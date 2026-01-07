https://ukraina.ru/20260107/ekonomika-ukrainy-i-voyna-uzhestochenie-mobilizatsii-musornyy-krizis-i-unichtozhenie-maslozavodov-1074029960.html

Экономика Украины и война: ужесточение мобилизации, мусорный кризис и уничтожение маслозаводов

Несмотря на перенос киевской властью Рождества с 7 января на 25 декабря, Новый год как выходной день на Украине пока не отменили. А это означает, что новостей в украинской экономике было немного, однако сюжеты, за которыми мы будем наблюдать в ближайшие месяцы, уже вполне отчётливо просматриваются

В 2026 году украинцев ждёт ужесточение мобилизации, сокращение доходов из-за неритмичного внешнего финансирования и бесконечные удары ВКС России, приводящие к гибели всё большего количества предприятий. Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Уклонист — предатель, враг и убийцаПервая неделя января ознаменовалась рядом новостей, свидетельствующих об ужесточении мобилизации на Украине. Во-первых, новым главой Минобороны вместо Дениса Шмыгаля назначен главный по цифровизации — Михаил Фёдоров. Поэтому Минобороны решило ввести систему электронной слежки за военнообязанными, назвав её "Чек-ин мобилизованного". Система "Чек-ин мобилизованного" должна фиксировать ключевые этапы прохождения службы: от вручения повестки до прибытия в воинскую часть. В реестре будет фиксироваться, кто и когда сканировал QR-код "Резерв+", какие действия проводились с военнообязанным. Проще говоря, задача системы — контролировать человека, создавая условия, при которых он не сможет "исчезнуть" и стать "невидимым" для ТЦК.Во-вторых, Кабмин внёс в Верховную Раду законопроект о создании ТЦК в сёлах, которые будут вести учёт военнообязанных и проводить мобилизационные мероприятия. Принятие законопроекта ускорит процесс оттока населения из сёл. В них и так все эти годы шла мобилизация, причём куда жёстче и бесчеловечнее, чем в крупных городах, где есть где прятаться и легче заработать на жизнь. Теперь же местным властям предоставят полномочия, которыми они сразу же начнут злоупотреблять, избавляясь от неугодных односельчан или принуждая их платить за свободу от мобилизации.В-третьих, секретарь образовательного комитета Рады Наталья Пипа сообщила о массовых отчислениях студентов за пропуски занятий, даже если речь идёт об одном-двух пропусках. Отчисления — следствие проверок в 50 колледжах и университетах, о которых в начале декабря говорил глава Госслужбы качества образования Руслан Гурак. Проще говоря, киевская власть "раскупорила" ещё один более-менее досягаемый для неё мобилизационный резерв в виде великовозрастных студентов, которые при поступлении "засветили" свои данные перед руководством учебных заведений. Такая мобилизация куда эффективнее, чем бусификация на городских улицах, о которой часто узнают из телеграм-каналов, так как позволяет мобилизовывать массово, в отличие от единичного отлова.Заодно, чтобы сократить темпы дезертирства — соответствующую статистику в конце года киевская власть засекретила, — решено сильнее контролировать мобилизованных, чтобы им было сложнее убежать. Естественно, ужесточение мобилизации вызывает ответную реакцию — военкомов бьют, режут и даже отстреливают. Киевский областной ТЦК в соцсетях разместил публикацию, где, комментируя гибель четырёх и нападение на 272 военкомов с начала мобилизации со стороны гражданских, назвал уклонистов предателями, врагами и убийцами. А представители львовского ТЦК заявили журналистам, что военкомы стали "главными врагами" для населения Западной Украины, так как люди "настолько боятся мобилизации, что готовы убить сотрудника ТЦК".Финансовый вопросВ прошлом году Украина получила 97 млрд долларов внешнего финансирования: 52 млрд перечислили на покрытие дефицита бюджета, ещё 45 млрд долларов направили на закупку боеприпасов и вооружений. Спикер Еврокомиссии Мачей Берестецкий заявил, что первый транш кредита в 90 млрд евро для Украины будет перечислен не позднее второго квартала 2026 года. Таким образом, европейские деньги Киев получит примерно к середине весны и не в полном объёме, а по частям. А это означает, что киевская власть будет функционировать в условиях неритмичного финансирования, тогда как изначально украинские чиновники мечтали о получении всей суммы сразу, а деньги будут выделяться в обмен на выполнение бесчисленных условий. Среди них наверняка будут кадровые вопросы (отставки и назначения), создание дополнительных контрольных структур (советы из числа НКОшников при госструктурах и госкомпаниях), повышение налогов и тарифов, общее сокращение расходов бюджета и так далее.Впрочем, если что сейчас и волнует Зеленского, так это сохранение в силе его контракта с европейцами (США интереса к его продлению не проявляют) по обмену денег на продление войны с Россией и мобилизацию украинцев. Кадровые перестановки в системе власти Зеленский провёл и перевёл Украину из гиперцентрализованной модели управления, где всё подчинялось одному центру — Андрею Ермаку, — в систему, где главы госструктур будут конкурировать между собой.