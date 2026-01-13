https://ukraina.ru/20260113/postpred-ukrainy-v-oon-sravnil-rossiyu-s-kolossom-na-glinyanykh-nogakh-1074210337.html
Постпред Украины в ООН сравнил Россию с "колоссом на глиняных ногах"
Постпред Украины в ООН сравнил Россию с "колоссом на глиняных ногах" - 13.01.2026 Украина.ру
Постпред Украины в ООН сравнил Россию с "колоссом на глиняных ногах"
Постпред Украины в ООН Андрей Мельник в ходе заседания Совбеза заявил об "упадке" России и по-русски отверг обвинения в дискриминации русского языка. Об этом 13 января сообщает РИА Новости
2026-01-13T03:44
2026-01-13T03:44
2026-01-13T03:46
новости
украина.ру
оон
совбез
украина
андрей мельник
россия
ссср
василий небензя
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102782/22/1027822247_40:0:1160:630_1920x0_80_0_0_bb4e7aa75fc21f6a24d14aeaecbceb09.jpg.webp
"Наше послание России очень простое, и я произнесу его на русском языке, поскольку вы утверждали, что на Украине этот язык запрещен или подвергается дискриминации. Всё, ребятушки, приплыли, сушите вёсла и плетите лапти", – сказал Мельник, произнеся последнюю фразу на русском языке.Остальную часть своего выступления посол Украины прочитал на английском. Дипломат пофантазировал об упадке России, сравнив страну с поздним СССР и "колоссом на глиняных ногах".Дискриминацию русского языка ранее подтверждали и в самой организации. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в марте 2025 года сообщало, что русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с теми, кто говорит на языках стран Евросоюза.Постпред РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что Россия будет решать проблемы военными методами, пока Владимир Зеленский не придёт в чувство и не согласится на реалистичные условия переговоров.Подробнее об этом и других заявлениях постпреда в публикации - Россия будет решать проблемы военными методами. Другие заявления постпреда РФ в ООН.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
ссср
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102782/22/1027822247_180:0:1020:630_1920x0_80_0_0_853841c388a114b0c5fbb50a8f03e134.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина.ру, оон, совбез, украина, андрей мельник, россия, ссср, василий небензя, владимир зеленский, дискриминация, русофобия
Новости, Украина.ру, ООН, Совбез, Украина, Андрей Мельник, Россия, СССР, Василий Небензя, Владимир Зеленский, дискриминация, Русофобия
Постпред Украины в ООН сравнил Россию с "колоссом на глиняных ногах"
03:44 13.01.2026 (обновлено: 03:46 13.01.2026)
Постпред Украины в ООН Андрей Мельник в ходе заседания Совбеза заявил об "упадке" России и по-русски отверг обвинения в дискриминации русского языка. Об этом 13 января сообщает РИА Новости
"Наше послание России очень простое, и я произнесу его на русском языке, поскольку вы утверждали, что на Украине этот язык запрещен или подвергается дискриминации. Всё, ребятушки, приплыли, сушите вёсла и плетите лапти", – сказал Мельник, произнеся последнюю фразу на русском языке.
Остальную часть своего выступления посол Украины прочитал на английском. Дипломат пофантазировал об упадке России, сравнив страну с поздним СССР и "колоссом на глиняных ногах".
Дискриминацию русского языка ранее подтверждали и в самой организации. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в марте 2025 года сообщало, что русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с теми, кто говорит на языках стран Евросоюза.
Постпред РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что Россия будет решать проблемы военными методами, пока Владимир Зеленский не придёт в чувство и не согласится на реалистичные условия переговоров.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.