После подписания Парижского соглашения: Макрон вновь заговорил о диалоге с Путиным

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие недели попытается выйти на разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 7 января написало издание "Российская газета"

2026-01-07T15:02

новости

украина

франция

россия

владимир путин

дмитрий песков

эммануэль макрон

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067241719_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_47b8eec7195478aa3ee3f858412fdd4b.jpg

"Все должно быть организовано в краткосрочной перспективе. Сейчас идет восстановление контакта, который должен состояться в ближайшие недели", — цитирует президента Франции телеканал France 2.По словам Макрона, диалог должен произойти "как можно скорее".Стоит отметить, что накануне Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях по развёртыванию многонациональных сил в Украине после завершения военных действий на территории страны. Подробности в публикации Чем закончилась встреча "коалиции желающих" и что ждет Гренландию. Хроника событий на 13:00 7 января.Еще в декабре Макрон заявил, что Европе было бы "полезно" возобновить общение с Владимиром Путиным. Европейцам в ближайшие недели нужно придумать, как это сделать, добавил он.В Кремле после этого заявили, что президент РФ готов вести диалог с Макроном. "Если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить", — отметил тогда пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

