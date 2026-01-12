Почему глава МВД Польши - лох. Радослава Сикорского выгнали бы из русофобов за ненависть к России

https://ukraina.ru/20260112/pochemu-glava-mvd-polshi---lokh-radoslava-sikorskogo-vygnali-by-iz-rusofobov-za-nenavist-k-rossii-1074155690.html

У нынешнего 62-летнего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, похоже, очередное обострение. Желудочно-геополитическое. Он, наверное, что-то не то съел, и теперь его так пучит, что он хочет, присоединяя к Польше, поглотить всю Балтику.

Не Прибалтику с ее тремя мощнейшими "Трибалтийскими вымиратами" (Латвией, Литвой и Эстонией), на ладан дышащими, но изнывающими от схожего русофобского зуда, а именно всю Балтику. Она, по Сикорскому, исключительно польская. В своем новогоднем обращении к нации он так и сказал: "Это будет год быстрого завоевания Балтики. Нашей польской Балтики". Наступивший 2026 год, значит…Пока санитары из ближайшего дурдома на него не реагируют, Сикорский действительно, на полном серьезе хочет завоевать Балтийское море, потому что, по его словам, Польшу ждет невиданное доселе ускорение в военном отношении. Если верить Сикорскому, Польша планирует увеличить темп создания самой сильной армии в Европе, подняв ее численность с 200 тысяч человек до 300 тысяч и обеспечив ее существование ускорением больших инфраструктурных инвестиций. То есть подготовить и подтянуть все к восточной и западной границам Польши. Потому что Сикорский одинаково боится и Россию, и Германию. Ну, такая у него геополитическая биполярочка.И это у него давно. Просто в прошлом году наступило, видимо, обострение: еще в январе 2025-го он аплодировал своему шефу – премьер-министру Польши Дональду Туску, который, что твой новоявленный викинг XXI века, на саммите стран Балтии НАТО в Хельсинки предлагал патрулировать Балтийское море с использованием подразделений Альянса и польских национальных сил.Оба поляка тогда, повторяю, избежали госпитализации, но вскоре стало понятно, что их завиральные идеи начали овладевать европейскими политическими массами – появилась и даже начала воплощаться в жизнь идея превращения Балтики во "внутреннее море НАТО". С обязательной блокадой российского торгового флота, которому планируют запретить судоходство по Балтике вообще. И, в частности, проход через Датские (Балтийские) проливы, которые играют ключевую роль в обеспечении внешней торговли стран всего региона, а для России выступают важным маршрутом для экспорта нефти после развития нефтяных терминалов на северо-западе российской Балтики. В этом весь возможный негатив набирающего силу тренда.Усиков Гитлера не хватает, а так все естьЭти проливы ястребы-русофобы типа Сикорского и хотят закрыть для России, несмотря на то, что Копенгагенская конвенция еще 1857 года предусматривает свободный проход через указанные проливы. А они, между прочим, по некоторым оценкам, обеспечивают около 8% мировой торговли нефтью по морю. Ежедневный транзит может составлять около 3,2 млн баррелей углеводородов. А российская перевалка нефти через российские же балтийские порты Усть-Луга и Приморск в 2022 году составила 124,1 млн тонн и 57,1 млн тонн соответственно. И до 2022 года российская нефть и уголь через проливы шли в основном на европейские рынки. Но после введения западных санкций против России эти экспортные потоки были переориентированы в Азию и Северную Африку. И закрыть этот путь – это ударить по России.А Сикорский – такой мощный и долгоиграющий русофоб с соответствующей предысторией, что даже женился правильно. В 1992 году он женился на некой Энн Эпплбаум, американской журналистке и лауреатке Пулитцеровской премии 2004 года за книгу "ГУЛАГ: история". Она – дитя выходцев из Белоруссии и тоже, похоже, генетически несет на себе бремя обиды черты оседлости во времена Российской империи, потому что такая же патентованная и рафинированная русофобка, что на ней клеймо негде ставить.