После подписания Парижского соглашения: Макрон вновь заговорил о диалоге с Путиным - 07.01.2026
После подписания Парижского соглашения: Макрон вновь заговорил о диалоге с Путиным
После подписания Парижского соглашения: Макрон вновь заговорил о диалоге с Путиным
После подписания Парижского соглашения: Макрон вновь заговорил о диалоге с Путиным
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие недели попытается выйти на разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 7 января написало издание "Российская газета"
2026-01-07T15:02
2026-01-07T15:02
"Все должно быть организовано в краткосрочной перспективе. Сейчас идет восстановление контакта, который должен состояться в ближайшие недели", — цитирует президента Франции телеканал France 2.По словам Макрона, диалог должен произойти "как можно скорее".Стоит отметить, что накануне Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях по развёртыванию многонациональных сил в Украине после завершения военных действий на территории страны. Подробности в публикации Чем закончилась встреча "коалиции желающих" и что ждет Гренландию. Хроника событий на 13:00 7 января.Еще в декабре Макрон заявил, что Европе было бы "полезно" возобновить общение с Владимиром Путиным. Европейцам в ближайшие недели нужно придумать, как это сделать, добавил он.В Кремле после этого заявили, что президент РФ готов вести диалог с Макроном. "Если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить", — отметил тогда пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
После подписания Парижского соглашения: Макрон вновь заговорил о диалоге с Путиным

15:02 07.01.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие недели попытается выйти на разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 7 января написало издание "Российская газета"
"Все должно быть организовано в краткосрочной перспективе. Сейчас идет восстановление контакта, который должен состояться в ближайшие недели", — цитирует президента Франции телеканал France 2.
По словам Макрона, диалог должен произойти "как можно скорее".
Стоит отметить, что накануне Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях по развёртыванию многонациональных сил в Украине после завершения военных действий на территории страны. Подробности в публикации Чем закончилась встреча "коалиции желающих" и что ждет Гренландию. Хроника событий на 13:00 7 января.
Еще в декабре Макрон заявил, что Европе было бы "полезно" возобновить общение с Владимиром Путиным. Европейцам в ближайшие недели нужно придумать, как это сделать, добавил он.
В Кремле после этого заявили, что президент РФ готов вести диалог с Макроном. "Если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить", — отметил тогда пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
