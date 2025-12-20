https://ukraina.ru/20251220/budanov-nashl-vinovnykh-nepotoplyaemyy-ermak-itogi-20-dekabrya-1073419549.html
Буданов* нашёл виновных, непотопляемый Ермак. Итоги 20 декабря
Буданов* нашёл виновных, непотопляемый Ермак. Итоги 20 декабря - 20.12.2025 Украина.ру
Буданов* нашёл виновных, непотопляемый Ермак. Итоги 20 декабря
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* нашёл виновных в срыве мобилизации. Украинские СМИ сообщили о том, что экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак продолжает влиять на политику страны
2025-12-20T18:17
2025-12-20T18:17
2025-12-20T18:17
эксклюзив
офис президента
андрей ермак
кирилл буданов
владимир зеленский
днепропетровск
россия
украина
набу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1b/1069264924_0:0:721:406_1920x0_80_0_0_e82a33d840292abea0fd20e02b0c237e.jpg
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что проблемы с мобилизацией в стране обусловлены внутренними ошибками."Главная ошибка, сугубо на мой взгляд, – наглухо проигранная медийная кампания. Просто наглухо. Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации. Мы все обвиняем Российскую Федерацию, но их влияние не так велико, как всем кажется", – заявил Буданов* в интервью украинским СМИ.Он отметил, что к "разрушению" украинской мобилизации привели внутренние просчёты."Иногда осмысленно из-за собственных амбиций определенных людей, иногда необдуманно", — указал Буданов.Ранее, 4 декабря, командующий штурмовыми войсками Валентин Манько заявил о большом количестве дезертиров в украинской армии."Если бы у нас ежемесячная мобилизация составляла не 30 000 человек, а 70 000, все подразделения были бы укомплектованы. В конце концов, у нас достаточная мобилизация, просто очень много в СОЧ (самовольное оставление воинской части) уходят", – рассказал он.По его словам, в России такого количества дезертирства нет. По словам Манько, приина, по которой на Украине столь остро стоит вопрос с дезертирами в армии состоит в неправильной информационной политике. Кроме того, проведение амнистии, по словам Манько, будет порождать следующие и следующие самовольные оставления части.Заявления Буданова* уже прокомментировали на Украине."Тут глава ГУР Буданов* вдруг увидел, что мобилизация в Украине провалена. Но он говорит, что провалилась она из-за медийки. Мы же считаем иначе. Объясним почему. Мобилизация была провалена из-за неверно выбранной стратегии Зе-власти. Не надо было считать народ быдлом/рабами/крепостными и гнать их бесплатно воевать за элиту, которая в этот момент воровала миллиарды. Первые годы войны в Украине было куча бабла и воровали "камазами", денег бы хватило на высокие зарплаты военным и "подъемные", как сделал Путин. Мы инсайдили, что Зеленскому это предлагали сделать, но он отказался", — писал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По мнению авторов канала, информационное сопровождение мобилизации здесь сыграло не главную роль."Медийка в этом кейсе отыграла второстепенную роль, но офисные её тоже проиграли, так как расслабились на фоне грандиозного эмоционального и патриотического подъёма украинцев в 2022 году, который произошел не благодаря их работе, а благодаря провалам русских медийщиков, которые все годы осваивали бабло", — указывалось в публикации.Также авторы сообщили и готовящейся информационной кампании по поддержке "омоложения" мобилизации."По нашим данным все сейчас должны будут поддерживать ужесточение мобилизации (возраст понизят до 20-22, а также начнут женщин отлавливать). Вот Буданов* пытается сначала себя пропиарить, а уже после по причине национальной безопасности поддержать жёсткую мобилизацию как последний шанс спасения страны", — писали авторы канала.Они также разместили видео жёсткой мобилизации в Днепропетровске. По мнению авторов "Легитимного", пойманного мужчину отправят "на ноль ради политических целей Зе-элиты и приспособленцев".И снова "Али-Баба"Украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что, невзирая на коррупционный скандал, бывший глава Офиса президента Андрей Ермак остаётся близок к Владимиру Зеленскому."