С Сикорским они – чудеснейшая пара. Прям-таки чистейшие, без примеси, экспонаты-образцы для Международного бюро мер и весов под Парижем в разряде "фобии и девиации". При слове "Россия" они покрываются пупырышками и холодеют от страха и ненависти. Обоих их могли бы даже запросто выгнать из секции русофобов за чрезмерную ненависть к России и всему русскому.С женой. Перепуганные русофобыСам Сикорский – генетический ненавистник России, потому что видит в ней постоянный источник угроз для Польши и даже ищет аргументы для своей точки зрения. "Слово "русофобия" интересное. Оно происходит от греческого fobia, иррационального страха. Я думаю, оно неточно, потому что у нас просто есть основания опасаться российского саботажа. Поэтому, когда Россия посылает и платит агентам, чтобы те поджигали, дезинформировали и разрушали нашу страну, это не русофобия — это реакция на государственный террор со стороны соседа, решившего восстановить империю", — утверждает Сикорский.Он также подсчитал, что Польша воевала с Россией 12 раз, два раза выиграла, одну войну свела вничью и девять раз продула вчистую, став на 120 лет российской колонией. Из этого он и сделал вывод: "Мы успешно сражались с Россией до того, как даже появились Соединенные Штаты, — так что мы должны быть способны делать это и сегодня".Сегодня Сикорский – сторонник развития европейской оборонной промышленности и построенной на ее основе евроармии, независимо от исхода внутренних коллизий США. По его мнению, почерпнутому, похоже, из бредней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, у Европы есть время до конца десятилетия, то есть до 2030 года, чтобы создать армию, которой Россия и ее президент Владимир Путин не захотят бросить вызов. Потому что испугаются.Родился этот русофобчик в Быдгоще, центре Куявско-Поморского воеводства, и его русофобия выросла из антисоветчины, которой он заразился еще в школе, возглавив там школьный забастовочный комитет "Солидарности". Уже в июне 1981 года он уехал учиться в Великобританию, где изучал философию и политологию в Пембрук-колледже Оксфордского университета. Там же, в Великобритании, после введения военного положения 13 декабря 1981 года в Польше, Сикорский получил политическое убежище, а в 1987 году – британское гражданство. Такой вот польский патриот.После окончания в 1986 году Пембрук-колледжа от изданий The Observer и The Spectator уехал на три года журналистом в Афганистан, где даже поучаствовал в войне против СССР на стороне моджахедов, чем до сих пор страшно гордится.В 1988 году за свои снимки был удостоен награды World Press Photo, а в 1990-1991 годах работал польским корреспондентом газеты The Sunday Telegraph и стал успешным грантоедом – стал советником по Польше у медиа-магната Руперта Мердока.Сикорский указывает на Россию как главного врага ПольшиВ 1992 году пошел на госслужбу и в политику – стал замминистра национальной обороны в правительстве националиста Яна Ольшевского, а после с 1998 по 2002 год – замминистра иностранных дел в правительстве Ежи Бузека. Затем 2002 года работал директором проекта New Atlantic Initiative в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне.И сам он начинал, как националист, вступив в партию "Право и справедливость". Но грантодатели-либералы, похоже, платили больше, и через два года он перешел в "Гражданскую платформу", где и сделал в принципе, неплохую карьеру. В 2005-2007 годах был министром обороны, потом до 2014 года – главой МИД в первый раз. После был депутатом Европарламента и польского Сейма, польским сенатором, Маршалом (спикером) Сейма. В 2010 году чуть не стал кандидатом в президенты Польши, но проиграл на праймериз Брониславу Коморовскому, который и возглавил страну.В 2023 году опять, во второй раз возглавил МИД Польши и с тех пор там банкует, периодически вызывая скандалы своей словесной несдержанностью, дурацкими полурасистскими шутками и совершенно правильным пониманием происходящего.Всех побьем!Сначала он расистским катком польского нацика проехался по американцам, когда в ноябре 2008 года в кулуарах МИД Польши рассказал анекдот про нового президента США Барака Обаму: "Знаете ли вы, почему Барак Обама имеет польские корни? Потому что его дедушка в Африке съел польского миссионера". А все наезды и обвинения отбил тем, что он, мол, только цитировал чужую шутку.