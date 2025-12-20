https://ukraina.ru/20251220/budanov-nashl-vinovnykh-nepotoplyaemyy-ermak-itogi-20-dekabrya-1073419549.html

Буданов* нашёл виновных, непотопляемый Ермак. Итоги 20 декабря

Буданов* нашёл виновных, непотопляемый Ермак. Итоги 20 декабря

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* нашёл виновных в срыве мобилизации. Украинские СМИ сообщили о том, что экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак продолжает влиять на политику страны

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что проблемы с мобилизацией в стране обусловлены внутренними ошибками."Главная ошибка, сугубо на мой взгляд, – наглухо проигранная медийная кампания. Просто наглухо. Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации. Мы все обвиняем Российскую Федерацию, но их влияние не так велико, как всем кажется", – заявил Буданов* в интервью украинским СМИ.Он отметил, что к "разрушению" украинской мобилизации привели внутренние просчёты."Иногда осмысленно из-за собственных амбиций определенных людей, иногда необдуманно", — указал Буданов.Ранее, 4 декабря, командующий штурмовыми войсками Валентин Манько заявил о большом количестве дезертиров в украинской армии."Если бы у нас ежемесячная мобилизация составляла не 30 000 человек, а 70 000, все подразделения были бы укомплектованы. В конце концов, у нас достаточная мобилизация, просто очень много в СОЧ (самовольное оставление воинской части) уходят", – рассказал он.По его словам, в России такого количества дезертирства нет. По словам Манько, приина, по которой на Украине столь остро стоит вопрос с дезертирами в армии состоит в неправильной информационной политике. Кроме того, проведение амнистии, по словам Манько, будет порождать следующие и следующие самовольные оставления части.Заявления Буданова* уже прокомментировали на Украине."Тут глава ГУР Буданов* вдруг увидел, что мобилизация в Украине провалена. Но он говорит, что провалилась она из-за медийки. Мы же считаем иначе. Объясним почему. Мобилизация была провалена из-за неверно выбранной стратегии Зе-власти. Не надо было считать народ быдлом/рабами/крепостными и гнать их бесплатно воевать за элиту, которая в этот момент воровала миллиарды. Первые годы войны в Украине было куча бабла и воровали "камазами", денег бы хватило на высокие зарплаты военным и "подъемные", как сделал Путин. Мы инсайдили, что Зеленскому это предлагали сделать, но он отказался", — писал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По мнению авторов канала, информационное сопровождение мобилизации здесь сыграло не главную роль."Медийка в этом кейсе отыграла второстепенную роль, но офисные её тоже проиграли, так как расслабились на фоне грандиозного эмоционального и патриотического подъёма украинцев в 2022 году, который произошел не благодаря их работе, а благодаря провалам русских медийщиков, которые все годы осваивали бабло", — указывалось в публикации.Также авторы сообщили и готовящейся информационной кампании по поддержке "омоложения" мобилизации."По нашим данным все сейчас должны будут поддерживать ужесточение мобилизации (возраст понизят до 20-22, а также начнут женщин отлавливать). Вот Буданов* пытается сначала себя пропиарить, а уже после по причине национальной безопасности поддержать жёсткую мобилизацию как последний шанс спасения страны", — писали авторы канала.Они также разместили видео жёсткой мобилизации в Днепропетровске. По мнению авторов "Легитимного", пойманного мужчину отправят "на ноль ради политических целей Зе-элиты и приспособленцев".И снова "Али-Баба"Украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что, невзирая на коррупционный скандал, бывший глава Офиса президента Андрей Ермак остаётся близок к Владимиру Зеленскому."Да, их расставание было громким. Они поссорились так, что некоторым людям вокруг стало неловко. Но между ними слишком много общего, чтобы это можно было назвать разрывом. Общие знания друг о друге. Общее пережитое за эти годы. Общие огромные деньги. И главное — общий большой страх перед будущим. Поэтому разойтись они не могут. Ермак никуда не делся. Он просто больше не сидит в офисе и не руководит процессами в режиме 24/7. Но он постоянно на телефоне, а по вечерам — у президента дома за забором в Конча-Заспе. Вот и все. Разрыв между Зеленским и Ермаком возможен только в одной форме — как погоня за сделкой со следствием и показаниями друг против друга. Или они вместе, или так", — сообщила в своей статье журналистка Инна Ведерникова.Она назвала отставку Ермака "не прозрением, а вынужденным актом самосохранения Зеленского" и указала, что ни о какой очистке Офиса президента Украины речи не идёт."Вместо реальных кадровых решений уже третью неделю мы наблюдаем холостые собеседования кандидатов на должность руководителя Офиса президента и читаем заявления Зеленского из журналистского чата, который неожиданно демократично активизировался", — указала Ведерникова.По информации источников издания, скорее всего Зеленский прибегнет к размыванию реальной роли руководителя ОП, а управлять офисом он станет напрямую, оставив номинальному главе ОП "исключительно технические функции и перераспределив аналитический блок между существующими структурами, включая аппарат Совета нацбезопасности и обороны".В таком случае, отмечалось в публикации, Офис президента возглавит не политический тяжеловес, а удобный бюрократ — условный заместитель руководителя офиса Игорь Брусило или доверенная руководительница аппарата Мария Витушок."Пауза, которую взял президент, определяет и осторожность старого-нового окружения. Несмотря на то, что у Зеленского явно чаще стали бывать глава фракции Давид Арахамия, премьер-министр Юлия Свириденко, первый вице-премьер Михаил Фёдоров, глава ГУР Кирилл Буданов* и другие, Ермака, как и раньше, никто не спешит списывать со счётов", — указывалось в статье.О роли Ермака также свидетельствует, в частности, затягивание со сменой ряда глав областных государственных администраций — людей экс-главы ОПУ, о котором СМИ писали еще несколько недель назад.По информации источников "Зеркала недели", заместитель руководителя Офиса президента Виктор Микитась давно мог подать Зеленскому нужные списки на подпись."Но он этого не делает, а вместо этого лавирует и сохраняет тесные контакты с профильным вице-премьером Алексеем Кулебой — креатурой Ермака, который и дальше остается в должности", — указывалось в публикации.О том, что Ермак остаётся в фаворе ранее сообщали и другие источники."Важное. Всё, Ермак вернулся. Зеленский все время на телефоне с ним днём. Вечером дома опять вместе. Двух недель не прошло?!" — писал неделю тому назад, 13 декабря, в своём телеграм-канале медиаэксперт Анатолий Шарий.Ермак подал в отставку после того, как стало известно о том, что его подозревают в причастности к масштабной коррупции в украинском энергетическом секторе. В разговорах коррупционеров, записанных детективами Национального антикоррупционного бюро Украины, Ермак, как сообщил ряд источников, упоминается как "Али-Баба" — по инициалам."Сразу много моих источников сказали: <...> Али-Баба — это А. Б.. Очень часто Ермака называют "Алла Борисовна" или "Примадонна", сокращая его имя и отчество - А. Б. Так что "Али-Баба" на этих пленках — это Андрей Ермак. И поскольку у него есть своя кличка, он про всю эту движуху и в офисе [предпринимателя Александра] Цукермана, и на квартире самого [бизнесмена Тимура] Миндича отлично знал. Тут доказывать больше ничего не надо", — заявлял в частности народный депутат Украины Ярослав Железняк.В квартире у Ермака также провели обыск детективы НАБУ. Позднее Ермак был отправлен в отставку.* — внесён в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем с Ермаком — в статье Елены Мурзиной "Мистика и шабаш в Киеве. Где Ермак?".