Да, их расставание было громким. Они поссорились так, что некоторым людям вокруг стало неловко. Но между ними слишком много общего, чтобы это можно было назвать разрывом. Общие знания друг о друге. Общее пережитое за эти годы. Общие огромные деньги. И главное — общий большой страх перед будущим. Поэтому разойтись они не могут. Ермак никуда не делся. Он просто больше не сидит в офисе и не руководит процессами в режиме 24/7. Но он постоянно на телефоне, а по вечерам — у президента дома за забором в Конча-Заспе. Вот и все. Разрыв между Зеленским и Ермаком возможен только в одной форме — как погоня за сделкой со следствием и показаниями друг против друга. Или они вместе, или так", — сообщила в своей статье журналистка Инна Ведерникова.Она назвала отставку Ермака "не прозрением, а вынужденным актом самосохранения Зеленского" и указала, что ни о какой очистке Офиса президента Украины речи не идёт."Вместо реальных кадровых решений уже третью неделю мы наблюдаем холостые собеседования кандидатов на должность руководителя Офиса президента и читаем заявления Зеленского из журналистского чата, который неожиданно демократично активизировался", — указала Ведерникова.По информации источников издания, скорее всего Зеленский прибегнет к размыванию реальной роли руководителя ОП, а управлять офисом он станет напрямую, оставив номинальному главе ОП "исключительно технические функции и перераспределив аналитический блок между существующими структурами, включая аппарат Совета нацбезопасности и обороны".В таком случае, отмечалось в публикации, Офис президента возглавит не политический тяжеловес, а удобный бюрократ — условный заместитель руководителя офиса Игорь Брусило или доверенная руководительница аппарата Мария Витушок."Пауза, которую взял президент, определяет и осторожность старого-нового окружения. Несмотря на то, что у Зеленского явно чаще стали бывать глава фракции Давид Арахамия, премьер-министр Юлия Свириденко, первый вице-премьер Михаил Фёдоров, глава ГУР Кирилл Буданов* и другие, Ермака, как и раньше, никто не спешит списывать со счётов", — указывалось в статье.О роли Ермака также свидетельствует, в частности, затягивание со сменой ряда глав областных государственных администраций — людей экс-главы ОПУ, о котором СМИ писали еще несколько недель назад.По информации источников "Зеркала недели", заместитель руководителя Офиса президента Виктор Микитась давно мог подать Зеленскому нужные списки на подпись."Но он этого не делает, а вместо этого лавирует и сохраняет тесные контакты с профильным вице-премьером Алексеем Кулебой — креатурой Ермака, который и дальше остается в должности", — указывалось в публикации.О том, что Ермак остаётся в фаворе ранее сообщали и другие источники."Важное. Всё, Ермак вернулся. Зеленский все время на телефоне с ним днём. Вечером дома опять вместе. Двух недель не прошло?!" — писал неделю тому назад, 13 декабря, в своём телеграм-канале медиаэксперт Анатолий Шарий.Ермак подал в отставку после того, как стало известно о том, что его подозревают в причастности к масштабной коррупции в украинском энергетическом секторе. В разговорах коррупционеров, записанных детективами Национального антикоррупционного бюро Украины, Ермак, как сообщил ряд источников, упоминается как "Али-Баба" — по инициалам."Сразу много моих источников сказали: <...> Али-Баба — это А. Б.. Очень часто Ермака называют "Алла Борисовна" или "Примадонна", сокращая его имя и отчество - А. Б. Так что "Али-Баба" на этих пленках — это Андрей Ермак. И поскольку у него есть своя кличка, он про всю эту движуху и в офисе [предпринимателя Александра] Цукермана, и на квартире самого [бизнесмена Тимура] Миндича отлично знал. Тут доказывать больше ничего не надо", — заявлял в частности народный депутат Украины Ярослав Железняк.В квартире у Ермака также провели обыск детективы НАБУ. Позднее Ермак был отправлен в отставку.* — внесён в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем с Ермаком — в статье Елены Мурзиной "Мистика и шабаш в Киеве. Где Ермак?".
