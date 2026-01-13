Постпред Украины в ООН сравнил Россию с "колоссом на глиняных ногах" - 13.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260113/postpred-ukrainy-v-oon-sravnil-rossiyu-s-kolossom-na-glinyanykh-nogakh-1074210337.html
Постпред Украины в ООН сравнил Россию с "колоссом на глиняных ногах"
Постпред Украины в ООН сравнил Россию с "колоссом на глиняных ногах" - 13.01.2026 Украина.ру
Постпред Украины в ООН сравнил Россию с "колоссом на глиняных ногах"
Постпред Украины в ООН Андрей Мельник в ходе заседания Совбеза заявил об "упадке" России и по-русски отверг обвинения в дискриминации русского языка. Об этом 13 января сообщает РИА Новости
2026-01-13T03:44
2026-01-13T03:46
новости
украина.ру
оон
совбез
украина
андрей мельник
россия
ссср
василий небензя
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102782/22/1027822247_40:0:1160:630_1920x0_80_0_0_bb4e7aa75fc21f6a24d14aeaecbceb09.jpg.webp
"Наше послание России очень простое, и я произнесу его на русском языке, поскольку вы утверждали, что на Украине этот язык запрещен или подвергается дискриминации. Всё, ребятушки, приплыли, сушите вёсла и плетите лапти", – сказал Мельник, произнеся последнюю фразу на русском языке.Остальную часть своего выступления посол Украины прочитал на английском. Дипломат пофантазировал об упадке России, сравнив страну с поздним СССР и "колоссом на глиняных ногах".Дискриминацию русского языка ранее подтверждали и в самой организации. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в марте 2025 года сообщало, что русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с теми, кто говорит на языках стран Евросоюза.Постпред РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что Россия будет решать проблемы военными методами, пока Владимир Зеленский не придёт в чувство и не согласится на реалистичные условия переговоров.Подробнее об этом и других заявлениях постпреда в публикации - Россия будет решать проблемы военными методами. Другие заявления постпреда РФ в ООН.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102782/22/1027822247_180:0:1020:630_1920x0_80_0_0_853841c388a114b0c5fbb50a8f03e134.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, оон, совбез, украина, андрей мельник, россия, ссср, василий небензя, владимир зеленский, дискриминация, русофобия
Новости, Украина.ру, ООН, Совбез, Украина, Андрей Мельник, Россия, СССР, Василий Небензя, Владимир Зеленский, дискриминация, Русофобия

Постпред Украины в ООН сравнил Россию с "колоссом на глиняных ногах"

03:44 13.01.2026 (обновлено: 03:46 13.01.2026)
 
© из открытых источников Посол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
© из открытых источников
Читать в
ДзенTelegram
Постпред Украины в ООН Андрей Мельник в ходе заседания Совбеза заявил об "упадке" России и по-русски отверг обвинения в дискриминации русского языка. Об этом 13 января сообщает РИА Новости
"Наше послание России очень простое, и я произнесу его на русском языке, поскольку вы утверждали, что на Украине этот язык запрещен или подвергается дискриминации. Всё, ребятушки, приплыли, сушите вёсла и плетите лапти", – сказал Мельник, произнеся последнюю фразу на русском языке.
Остальную часть своего выступления посол Украины прочитал на английском. Дипломат пофантазировал об упадке России, сравнив страну с поздним СССР и "колоссом на глиняных ногах".
Дискриминацию русского языка ранее подтверждали и в самой организации. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в марте 2025 года сообщало, что русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с теми, кто говорит на языках стран Евросоюза.
Постпред РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что Россия будет решать проблемы военными методами, пока Владимир Зеленский не придёт в чувство и не согласится на реалистичные условия переговоров.
Подробнее об этом и других заявлениях постпреда в публикации - Россия будет решать проблемы военными методами. Другие заявления постпреда РФ в ООН.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руООНСовбезУкраинаАндрей МельникРоссияСССРВасилий НебензяВладимир ЗеленскийдискриминацияРусофобия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:43Продолжается массированная комбинированная атака на регионы Украины. Сводка ночных ударов ВС РФ на 4:00
04:05По Киеву, Зеленодольску, Харькову и оккупированному Запорожью было выпущено около 20 баллистических ракет
03:44Постпред Украины в ООН сравнил Россию с "колоссом на глиняных ногах"
03:22В Киеве по неизвестной причине загорелся рынок на площади Шевченко
03:06"Герани" по пути к цели теперь могут минировать используемые ВСУ дороги
02:31Посольство США призвало своих граждан покинуть Иран
02:18Трамп ввёл пошлины в 25% против стран, сотрудничающих с Ираном
01:57Россия будет решать проблемы военными методами. Другие заявления постпреда РФ в ООН
01:27Обзор 12 января в формате "одной строки" от канала "Украина.ру
00:57Фронтовая сводка за 12 января от канала "Дневник десантника"
00:25Один человек пострадал во время налёта украинских БПЛА на Елец
23:54За три часа силы ПВО уничтожили 78 украинских дронов
23:51Украинские беженцы в США жалуются на аресты миграционной службой
23:35Конгрессмен США предложил законопроект о присоединении Гренландии к Америке
23:11В Киеве раскритиковали международные организации за неподдержку гонений на УПЦ
22:49Жена футболиста сборной Украины спровоцировала языковой скандал из-за поста об "Орешнике"
22:43По информации различных тг-каналов на Краснолиманском направлении начался штурм Святогорска
22:36В Ельце силы ПВО отразили атаку дронов. Главные новости к этому часу
22:17В Брянской области в результате атаки FPV-дрона погиб мирный житель
22:14Опубликовано видео удара беспилотника по судну у побережья Одессы
Лента новостейМолния