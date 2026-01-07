https://ukraina.ru/20260107/chem-zakonchilas-vstrecha-koalitsii-zhelayuschikh-i-chto-zhdet-grenlandiyu-khronika-sobytiy-na-1300-7-yanvarya--1074040963.html

Чем закончилась встреча "коалиции желающих" и что ждет Гренландию. Хроника событий на 13:00 7 января

Чем закончилась встреча "коалиции желающих" и что ждет Гренландию. Хроника событий на 13:00 7 января - 07.01.2026 Украина.ру

Чем закончилась встреча "коалиции желающих" и что ждет Гренландию. Хроника событий на 13:00 7 января

Французский лидер Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский договорились об иностранных силах на Украине. Роль США в реализации европейских гарантий безопасности Украине четко не определена. Между тем западная газета назвала 4 способа присоединения Гренландии к Штатам

2026-01-07T13:17

2026-01-07T13:17

2026-01-07T13:57

эксклюзив

хроники

украина

россия

сша

владимир путин

дмитрий медведев

дональд трамп

нато

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068201966_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_9dc519d2d323b4bc96902d59801b0b1f.jpg

В Рождество, 7 января, президент России Владимир Путин присутствовал на богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца в Московской области. Об этом сообщили в Телеграм-канале Кремля.После рождественской службы российский лидер выступил в храме, обратившись к бойцам СВО и их семьям. Путин пожелал им, чтобы ангел-хранитель всегда был рядом. "Я поздравляю вас с Рождеством Христовым, хочу поздравить вас и с наступившим Новым годом. Хочу пожелать, чтобы удача и ангел-хранитель всегда были рядом с вами. Благодарю вас за службу Отечеству", — добавил глава государства. Между тем зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в социальной сети X поздравительный пост, адресованный всему Русскому миру и приуроченный к Рождеству. В своем поздравлении Медведев посоветовал странам Запада не играть в игры с Россией."С Рождеством Христовым, Русский мир!" — написал политик. К своему посту в зарубежной социальной сети политик прикрепил изображение Храма Христа Спасителя в черно-белом фильтре и с подписью на английском языке: Don't play games with Russia (Не играйте с Россией). Парижское соглашение закрепило военное присутствие Запада на УкраинеПо итогам встречи "коалиции желающих" в Париже, которая прошла накануне, совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины подписала только часть участников, Вашингтон решил не подписывать этот документ.Соединенные Штаты не подписали итоговое совместное заявление о предоставлении гарантий безопасности Украине на встрече "коалиции желающих" в Париже, передают российские СМИ со ссылкой на издание Politico.Отмечается, что хотя участники заседания выступили с оптимистичными заявлениями, это не убедило многих в стабильной поддержке Вашингтоном Украины и Европы.Подробности о возможном участии США в многонациональных силах по Украине были исключены из последнего проекта документа. В предыдущей редакции содержалось обязательство Штатов поддержать силы в случае нападения, а также содействовать в сборе разведданных и материально-техническом обеспечении.Несмотря на это, премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что значительная часть гарантий безопасности по Украине ляжет на США."Считаю важным, что, согласно сегодняшней декларации, значительная часть гарантий безопасности ляжет на США, и, на мой взгляд, это является необходимым условием, чтобы мир действительно был долгосрочным", — сказал премьер-министр. Он добавил, что Чехия своих военных на Украину не отправит и поставлять Киеву боеприпасы за свой счет не будет.Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф подчеркнул, что участники переговоров в Париже добились существенного прогресса по нескольким ключевым вопросам, включая гарантии безопасности для Киева. По его словам, США надеются на компромисс по территориальному вопросу.Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, в свою очередь, отметил, что президент в вопросе гарантий безопасности для Украины ориентируется на беседы с Владимиром Путиным. Он добавил, что встреча в Париже стала важным элементом на пути к мирной сделке.На саммите канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия также не отправит свои войска на Украину после окончания военных действий. Об этом сообщило издание Bild. По словам Мерца, характер и объём немецкой поддержки Украины власти ФРГ определят после того, как начнется перемирие. Но пообещал, что Германия "продолжит вносить вклад — политический, финансовый и также военный". Италия также отказалась отправлять войска на Украину. Декларацию о намерениях по развёртыванию многонациональных сил в Украине после завершения военных действий на территории страны подписали лишь Франция и Великобритания.