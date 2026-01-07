https://ukraina.ru/20260107/garantii-bezopasnosti-ili-garantii-provokatsii-zapadnye-smi-ob-itogakh-vstrechi-koalitsii-zhelayuschikh-1074046665.html

Гарантии безопасности или гарантии провокации? Западные СМИ об итогах встречи "коалиции желающих"

Великобритания и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят охраняемые объекты для производства оружия и военной техники для нужд страны, если Киев и Россия достигнут соглашения о прекращении огня. Об этом 6 января заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам заседания "коалиции желающих" в Париже.

Переубедить РоссиюЭто самые четкие из доселе взятых на себя западными союзниками обязательств перед Украиной, комментирует парижские договоренности американское издание The Wall Street Journal."Европейские лидеры и их союзники в Канаде, Австралии и других странах обязались отслеживать и проверять соблюдение режима прекращения огня под руководством США, а также намерены оказать долгосрочную поддержку вооруженным силам Украины и взять на себя юридически обязывающие гарантии оказать помощь в случае нападения России", — пишет газета.При этом издание отмечает, что общая численность сил гарантированной безопасности, так же, как и количество стран-участниц, пока не ясны. Также не до конца определена роль США в обеспечении европейских гарантий безопасности, пишет WSJ.Предположительно она будет включать материально-техническую поддержку, технологии для отслеживания прекращения огня и дополнительную военную помощь, вплоть до авиации США, если Россия возобновит боевые действия, подчеркивают американские журналисты, ссылаясь на дипломатические источники."Россия выступала против присутствия сил членов НАТО на Украине по окончании боевых действий. Однако президент Трамп и высокопоставленные официальные лица США уверены, что смогут переубедить Кремль и заручиться его согласием", — утверждает The Wall Street Journal."Гарантии безопасности" станут гарантиями эскалацииТем временем в самих США эксперты сомневаются в том, что переговоры только с одной стороной могут привести к урегулированию конфликта на Украине. Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала DeepDive пишет, что мирного урегулирования не будет, пока Россия и Украина не придут к соглашению по ряду пунктов."Неважно, сколько их будет, но они должны быть приемлемы для обеих сторон", — полагает американский офицер.По его словам, с разницей в живой силе ничего нельзя сделать и "нельзя сделать так, чтобы люди появились ниоткуда. Это даже не обсуждается", — пишет Дэвис.Американский экономический прогнозист Мартин Армстронг на своей странице в соцсетях выражает опасения, что британские и французские войска на Украине будут использованы для провокаций против России."Как только британские и французские войска разместятся на Украине, начнется отсчет времени до "неожиданного" удара, в котором обвинят Россию. Это не гарантии безопасности, это гарантии эскалации и идеальная почва для провокации", — отмечает он.Европе мир не нуженВ Париже собралась коалиция желающих войны до последнего европейца, комментирует итоги встречи итальянское издание L'Antidiplomatico.По словам авторов издания, истинные намерения Британии и Франции — разместить на Украине 15-тысячный контингент и добиться временного перемирия, чтобы дать передышку ВСУ. Правда, непонятно, на основании чего Лондон и Париж считают, что Россия на это согласится, удивляются они.Согласно основным предпосылкам французского саммита 6 января, если Россия не согласится на заморозку военного конфликта, Украина будет готова пойти "другим путем", отмечается в статье. Однако заморозка конфликта означает сохранение бандеровской хунты под официальной эгидой НАТО, напоминают итальянские журналисты."Это абсолютно не соответствует тому, что провозглашала Москва с самого начала конфликта на Украине", — констатируют они.Москва неоднократно разъясняла свою позицию по поводу возможного присутствия войск НАТО на Украине, напоминает газета, цитируя слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что любые иностранные контингенты на Украине станут законной целью для российских Вооруженных сил."Планы Европы в отношении Украины очевидны и, безусловно, не включают в себя стабильный и прочный мир", — констатирует издание.Как один из аргументов в пользу этого утверждения авторы статьи приводят слова французского генерала в отставке Бернара Норлена, который считает, что украинцы, накопившие большой опыт боевых действий против России, могут обучать военных НАТО, даже если Европа еще не готова к прямому конфликту с Москвой без участия США. По словам Норлена, НАТО без американцев "не обладает и половиной своих возможностей"."У нас еще много чего не хватает во многих областях — от разведки до боеприпасов. Нам предстоит многое сделать, чтобы быть по-настоящему готовыми к конфликту высокой интенсивности", — цитирует итальянская газета мнение французского генерала, высказанное в интервью телеканалу LCI.Читайте также: Американские СМИ: Запад хочет поставить Россию перед фактом, введя свои войска на Украину