Минус порты и терминалы5 января по заводу американской компании Bunge в Днепропетровске дважды прилетели "Герани", из-за чего предприятие было повреждено, а из хранилищ вылилось около 300 тонн подсолнечного масла. Данную новость нужно рассматривать в комплексе с ударами в декабре по портовой инфраструктуре и терминалу по перевалке подсолнечного масла в порту Южный. Тогда терминал был полностью уничтожен "Геранями", а в море вылились большие объёмы масла.В ударе по терминалам просматривается вполне конкретная экономическая логика. Украина в условиях сокращения объёмов внешнего финансирования и закрытия для её с/х продукции европейского рынка будет нуждаться в экспорте своей сельхозпродукции (на неё приходится большая часть экспорта, она же генерирует львиную долю валютной выручки) в страны дальнего зарубежья морским транспортом. России важно отрезать Украину от мирового океана, но делать это приходится в условиях, когда задействование флота сопряжено с большими рисками и потерями. Поэтому отрезать Украину от моря приходится комплексно: бить по отдельным судам, задирая стоимость фрахта и страхового покрытия, а также выводя из строя инфраструктуру. Последний вариант надёжнее, так как портовые терминалы являются такими же стационарными и громоздкими объектами, как и российские НПЗ, по которым с 2024 года наносят удары украинские беспилотники.Заодно — по мере выбытия из строя терминалов и хранилищ — сократится украинский экспорт подсолнечного масла, что приведёт к росту цен на него и увеличит доходы российских маслопереработчиков и экспортёров.ТУР и Украина1 января вступили в силу нормы европейского механизма трансграничного углеродного регулирования (ТУР или Carbon Border Adjustment Mechanism — CBAM). Теперь импортёры продукции с высоким углеродным следом (цемент, сталь, удобрения, алюминий, электроэнергия) обязаны покупать и сдавать CBAM-сертификаты для покрытия выбросов CO₂ в атмосферу при поставке своих товаров на рынок Евросоюза. Объём выбросов рассчитывается по утверждённой ЕС методике, и в него включаются как прямые выбросы (от производства), так и косвенные (от потреблённой электроэнергии).Проще говоря, европейцы ввели ещё один налог на импорт товаров из третьих стран, прикрывшись заботой об экологии, и создали вокруг этого целую инфраструктуру с методиками и сертификатами по установленным ими же правилам и эталонам выбросов. И все, кто не укладывается в европейские нормативы, будут платить налог, который европейцы изначально планировали направить на модернизацию своей промышленности и освоение "чистых" технологий, которые помогли бы им удержать технологическое лидерство.А теперь стоит вернуться к Украине: киевская власть просила ЕС сделать исключение для украинских товаров и не вводить для них ТУР, ссылаясь на ущерб от боевых действий, однако евробюрократы украинской власти отказали. Собственно, это история о том, как создание зоны свободной торговли между менее развитой и более развитой экономиками неизбежно приводит к навязыванию менее развитой экономике правил, придуманных отнюдь не её же бюрократией.В 2014 году Украине, Грузии и Молдавии навязали правила DCFTA — зона свободной торговли, созданная в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. В 2026 году Украине навяжут ТУР и обложат её экспорт в ЕС дополнительным налогом. Всё это должны были осознавать украинские чиновники в 2014 году, однако они руководствовались отнюдь не государственными интересами.Прочие новостиПод конец года мэр Днепропетровска Борис Филатов* (известен с 2014 года фразой "Нужно давать мразям любые обещания, а вешать, вешать их будет потом") заявил о мусорном кризисе в его городе из-за уклонистов. Якобы люди прячутся от ТЦК "у себя дома и заказывают курьерскую доставку еды и разных вещей, а мы собственными глазами видим, что мусор растёт просто в геометрической прогрессии".Естественно, дело не в уклонистах: тенденция к изменению структуры твёрдых коммунальных отходов, где по мере развития сетевой и онлайн-торговли, а также служб доставки стали доминировать глубоко переработанные и упакованные продукты, прослеживалась задолго до начала СВО. Поэтому во всех хоть сколь-либо развитых странах мира власти внедряли систему раздельного сбора мусора, чтобы иметь возможность не захоранивать пластик и картон на полигонах ТКО, а перерабатывать их. На Украине такую реформу никто не провёл — там нет даже уже привычного для России механизма капремонта МКД, поэтому через какое-то время, когда ситуация в украинском ЖКХ деградирует ещё сильнее, мы услышим от Филатова или его коллег заявление о том, как скрывающиеся уклонисты забивают канализационные трубы.1 января Украина присоединилась к зоне роуминга с ЕС. Теперь в странах ЕС украинцы могут на протяжении 120 дней в году и вплоть до марта 2027 года звонить и отправлять СМС, а также пользоваться мобильным интернетом по тарифам украинских операторов, которые ниже европейских. Что будет в 2027 году — пока не ясно, однако ЕС ещё в прошлом году принял решение ужесточать условия пребывания для украинских граждан.Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что за пределы Украины выехали 11 млн человек. Для сравнения: Венесуэлу с 2015 года покинуло около 7 млн человек.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Энергетические войны: Операция Трампа против Венесуэлы меняет расстановку сил на мировом нефтяном рынке

