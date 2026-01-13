https://ukraina.ru/20260113/postpred-ukrainy-v-oon-sravnil-rossiyu-s-kolossom-na-glinyanykh-nogakh-1074210337.html

Постпред Украины в ООН сравнил Россию с "колоссом на глиняных ногах"

Постпред Украины в ООН Андрей Мельник в ходе заседания Совбеза заявил об "упадке" России и по-русски отверг обвинения в дискриминации русского языка. Об этом 13 января сообщает РИА Новости

"Наше послание России очень простое, и я произнесу его на русском языке, поскольку вы утверждали, что на Украине этот язык запрещен или подвергается дискриминации. Всё, ребятушки, приплыли, сушите вёсла и плетите лапти", – сказал Мельник, произнеся последнюю фразу на русском языке.Остальную часть своего выступления посол Украины прочитал на английском. Дипломат пофантазировал об упадке России, сравнив страну с поздним СССР и "колоссом на глиняных ногах".Дискриминацию русского языка ранее подтверждали и в самой организации. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в марте 2025 года сообщало, что русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с теми, кто говорит на языках стран Евросоюза.Постпред РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что Россия будет решать проблемы военными методами, пока Владимир Зеленский не придёт в чувство и не согласится на реалистичные условия переговоров.Подробнее об этом и других заявлениях постпреда в публикации - Россия будет решать проблемы военными методами. Другие заявления постпреда РФ в ООН.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