https://ukraina.ru/20251220/chego-stoyat-na-poroge-most-vyydet-iz-chata-khronika-sobytiy-na-utro-20-dekabrya-1073405502.html
https://ukraina.ru/20251219/den-kontrastov-strategicheskaya-ustoychivost-rossii-protiv-evropeyskogo-khaosa-itogi-19-dekabrya-1073386758.html
днепропетровск
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1b/1069264924_17:0:658:481_1920x0_80_0_0_9cc5c61fdb559f5d7e4a6c574595664c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, офис президента, андрей ермак, кирилл буданов, владимир зеленский, днепропетровск, россия, украина, набу
Буданов* нашёл виновных, непотопляемый Ермак. Итоги 20 декабря
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* нашёл виновных в срыве мобилизации. Украинские СМИ сообщили о том, что экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак продолжает влиять на политику страны
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что проблемы с мобилизацией в стране обусловлены внутренними ошибками.
"Главная ошибка, сугубо на мой взгляд, – наглухо проигранная медийная кампания. Просто наглухо. Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации. Мы все обвиняем Российскую Федерацию, но их влияние не так велико, как всем кажется", – заявил Буданов* в интервью украинским СМИ.
Он отметил, что к "разрушению" украинской мобилизации привели внутренние просчёты.
"Иногда осмысленно из-за собственных амбиций определенных людей, иногда необдуманно", — указал Буданов.
Ранее, 4 декабря, командующий штурмовыми войсками Валентин Манько заявил о большом количестве дезертиров в украинской армии.
"Если бы у нас ежемесячная мобилизация составляла не 30 000 человек, а 70 000, все подразделения были бы укомплектованы. В конце концов, у нас достаточная мобилизация, просто очень много в СОЧ (самовольное оставление воинской части) уходят", – рассказал он.
По его словам, в России такого количества дезертирства нет. По словам Манько, приина, по которой на Украине столь остро стоит вопрос с дезертирами в армии состоит в неправильной информационной политике. Кроме того, проведение амнистии, по словам Манько, будет порождать следующие и следующие самовольные оставления части.
Заявления Буданова* уже прокомментировали на Украине.
"Тут глава ГУР Буданов* вдруг увидел, что мобилизация в Украине провалена. Но он говорит, что провалилась она из-за медийки. Мы же считаем иначе. Объясним почему. Мобилизация была провалена из-за неверно выбранной стратегии Зе-власти. Не надо было считать народ быдлом/рабами/крепостными и гнать их бесплатно воевать за элиту, которая в этот момент воровала миллиарды. Первые годы войны в Украине было куча бабла и воровали "камазами", денег бы хватило на высокие зарплаты военным и "подъемные", как сделал Путин. Мы инсайдили, что Зеленскому это предлагали сделать, но он отказался
", — писал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный
".
По мнению авторов канала, информационное сопровождение мобилизации здесь сыграло не главную роль.
"Медийка в этом кейсе отыграла второстепенную роль, но офисные её тоже проиграли, так как расслабились на фоне грандиозного эмоционального и патриотического подъёма украинцев в 2022 году, который произошел не благодаря их работе, а благодаря провалам русских медийщиков, которые все годы осваивали бабло", — указывалось в публикации.
Также авторы сообщили и готовящейся информационной кампании по поддержке "омоложения" мобилизации.
"По нашим данным все сейчас должны будут поддерживать ужесточение мобилизации (возраст понизят до 20-22, а также начнут женщин отлавливать). Вот Буданов* пытается сначала себя пропиарить, а уже после по причине национальной безопасности поддержать жёсткую мобилизацию как последний шанс спасения страны", — писали авторы канала.
Они также разместили видео жёсткой мобилизации в Днепропетровске. По мнению авторов "Легитимного", пойманного мужчину отправят "на ноль ради политических целей Зе-элиты и приспособленцев".
Украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что, невзирая на коррупционный скандал, бывший глава Офиса президента Андрей Ермак
остаётся близок к Владимиру Зеленскому
.
