В Липецкой области не выявлено превышение вредных веществ при пожаре на нефтебазе — власти - 07.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260107/v-lipetskoy-oblasti-ne-vyyavili-prevyshenie-vrednykh-veschestv-pri-pozhare-na-neftebaze--vlasti-1074046025.html
В Липецкой области не выявлено превышение вредных веществ при пожаре на нефтебазе — власти
В Липецкой области не выявлено превышение вредных веществ при пожаре на нефтебазе — власти - 07.01.2026 Украина.ру
В Липецкой области не выявлено превышение вредных веществ при пожаре на нефтебазе — власти
В Липецкой области продолжают ликвидировать пожар на нефтебазе, возникший после падения украинского БПЛА. По данным местных властей, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не выявлено, жертв и пострадавших нет
2026-01-07T14:11
2026-01-07T14:15
новости
белгородская область
крым
вячеслав гладков
бпла
бпла сегодня
атака бпла
дроны
беспилотники
беспилотники сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/11/1034211182_0:19:673:398_1920x0_80_0_0_3626ad55495b964534e10b69ccc4a8c2.jpg
Как сообщил глава Усманского городского округа Владимир Мазо на своей странице ВКонтакте, продолжается ликвидация возгорания на нефтебазе, превышений предельно допустимых концентраций не выявлено."Ликвидация возгорания на нефтебазе продолжается. Пострадавших нет. Роспотребнадзором Липецкой области проведены замеры радиационного фона и атмосферного воздуха в прилегающих к очагу возгорания населённых пунктах. На 14:00 превышений предельно допустимых концентраций не выявлено. Работы по ликвидации продолжаются. Просим сохранять спокойствие и не доверять непроверенной информации", — говорится в публикации.Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в соцсетях, что после падения украинского БПЛА произошло возгорание на промышленном объекте в Усманском округе. Инцидент обошёлся без жертв и пострадавших. Позже глава Усманского округа Владимир Мазо уточнил, что возгорание произошло именно на нефтебазе.В Белгородской области мирный житель погиб из-за детонации дрона ВСУ в Белгородской области, проинформировал губернатор Вячеслав Гладков.В период с 7:00 до 9:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Один дрон уничтожили над территорией Чеченской Республики, еще один БПЛА – в небе над Крымом.Больше важных новостей дня в публикации: "Чем закончилась встреча "коалиции желающих" и что ждет Гренландию. Хроника событий на 13:00 7 января" на сайте Украина.ру.
белгородская область
крым
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/11/1034211182_59:0:615:417_1920x0_80_0_0_6d92fe97fab8a975c5d87d714a3f3aac.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белгородская область, крым, вячеслав гладков, бпла, бпла сегодня, атака бпла, дроны, беспилотники, беспилотники сегодня
Новости, Белгородская область, Крым, Вячеслав Гладков, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, дроны, беспилотники, беспилотники сегодня

В Липецкой области не выявлено превышение вредных веществ при пожаре на нефтебазе — власти

14:11 07.01.2026 (обновлено: 14:15 07.01.2026)
 
© Фото : Пресс-служба МЧС по Ростовской области / Перейти в фотобанкПожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : Пресс-служба МЧС по Ростовской области
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Липецкой области продолжают ликвидировать пожар на нефтебазе, возникший после падения украинского БПЛА. По данным местных властей, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не выявлено, жертв и пострадавших нет
Как сообщил глава Усманского городского округа Владимир Мазо на своей странице ВКонтакте, продолжается ликвидация возгорания на нефтебазе, превышений предельно допустимых концентраций не выявлено.
"Ликвидация возгорания на нефтебазе продолжается. Пострадавших нет. Роспотребнадзором Липецкой области проведены замеры радиационного фона и атмосферного воздуха в прилегающих к очагу возгорания населённых пунктах. На 14:00 превышений предельно допустимых концентраций не выявлено. Работы по ликвидации продолжаются. Просим сохранять спокойствие и не доверять непроверенной информации", — говорится в публикации.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в соцсетях, что после падения украинского БПЛА произошло возгорание на промышленном объекте в Усманском округе.
Инцидент обошёлся без жертв и пострадавших. Позже глава Усманского округа Владимир Мазо уточнил, что возгорание произошло именно на нефтебазе.
В Белгородской области мирный житель погиб из-за детонации дрона ВСУ в Белгородской области, проинформировал губернатор Вячеслав Гладков.
В период с 7:00 до 9:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Один дрон уничтожили над территорией Чеченской Республики, еще один БПЛА – в небе над Крымом.
Больше важных новостей дня в публикации: "Чем закончилась встреча "коалиции желающих" и что ждет Гренландию. Хроника событий на 13:00 7 января" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБелгородская областьКрымВячеслав ГладковБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАдроныбеспилотникибеспилотники сегодня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:00Василий Стус: поэт, ставший жертвой борьбы Брежнева и Шелеста
15:38Сценарий "Интервенция": исторический опыт против авантюры Макрона и Страмера
15:35Светлый праздник Рождества Христова в Туле
15:24Юридическая хитрость: украинский прокурор, грозивший "ухилянтам", сам ушел на пенсию в 30 лет
15:05ВСУ "роют норы" в Торецком, на Украине уже не будет добровольной мобилизации. Главное к этому часу
15:02После подписания Парижского соглашения: Макрон вновь заговорил о диалоге с Путиным
14:54Сценарий Венесуэлы не повторится: Рубио о возможности военного вторжения США в Гренландию
14:36Павел Данилин о вводе войск НАТО на Украину: Будем воевать открыто с Лондоном, ответим на их теракты
14:23Гарантии безопасности или гарантии провокации? Западные СМИ об итогах встречи "коалиции желающих"
14:11В Липецкой области не выявлено превышение вредных веществ при пожаре на нефтебазе — власти
13:58"Кладбище": Алексей Кулеба нашел то, что объединяет всю Украину. Главные новости
13:34Гренландский переполох. Почему Европа заговорила о конце НАТО
13:32Для отхода у ВСУ осталось узкое горло в Константиновке, успехи ВС РФ под Волчанском. Сводка к этому часу
13:20Бельгия намерена предоставить свой флот и авиацию Украине. Важные новости к этому часу
13:18"Крови прольётся ещё немало": немецкое издание о назначении Буданова*
13:17Чем закончилась встреча "коалиции желающих" и что ждет Гренландию. Хроника событий на 13:00 7 января
12:56WSJ: Россия направила подлодку для сопровождения танкера, прорвавшего блокаду Венесуэлы
12:52Перестановки в Киеве: сколько власти достанется Буданову*?
12:41Швеция передаст Киеву истребители Gripen только при достижении мирного соглашения — Кристерссон
12:24Россия не принимает ценности Запада, Мадуро получил травмы во время операции США. Главное к этому часу
Лента новостейМолния