Что следователи НАБУ нашли у водителя Ермака

Отшумели новогодние и рождественские праздники. Вся катавасия вокруг Венесуэлы тоже, в каком-то смысле, почти сошла на нет. Назначения и перестановки в Кабмине Украины, в силовых органах, в офисе президента Зеленского тоже состоялись. За последние недели произошло столько всего, что многие просто подзабыли про НАБУ. А зря.

Потому что на днях НАБУ пришло к водителю Андрея Ермака. Вроде бы информация тривиальная, вроде бы ничего особенного. Сообщение о том, что деятельность по этому направлению ведётся, и ведётся вполне себе активно. Но, как всегда, есть нюанс. Ермак, как известно, сразу после отставки быстренько побежал и стал военнослужащим, мобилизованным, формально зачисленным в силы беспилотных систем Украины. При этом существует сразу несколько версий и ситуаций на этот счёт. Есть информация и о том, что он уже и не в беспилотных войсках, а числится в Службе внешней разведки. Но, здесь вообще не важно, где именно он числится. Смысл всего происходящего в другом. Ермак сейчас находится вне юрисдикции НАБУ. Человек, который мобилизован и проходит службу, не может получить подозрение от НАБУ. Это, впрочем, никак не отменяет всего комплекса следственных мероприятий и работ, которые по нему ведутся. А ведутся они очень обстоятельно и в увязке с целым рядом других направлений. В том числе с работой с депутатским корпусом, с лоббированием интересов в промышленном секторе, в сфере бюджетных тендеров, государственных закупок и бюджетных расходов.Есть, на самом деле, и кое-какая непубличная информация относительно визита следователей НАБУ к водителю Ермака. По той информации, что имеется, ситуация очень сильно напоминает историю, произошедшую ещё летом с бывшим заместителем Ермака Ростиславом Шурмой. Тем самым Шурмой, который был отправлен в отставку после жёсткого конфликта с Ермаком. Хотя, именно Ермак его в своё время и притащил в офис президента. И это был совсем не человек Рината Ахметова, как тогда многие полагали. Ахметов, если кто забыл, выгнал Шурму поганой метлой задолго до этого. Выгнал за банальное воровство на посту директора комбината "Запорожсталь", принадлежавшего структурам Ахметова. Шурма там проворовался настолько, что скупил землю едва ли не в половине Запорожской области, понастроил бизнесов, солнечных электростанций, да ещё и получил под это бюджетные преференции под вывеской "возобновляемых источников энергии". Его тогда вышвырнули из "Метинвеста" как проворовавшуюся собаку. Поэтому никакой креатурой Ахметова он не был. А вот Ермак его пригрел. Шурма расправил крылья, полетел, что называется. Но не надолго. Довольно быстро между ним и Ермаком возник серьёзный конфликт по поводу "Нафтогаза". Шурма хотел получить его под полный собственный контроль. В планы Ермака это, естественно, не входило. Итог известен — Ермак добился увольнения Шурмы. Дальше этот "почтенный джентльмен", бывший депутат Львовского горсовета, сын народного депутата, уехал в Германию. Поселился под Мюнхеном. И когда по запросу НАБУ к нему пришли уже немецкие следователи, выяснилось, что на его гаджетах, телефонах и ноутбуках, хранится просто россыпь материалов. Компромат на его деятельность в офисе президента, на окружение и, в числе прочих, на самого Ермака. Шурма быстро сориентировался, и начал сотрудничать с НАБУ. И материалов там, как выяснилось, оказалось более чем достаточно. Но, по факту - человек уехал в Германию, решил, что всё минуло, всё забыто, и совершенно не позаботился о том, чтобы, что называется, почистить пёрышки, то есть гаджеты.И вот почему его история актуальна. Потому что водитель Ермака, человек максимально доверенный. Водители, помощники, референты — это те люди, через которых проходит львиная доля коммуникаций первого лица. И именно через них чаще всего вскрывается вся нелицеприятная подноготная обслуживаемых ими персонажей.