали всего 7 депутатов из голосовавших 15-ти.По данным источника украинского издания "Страна.ua", против голосовали три представителя фракции "Голос", по одному парламентарию от "Евросолидарности" и "Батькивщины", а также один "слуга народа". Также было двое воздержавшихся – еще один "слуга", а также член депутатской группы "Восстановление Украины".Сообщается, что скорее всего перед внесением постановления для голосования в Раду профильный комитет соберется еще раз, но уже в онлайн-формате, чтобы все-таки продавить это решение.Оно не имеет юридически обязывающей силы, голосовать можно и без одобрения комитета, однако это может быть сигналом, что со сбором необходимых для принятия решения 226 голосов у властей могут быть проблемы, то есть интрига сохраняется.Косвенно это подтверждает то, что во вторник с повестки дня работы Рады были исключены все законопроекты и оставлены только кадровые вопросы.В последний раз похожая история с главой СБУ имела место в 2019 году. В конце мая Зеленский вступил в должность президента и попробовал тогда же уволить главу спецслужбы Василия Грицака, однако Рада проголосовала против. Решение утвердил уже следующий созыв парламента, который приступил к работе в августе того года после внеочередных выборов.Почему Зеленскому важно победить МалюкаНеофициально считается, что Малюк стал жертвой разборок между антикоррупционными органами и Офисом президента (ОП), который до недавнего времени возглавлял Андрей Ермак.В разгар т.н. дела Миндича глава СБУ получил приказ от Ермака принять меры против Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, однако тот ничего предпринимать не стал.Это не понравилось Зеленскому, который был вынужден под давлением Запада и оппозиции в итоге попрощаться с Ермаком, у которого уже к тому моменту прошли обыски. Всесильный глава администрации Зеленского фигурировал в масштабном расследовании против преступной группы, которую возглавлял близкий к ОП и лично Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич.Местные СМИ пишут, что Малюку было предложено уйти самостоятельно, однако он поначалу отказывался. Лишь в начале января он ответил согласием и написал прошение об отставке.Одновременно с этим в прессе и блогах началась кампания в поддержку Малюка, которого поддержали видные военные и националисты – Андрей Билецкий*, Денис Прокопенко (Редис), Дмитрий Ярош*, Роберт Бровди (Мадьяр) и др.Это стало первым случаем за последние годы, когда медийные украинские военные выступили против кадрового решения центральной власти.На сегодняшний день СБУ с приставкой и.о. руководит Хмара, однако реальным бенефициаром этих перестановок называют Александра Поклада, который пока значится его заместителем. Его назначению на высшую должность в СБУ мешает его давний конфликт с Кириллом Будановым*, который возглавлял "конкурирующую фирму" - Главное управление разведки, а теперь "рулит" Офисом президента."Хмара как занимался, так и будет заниматься спецоперациями. Это сам по себе огромный пласт работы. Работу же в тылу замкнет на себя Поклад. Президент уже с ним встретился отдельно, дав понять, что он остается в команде", - пишет "Страна.ua".Сам же Малюк заявил, что остается в системе СБУ и продолжит работу над новыми операциями против РФ. По слухам, ему предлагали место директора Службы внешней разведки и секретаря Совета нацбезопасности и обороны, однако он отказался.Вариант с почетной ссылкой не прошел, а это значит, что Малюк может сохранить свое влияние в СБУ, по-прежнему располагать верными ему кадрами и агентурой. Это может вылиться в фактическое двоевластие в СБУ, что не позволит Зеленскому сделать это ведомство полностью подконтрольным.Такая ситуация рискует превратиться в реальную проблему для властей, так как СБУ на нынешнем этапе сильно отличается от того, что эта спецслужба представляла из-себя еще каких-нибудь лет пять назад. Именно при Малюке карательные функции СБУ достигли апогея, каток репрессий разогнался на максимум, а к контрразведывательным функциям добавились и военные спецоперации, что сильно расширило влияние этой спецслужбы.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаПодробнее о подоплеке увольнения главы СБУ - в материале издания Украина.ру Битва за Малюка* и "Партия ветеранов".

