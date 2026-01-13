https://ukraina.ru/20260113/merzavtsy-kollaboranty-predateli-poslednie-slova-malyuka-no-eto-ne-tochno-1074247628.html

Мерзавцы, коллаборанты, предатели: последние слова Малюка*, но это не точно

Теперь все формальности соблюдены – не без скандала, но Верховная Рада 13 января все-таки уволила главу СБУ Василя Малюка

История с отставкойПо закону Украины, увольнять и назначать главу службы безопасности страны может только парламент. Владимир Зеленский обошел это правило и после того, как Малюк написал заявление об отставке, назначил нового главу ведомства, правда с приставкой и.о.Само заявление об отставке поступило еще 5 января. Этому предшествовали закулисные переговоры, так как главный эсбэушник уперся и сам уходить поначалу не спешил. Вокруг него даже начала формироваться своеобразная группа поддержки из видных военных, среди которых были Андрей Билецкий*, Денис Прокопенко (Редис), Дмитрий Ярош*, Роберт Бровди (Мадьяр) и др.Для властей это стало неприятным сюрпризом, так как впервые с момента начала боевых действий в рядах армии так открыто выразили недовольство кадровым решением Зеленского.Интересно, что за Малюка вступились именно военные, так как все последние годы СБУ усилиями своего теперь уже бывшего главы активно работала в спайке с армией, организовывая теракты и диверсии на территории РФ. Из этого сделали вывод, что Малюк – это потенциальная точка сборки будущей "партии ветеранов", участников боевых действий, которые двинут в политику после окончания войны.Пока же Малюк политических амбиций не проявляет, по крайней мере публично. Экс-глава СБУ уверяет, что намерен остаться работать в ведомстве. По слухам, Зеленский хотел уменьшить его влияние, отправив во внешнюю разведку или же в Совет нацбезопасности и обороны, однако тот отказался.Увольнение со скрипомБольшому голосованию депутатов традиционно предшествовало малое голосование в профильном комитете, который должен был утвердить отставку главы СБУ. Процедура – сущая формальность, выносить вопрос в сессионный зал можно и без одобрения комитета, однако такой расклад неизбежно бьет по авторитету власти.Поэтому голосовать в комитете пришлось дважды – первая попытка успеха не имела, хотя большинство там имеют лояльные Зеленскому депутаты. Со второго раза решение утвердили, после чего этот вопрос также успешно проголосовали уже всем созывом.При необходимом минимуме в 226 голосов отставку Малюка поддержали 235 человек. Из "Слуги народа" за голосовали 168 депутатов, против – 3. Однозначно против выступили партия Петра Порошенко** и фракция "Голос", недостающие голоса были набраны за счет "Платформы за жизнь и мир", партии "За будущее" и иных депутатских групп.Примечательно, что в этот же день депутаты голосовали за отставку Дениса Шмыгаля (из Минобороны переходит в Минэнерго), а также Михаила Федорова (был министром цифровой трансформации, назначается министром обороны). За эти два решения проголосовали 265 и 270 парламентариев соответственно. То есть отставка Малюка собрала на 30-35 голосов меньше.Казак Мамай, сидящий на черепахСам Малюк, в отличие от Шмыгаля и Федорова, перед Радой отчитываться не стал, ограничившись колонкой собственного сочинения, опубликованной на сайте украинского "24 канала".Примечательный пассаж этого опуса - Малюк подтвердил причастность СБУ к терактам, впрочем, это никогда особо и не скрывалось. Бывший глава СБУ поставил себе в заслугу гонения на каноническую православную церковь."Важное направление этой работы – нейтрализация так называемых "агентов ФСБ в рясах", годами вредивших стране. Мы прочистили эти "авгиевые конюшни": часть попов московского патриархата получили наказание, других – обменяли на находившихся в плену героев", - говорится в статье.Завершается она предостережением, которое можно трактовать и как намек тем, кто заставил его уволиться."Картина с казаком Мамаем, сидящим на черепах врагов, остается со мной. А это значит, что всем негодяям я и дальше могу предложить ту же перспективу, что и раньше", - объявил Малюк.Малюк - всё?Немногие помнят, что Малюк уходит из СБУ во второй раз. Впервые это случилось в 2021 году, когда он еще был заместителем тогдашнего руководителя спецслужбы Ивана Баканова. Тогда вместе с еще одним замом Малюка определили ответственным за слабую борьбу с контрабандой и отправили восвояси."Всплыл" он только в начале февраля следующего года, получив назначение замминистра в чуждое для себя МВД, однако через пару недель началась СВО и Малюка снова перебросили в СБУ.В 2023-м Малюк сменил Баканова и возглавил СБУ. Именно при нем это ведомство окончательно оформилось в гигантскую репрессивную машину, которая пачками бросает людей в застенки, где их подвергают пыткам, а затем выписывают выдуманные приговоры.В качестве примера можно привести печально известную нелегальную тюрьму, известную как "спортзал". Располагалась она в спортивном зале в здании СБУ в Киеве, туда после начала СВО свозили всех, кого режим записал в симпатизанты России. Пишут, что этот импровизированный концлагерь располагался этажом ниже кабинета Малюка.Через эту тюрьму прошли порядка 300 человек, в основном это были граждане Украины, а также граждане США и российские военнопленные, функционировала она с марта по ноябрь 2022 года. Известно, что там пытали узников голодом и жаждой, избивали, применяли электрошокеры, сутками лишали людей сна и отдыха.Отставка Малюка никак не связана с его преступлениями на посту главы СБУ, вопрос скорее в его личной лояльности Зеленскому. Таланты этого садиста и террориста еще пригодятся правящему режиму, суть которого – тот самый садизм-терроризм и есть.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаПодробнее о подоплеке увольнения главы СБУ - в материале издания Украина.ру Битва за Малюка* и "Партия ветеранов".