Строительство газопроводов "Северный поток" он назвал "новым пактом Молотова-Риббентропа", чем разозлил не только Россию, но и Германию, которая харчевалась дешевыми российскими энергоносителями и неплохо себя чувствовала.При этом он подразнил и всех европейских русофобов тем, что призвал задушить Россию в объятиях НАТО – не исключать ее из процесса расширения Альянса, а держать на пороге на крючке, так как это будет способствовать "стабильности и безопасности в регионах, где ранее не было ни одного, ни другого".Делает вид, что рассуждаетВсе изменилось в 2014 году, когда случился госпереворот в Украине, успеху которого Сикорский содействовал максимально. Он наряду с немцем и французом из их МИД выступил гарантом политического урегулирования конфликта украинской оппозиции с президентом Виктором Януковичем, а потом цинично предал подписанные документы. И свое предательство объяснил тем, что мол, российский президент Путин хотел привлечь Польшу к расчленению Украины, которую нужно спасать интеграцией в Европу. В октябре 2014-го он в интервью американскому интернет-изданию Politico рассказывал: "Путин хотел, чтобы мы стали участниками расчленения Украины, чтобы Польша ввела войска на Украину. Они подают нам такие сигналы…".С тех пор помощь неонацистским режимам в Украине – главная и определяющая фишка деятельности Сикорского на всех должностях в Польше. Ради того, чтобы Украина воевала с Россией, глава МИД Польши готов на все. Даже на то, чтобы Польша сменила Украину на полях сражения, если Запада напичкает ее оружием и деньгами.Однако главная ахиллесова пята таких, как Сикорский, второстепенных восточноевропейских грантоедов-соросят, взращенных для обслуживания западных интересов ценой собственных стран, проявилась в его недавнем споре с новым польским президентом-националистом Каролем Навроцким. Сикорский набросился на Навроцкого за то, что тот, мол, критикует Евросоюз и тем самым ослабляет его, готовит выход Польши из ЕС и играет на руку Путину. "Намекая на то, что европейская интеграция — это заговор против Польши, вы не помогаете ни ЕС, ни Польше. Вы готовите психологическую и политическую почву для выхода из Евросоюза", – сказал Сикорский, выступая в Сейме.Врал еще ЯнуковичуОднако, с другой стороны, умный и опытный Сикорский не может не знать, что Запад цинично использует такие страны, как его Польша, для удовлетворения своих интересов. Что Польша, равно как и Украина, – это всего лишь расходный материал. И что он, умеренный польский националист, вынужден не защищать интересы своей страны, а перелицовываться и приспосабливаться под конъюнктуру – быть глобалистом, евроинтегратором и либерастом, потому что за это хорошо платят и дают возможность расти на карьерной лестнице…В Варшаве ежегодно по случаю Дня независимости, отмечаемого 11 ноября, проводится националистический марш. В прошлом году в нем, по разным данным, приняли участие от 100 до 300 тысяч человек, включая президента Навроцкого, являющегося политическим оппонентом Сикорского. На марше звучали антиправительственные и антимиграционные лозунги, сжигались флаги ЕС, и Сикорский вынужден был все это осуждать и публично ругать.Считает, что дружба с США создает для Польши фальшивое чувство безопасностиИ он это делает, потому что еще в 2014 году стал известен телефонный разговора Сикорского с тогдашним министром финансов Польши Яцком Ростковским, которые обсуждали состояние двухсторонних связей Польши и США. Тогда Сикорский сказал: "Ты знаешь, польско-американский союз ничего не стоит. Напротив, он даже вредит. Потому что он создает у Польши фальшивое чувство безопасности". Ростковский спросил: "Почему?" И Сикорский ответил: "Это полное дерьмо. Так как мы перессоримся с Германией и Россией и будем считать, что все супер, потому что мы отсасываем у американцев. Лохи. Полные лохи".А как же! Конечно, лохи! Потому что понимая, во что их затягивают, тем не менее покорно втягиваются в эту бездну... После жены и этот хорош