"Да, их расставание было громким. Они поссорились так, что некоторым людям вокруг стало неловко. Но между ними слишком много общего, чтобы это можно было назвать разрывом. Общие знания друг о друге. Общее пережитое за эти годы. Общие огромные деньги. И главное — общий большой страх перед будущим. Поэтому разойтись они не могут. Ермак никуда не делся. Он просто больше не сидит в офисе и не руководит процессами в режиме 24/7. Но он постоянно на телефоне, а по вечерам — у президента дома за забором в Конча-Заспе. Вот и все. Разрыв между Зеленским и Ермаком возможен только в одной форме — как погоня за сделкой со следствием и показаниями друг против друга. Или они вместе, или так
", — сообщила в своей статье
журналистка Инна Ведерникова
.
Она назвала отставку Ермака "не прозрением, а вынужденным актом самосохранения Зеленского" и указала, что ни о какой очистке Офиса президента Украины речи не идёт.
"Вместо реальных кадровых решений уже третью неделю мы наблюдаем холостые собеседования кандидатов на должность руководителя Офиса президента и читаем заявления Зеленского из журналистского чата, который неожиданно демократично активизировался", — указала Ведерникова.
По информации источников издания, скорее всего Зеленский прибегнет к размыванию реальной роли руководителя ОП, а управлять офисом он станет напрямую, оставив номинальному главе ОП "исключительно технические функции и перераспределив аналитический блок между существующими структурами, включая аппарат Совета нацбезопасности и обороны".
В таком случае, отмечалось в публикации, Офис президента возглавит не политический тяжеловес, а удобный бюрократ — условный заместитель руководителя офиса Игорь Брусило или доверенная руководительница аппарата Мария Витушок.
"Пауза, которую взял президент, определяет и осторожность старого-нового окружения. Несмотря на то, что у Зеленского явно чаще стали бывать глава фракции Давид Арахамия, премьер-министр Юлия Свириденко, первый вице-премьер Михаил Фёдоров, глава ГУР Кирилл Буданов* и другие, Ермака, как и раньше, никто не спешит списывать со счётов", — указывалось в статье.
О роли Ермака также свидетельствует, в частности, затягивание со сменой ряда глав областных государственных администраций — людей экс-главы ОПУ, о котором СМИ писали еще несколько недель назад.
По информации источников "Зеркала недели", заместитель руководителя Офиса президента Виктор Микитась давно мог подать Зеленскому нужные списки на подпись.
"Но он этого не делает, а вместо этого лавирует и сохраняет тесные контакты с профильным вице-премьером Алексеем Кулебой — креатурой Ермака, который и дальше остается в должности", — указывалось в публикации.
О том, что Ермак остаётся в фаворе ранее сообщали и другие источники.
"Важное. Всё, Ермак вернулся. Зеленский все время на телефоне с ним днём. Вечером дома опять вместе. Двух недель не прошло?!
" — писал
неделю тому назад, 13 декабря, в своём телеграм-канале медиаэксперт Анатолий Шарий
.
Ермак подал в отставку после того, как стало известно о том, что его подозревают в причастности к масштабной коррупции в украинском энергетическом секторе. В разговорах коррупционеров, записанных детективами Национального антикоррупционного бюро Украины, Ермак, как сообщил ряд источников, упоминается как "Али-Баба" — по инициалам.
"Сразу много моих источников сказали: <...> Али-Баба — это А. Б.. Очень часто Ермака называют "Алла Борисовна" или "Примадонна", сокращая его имя и отчество - А. Б. Так что "Али-Баба" на этих пленках — это Андрей Ермак. И поскольку у него есть своя кличка, он про всю эту движуху и в офисе [предпринимателя Александра] Цукермана, и на квартире самого [бизнесмена Тимура] Миндича отлично знал. Тут доказывать больше ничего не надо", — заявлял в частности народный депутат Украины Ярослав Железняк.
В квартире у Ермака также провели обыск детективы НАБУ. Позднее Ермак был отправлен в отставку.
* — внесён в список экстремистов и террористов
Подробнее о происходящем с Ермаком — в статье Елены Мурзиной "Мистика и шабаш в Киеве. Где Ермак?".