И Румыния не будет направлять войска на Украину, заявил президент страны. "Румыния обязалась предоставить не войска, а логистическую поддержку Украины, подготовку украинских военных в Румынии или в других европейских странах в сотрудничестве с армиями соответствующих стран, участие в совместных программах вооружения", — сказал Никушор Дан.Стоит напомнить, что во вторник, 6 января, между странами так называемой "коалиции желающих" усугубились разногласия по поводу объёмов и справедливости помощи Киеву. Отмечалось, что страны Северной Европы и государства, граничащие с Россией, выражают недовольство тем, что несут "непропорционально большую нагрузку". В частности, страны Прибалтики и Скандинавии обвиняют Францию и Германию в недостаточной поддержке. В пересчёте на долю ВВП помощь Дании Украине в десять раз превышает вклад Франции.Россия выступает против размещения на Украине войск НАТО. Ранее Владимир Путин предупредил, что военный контингент стран НАТО на территории Украины в случае его появления окажется законной целью для армии РФ. Стали известны четыре сценария присоединения Гренландии к СШАБританская газета The Times написала о том, что Вашингтон может рассматривать четыре способа присоединения Гренландии к США. По данным издания, первый сценарий предполагает вторжение на остров и его оккупацию.Вторым способом может стать принуждение. В публикации говорится, что президент США Дональд Трамп в этом случае предложит выкупить Гренландию у Дании, а местному населению пообещает крупные инвестиции в экономику острова.Третьим вариантом издание называет заключение Договора о свободной ассоциации. К примеру, у Соединенных Штатов уже есть подобные соглашения с небольшими государствами в Тихом океане — Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау. Согласно документам, Вашингтон гарантирует этим странам финансовую поддержку, а они, в свою очередь, передают ему решение вопросов обороны с сохранением внутреннего самоуправления.Четвертым способом автор статьи называет сохранение статуса Гренландии как территории Дании с одновременным увеличением военного присутствия США на острове.Фронтовая сводкаМинобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны России за сутки уничтожили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и более сотни беспилотников. В ведомстве уточнили, что речь идёт о 106 беспилотных летательных аппаратах самолётного типа."Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 106 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Купянском направлении на северном участке российские войска продвинулись примерно на один километр и вышли на восточные окраины населенного пункта Тищенковка.На Гуляйпольском направлении украинская армия продолжает безрезультатные атаки на позиции в районе Гуляйполя. Российские подразделения не только удерживают оборону, но и укрепляют свои позиции в лесах южнее города, в районе Дорожнянки, а также продвигаются на запад, в направлении Зализничного и Староукраинки.На Красноармейском направлении российские силы восстановили контроль над ранее утраченными позициями севернее Красноармейска и над участком дороги в районе Гришино. Удалось закрепиться на восточной окраине самого Гришино. Противник, по данным, пытается удержать опорные пункты в подвалах многоэтажных домов в западной части Родинского.На Краснолиманском направлении достигнуты важные тактические успехи. Российские войска вышли к окраинам Соснового, что позволило нарушить линию обороны ВСУ и осложнить логистику противника в районе Яровой. Дальнейшей целью на этом участке является дестабилизация обстановки северо-западнее Красного Лимана и создание условий для потенциального наступления в сторону Святогорска.На Северском направлении российские подразделения удерживают контроль над ключевыми высотами в районе Резниковки. Попытка контратаки ВСУ в районе Дибровы была отбита.На Запорожском направлении наступление продолжается к северо-востоку от Степногорска и в районе Лукьяновского. В населенном пункте Новояковлевка боевые действия переместились уже в центральную часть. На северной окраине Белогорья идут интенсивные бои за обладание тактически важными высотами.

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, украина, россия, сша, владимир путин, дмитрий медведев, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, вс рф, наступление вс рф, сво, новости сво сейчас, завершение сво, сводка сво, сво закончилась, фридрих мерц