В Липецкой области не выявлено превышение вредных веществ при пожаре на нефтебазе — власти

В Липецкой области продолжают ликвидировать пожар на нефтебазе, возникший после падения украинского БПЛА. По данным местных властей, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не выявлено, жертв и пострадавших нет

2026-01-07T14:11

Как сообщил глава Усманского городского округа Владимир Мазо на своей странице ВКонтакте, продолжается ликвидация возгорания на нефтебазе, превышений предельно допустимых концентраций не выявлено."Ликвидация возгорания на нефтебазе продолжается. Пострадавших нет. Роспотребнадзором Липецкой области проведены замеры радиационного фона и атмосферного воздуха в прилегающих к очагу возгорания населённых пунктах. На 14:00 превышений предельно допустимых концентраций не выявлено. Работы по ликвидации продолжаются. Просим сохранять спокойствие и не доверять непроверенной информации", — говорится в публикации.Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в соцсетях, что после падения украинского БПЛА произошло возгорание на промышленном объекте в Усманском округе. Инцидент обошёлся без жертв и пострадавших. Позже глава Усманского округа Владимир Мазо уточнил, что возгорание произошло именно на нефтебазе.В Белгородской области мирный житель погиб из-за детонации дрона ВСУ в Белгородской области, проинформировал губернатор Вячеслав Гладков.В период с 7:00 до 9:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Один дрон уничтожили над территорией Чеченской Республики, еще один БПЛА – в небе над Крымом.Больше важных новостей дня в публикации: "Чем закончилась встреча "коалиции желающих" и что ждет Гренландию. Хроника событий на 13:00 7 января" на сайте Украина.ру.

2026