Так вот, по имеющейся информации, у водителя Ермака на технике тоже обнаружено огромное количество крайне интересных коммуникаций. Очень интересных сообщений. Прошло уже больше месяца после отставки Ермака, а этот гражданин так и не удосужился всё подчистить. А потому, совершенно не случайно Ермак уже неделю, а то и больше, вообще не появляется на Банковой и старается не отсвечивать на людях.Разгром ермаковщины вы видите своими глазами. Заход Буданова*, который, естественно, является злейшим врагом Ермака. Перестановки в силовых органах. Уход Малюка*, креатуры Ермака. Появление у Зеленского Кулебы, экс-главы МИДа, ярого и злого недруга Ермака. Обсуждение каких-то назначений для него. Снятие с должностей глав областных администраций и военно-гражданских администраций, людей Ермака. Полный раздрай Ермака с Кабмином и со Свириденко, которая была его абсолютным выкормышем. И, как говорят, теперь вопросы к Ермаку есть уже и у СБУ. Малюк ушёл. А у нового руководства СБУ, де факто, у Поклада, неприязнь к Ермаку вполне себе выраженная. Есть вопросы и у ГБР. ГБР формально завязано на МВД и на Татарова. А Татаров, напомню, тоже не друг Ермака. И если НАБУ мобилизованный Ермак неподконтролен и не может получить от них подозрение, то от ГБР и СБУ аж бегом.Соответственно, земля под ногами у Андрея Борисовича начала гореть. Нет, идут постоянные вбросы в медиа, что у него, мол, всё хорошо. Ровно так же, как об этом рассказывали сразу после его отставки. Что он в теме и в доле, что он при делах, что он продолжает давать советы Зеленскому, что он всем управляет, что он выстраивает параллельный офис. Но, каких только не было с 91-го великих серых кардиналов, глав администраций, секретариатов и офисов. Sіc transit gloria mundi. Быстро проходит слава земная. И с Ермаком это происходит буквально на наших глазах.Нет, он продолжает общаться с Зеленским. Он что-то ему советует. Зеленский даже к нему прислушивается. Но Зеленский сам уже хромая утка. Он сам доживает свой политический срок. Поэтому ничего удивительного в этом нет. А вот люди в силовых органах и в Кабмине, сформированном Ермаком, уже точно не празднуют. Более того, все попытки Ермака как-то работать с депутатским корпусом сейчас выглядят пустым делом. Депутаты как говорят "на изжоге". Более чем семидесяти депутатам уже подготовлены подозрения. И это только "Слуги народа". А есть подозрения еще десяткам депутатов из других фракций и депутатских групп. И, уже на этой неделе могут появиться новые подозрения.Если кто-то решил, что НАБУ куда-то исчезло, то нет. НАБУ работает. Причём работает в теснейшем взаимодействии с ФБР. На Украине сейчас находится расширенная группа следователей ФБР. И вся эта история раскручивается с очень конкретной целью _ обеспечить управляемость украинского парламента. А еще - выбить Великобританию из украинской политики и превратить Зеленского, по сути, в "британскую королеву", которая является символом без реальной власти. Что особенно пикантно, учитывая, что Зеленский абсолютно британский человек. Как и Ермак, оба завербованы МI6. Ермак, кстати, был особенно близок с экс-главой МI6 Ричардом Муром. Как только Мур ушёл, Ермака начали сдавать. И очень быстро он вылетел с Банковой. А сейчас он, по большому счёту, допрыгается и до персонального подозрения. Вообще, будут новые подозрения. Будут задержания. Будут залоги. И всё это уже необратимо. Этот механизм запущен. Этот молох уже начал своё движение. И он пожрёт Ермака, Зеленского и всю эту мерзкую клику. Вне всякого сомнения.О последних кадровых решенияхъ и поиске на Украине виноватых - в статье "Буданов* нашёл виновных, непотопляемый Ермак. Итоги 20 декабря"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

