Сценарий "Интервенция": исторический опыт против авантюры Макрона и Страмера

Сценарий "Интервенция": исторический опыт против авантюры Макрона и Страмера

6 января в Париже президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Страмер и считающий, что представляет Украину Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях развернуть многонациональные силы на Украине после заключения мирного договора. Эта декларация – часть будущих гарантий безопасности для киевского режима

Разумеется, мы можем сказать, что декларация эта весома не в большей степени, чем "Будапештский меморандум", который украинская сторона постоянно оплёвывает как неработающий. Мы, однако, не будем этого делать — нынешние руководители ЕС достаточно слабоумны, чтобы попытаться его выполнить.В принципе данный шаг напрашивался — как мы неоднократно писали, сама по себе 5-я статья Североатлантического договора ничего не гарантирует. Гарантирует действия союзников ущерб, нанесённый военной инфраструктуре альянса. Ну, например, если Василий Малюк* устроит диверсию с жертвами на военной базе оккупантов на территории Украины, западные гаранты обязаны будут предпринять весь комплекс мер против России (поскольку самим фактом подписания декларации Украина официально объявлена женой Цезаря).Есть правда одно "но" — США в Париже ничего не подписывали, а без их участия (разведка, связь, общая координация) остальные участники процесса могут крепко задуматься. Мерц, вон, уже задумался и заявил, что немецкие войска на Украине разворачиваться не будут. Правда, ситуация может поменяться в случае смены власти в Вашингтоне, на что Зеленский и "коалиция желающих" прямо рассчитывают.Впрочем, сама декларация больше выглядит не заявлением о реальных намерениях, а очередным шагом в эскалации конфликта (как отправка Францией на Украину колёсных танков) и демонстрацией Трампу европейской фронды (потому что Россия такие условия мира не примет).Вообще же отметим, что английские и французские войска уже дважды бывали на территории нынешней Украины. Правда, без приглашения, но кто ж когда-то мнением украинских властей интересовался? Тем более что в первый раз их и не существовало как явления.Первый раз англичане и французы высаживались на территории, которую сейчас в Киеве считают украинской, в 1854 году. Тогда делались попытки высадиться и на материковой части Новороссии — т. н. "лёгкая эскадра" порезвилась в Азовском море, обстреляв Геническ и Мариуполь, а также попытавшись взять штурмом Таганрог. Обстреливалась также Одесса, но в целом цели интервентов были другими.Главные силы были брошены на Крым, в честь чего вся кампания и получила название Крымской войны, хотя спорадические боевые действия велись от Балтики до Тихого океана, где англичане попытались захватить Петропавловск-Камчатский и с задачей этой не справились, несмотря на огромное превосходство в силах и средствах. Это, вообще, мечта нынешней киевской власти — чтобы англичане и французы (да хоть турки — Эрдоган тоже что-то нёс про территориальную целостность Украины) отобрали у России Крым и вручили его ей на блюдечке с голубой каёмочкой. Можно розовой.В Крыму процесс шёл плохо.В смысле, в целом-то союзникам удалось заставить Россию признать себя побеждённой, но ценой огромных потерь, несопоставимых с достигнутыми результатами. Они даже Севастополь до конца захватить не сумели — российские войска отступили на Северную сторону, но союзники в развалины южной части города тоже вошли.Англичане, допустим, уже тогда умели в пиар, поэтому "атака лёгкой бригады" вошла в историю не как грандиозный провал, повлёкший за собой бессмысленные потери, а символ героизма британских солдат. Так же восславлена была "тонкая красная линия", которая героически выстояла, потому что её никто не атаковал. А кардиган и реглан вообще вошли в историю одежды, а не неэффективности британских тыловых служб.Так или иначе, но главной задачей англичан было принуждение российского правительства к открытию внутреннего рынка, чего они достигли.А вот у французов получилось намного хуже. Безвозвратные потери французского экспедиционного корпуса составили почти треть общей численности — 95 тысяч из 280-ти, — что было во многом следствием зачаточного состояния военно-медицинской службы (Николай Пирогов и Флоренс Найтингейл тогда только закладывали основы). Учитывая невнятные итоги войны, позиции Наполеона III существенно пошатнулись.Ну а Парижский мир, подписанный в 1856 году, и вовсе практически обнулил геополитические результаты войны, подтвердив российский суверенитет над Новороссией (но, увы, отрезав Россию от Дуная и выведя из сферы российского влияния нарождающееся румынское государство). Ко всему прочему, по итогам войны укрепился российско-прусский альянс, результаты чего Луи Наполеон прочувствовал в сентябре 1870 года под Седаном.Кстати, если уж мы вспомнили Крымскую войну, то само её начало было обусловлено ошибками российской дипломатии, которая недооценила мотивацию Франции и Великобритании выступить на стороне Османской империи, причём не только в плане военно-технической и финансовой помощи (что было обычным делом ещё в XVIII веке), но и прямой военной силой.Второй раз французы, а потом и англичане появились в Новороссии во время Гражданской войны.Целью вмешательства Франции была стабилизация ситуации в Восточной Европе, где существовала угроза революций по образу и подобию российской и германской. На самом деле они хотели обеспечить себе контроль над основными морскими портами с тем, чтобы определять внешнюю торговлю любых государств и режимов, которые возникнут на территории Российской империи.В ноябре 1918 года французы высадились в Одессе и Крыму. Французские войска придерживались политики нейтралитета в развернувшейся войне всех против всех, ведя переговоры и с украинскими государствами (гетманатом Скоропадского и УНР), и с Белой армией, и даже с большевиками…С большевиками получилось особенно нехорошо — вместо того, чтобы препятствовать распространению революционных настроений на подмандатной территории, войска Антанты сами начали болеть московской болезнью. Сыграла свою роль и усталость от мировой войны, и невнятность целей и задач самих интервентов, на которых очень надеялись все стороны (даже большевики — это ведь ленинский СНК разрешил британцам высадку в Мурманске, чтобы его случайно не занял кто-то другой).В результате оккупационные войска начали терпеть поражения от полупартизанских отрядов 2-й Украинской советской армии Анатолия Скачко. Им даже удалось захватить несколько французских танков, один из которых стал прототипом для первого советского танка "Борец за свободу тов. Ленин". Начались революционные брожения на флоте, и французы решили подобру-поздорову убраться, что и было сделано в апреле 1919 года.Уже в 1920 году их место попытались занять англичане, оказывавшие посильную помощь Белой армии. В Чёрное море была введена британская эскадра. Справедливости ради надо сказать, что эти действия скорее были личной войной госсекретаря по военным делам Уинстона Черчилля. Премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж к этим экзерсисам своего министра относился скептически, но запретить хулиганить не мог по особенностям расстановки политических сил в стране.Кончилось всё это вместе с белым Крымом — британский флот делал вид, что прикрывает эвакуацию (хотя у большевиков не было флота, который мог бы ей помешать), а британские власти способствовали размещению эвакуированных войск в Галлиполи.В этот заход французы и британцы дали обширное пространство для злословия советских историков, обвинявших их в попытках задушить советскую власть, но никаких вменяемых результатов не достигли.Так что уроки истории наглядно намекают союзникам киевского диктатора, что вмешиваться в спор славян между собою — занятие неблагодарное. Но, во-первых, Макрон и Стармер в принципе не производят впечатления людей, способных осилить программу средней школы и, тем более, делать из курса истории какие-то выводы. А во-вторых, независимо от личных качеств этих персонажей великий Георг Вильгельм Фридрих Гегель писал, что "история учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы".* внесён в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаОб итогах переговоров в Париже можно прочитать в статье Татьяны Стоянович "Гарантии безопасности или гарантии провокации? Западные СМИ об итогах встречи "коалиции желающих"

