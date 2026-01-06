https://ukraina.ru/20260106/energeticheskie-voyny-operatsiya-trampa-protiv-venesuely-menyaet-rasstanovku-sil-na-mirovom-neftyanom-1074009592.html

Энергетические войны: Операция Трампа против Венесуэлы меняет расстановку сил на мировом нефтяном рынке

Энергетические войны: Операция Трампа против Венесуэлы меняет расстановку сил на мировом нефтяном рынке - 06.01.2026 Украина.ру

Энергетические войны: Операция Трампа против Венесуэлы меняет расстановку сил на мировом нефтяном рынке

Контроль над венесуэльской нефтью означает для Соединённых Штатов возможность влиять на глобальное предложение нефти и ценовой коридор на неё, не прибегая к прямым конфликтам на Ближнем Востоке.

2026-01-06T06:38

2026-01-06T06:38

2026-01-06T06:39

венесуэла

сша

китай

дональд трамп

николас мадуро

андрей бочаров

опек

bloomberg

reuters

brent

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/78/1034057869_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_c3f7e51c03c56679debacc86fbbc68d7.jpg

США: Наркотики пишем, нефть в умеСША 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп поначалу заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму", но позже дал понять, что инвестиции США в нефтегазовую отрасль Венесуэлы являются главной целью операции по захвату Мадуро.На пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго через несколько часов после операции Дональд Трамп воодушевленно заявил: "Мы собираемся привлечь наши крупнейшие нефтяные компании – самые большие в мире – к тому, чтобы они вложили миллиарды долларов и исправили сильно повреждённую нефтяную инфраструктуру. Давайте начнём зарабатывать деньги для страны".Трамп также сказал, что Вашингтон будет "управлять Венесуэлой до тех пор, пока американские власти не смогут обеспечить безопасный, надлежащий и разумный переход". Президент США отметил, что нефтяные компании будут напрямую оплачивать расходы на восстановление инфраструктуры Венесуэлы. "Им возместят затраты на то, что они делают", – сообщил глава Белого дома.В понедельник, 5 января, Дональд Трамп уточнил в интервью NBC News: "США могут субсидировать усилия нефтяных компаний по восстановлению энергетической инфраструктуры Венесуэлы – проект может занять менее 18 месяцев.Мы сможем сделать это быстрее. Придётся потратить колоссальную сумму денег: нефтяные компании её потратят, а затем мы возместим им расходы или компенсируем их за счёт выручки".Реконструкция нефтяной инфраструктуры Венесуэлы может обойтись США в $100 млрд., заявил американскому агентству Bloomberg Франсиско Мональди, директор направления энергетической политики Латинской Америки в Институте государственной политики Бейкера. Среди наиболее вероятных кандидатов для разработки венесуэльских нефтяных ресурсов в случае максимальной реализации планов Вашингтона присутствуют американские компании ExxonMobil, ConocoPhillips и Chevron.При этом британские транснациональные нефтегазовые компании Shell и BP также собираются восстановить работу в Венесуэле после американской спецоперации, сообщило 4 января британское издание The Telegraph. В частности, представители Shell проявляют интерес к разработке газового месторождения Dragon в акватории Карибского моря, запасы которого составляют около 120 млрд кубометров. В случае реализации задуманного проект будет на протяжении 30 лет приносить ежегодную прибыль в размере $500 млн, пишет издание. Правда, не очень понятно, зачем Трампу отдавать столь ценное месторождение не американской, а британской компании, отмечают комментаторы.Для Вашингтона игра стоит свечКонтроль над венесуэльской нефтью означает для США возможность влиять на глобальное предложение и ценовой коридор, не прибегая к прямым конфликтам на Ближнем Востоке, заявил 5 января РИА Новости израильский аналитик, эксперт по международным конфликтам Юрий Бочаров."Венесуэла официально обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти – 303 миллиарда баррелей, что составляет около 20% мировых запасов. При текущей добыче на уровне 0,8 миллиона баррелей в сутки коэффициент извлечения остаётся ниже 0,3%, что указывает не на истощение, а на искусственно сдерживаемый потенциал. Иначе говоря, речь идёт не о "падающем нефтяном государстве", а о крупнейшем в мире нераскрытом резерве будущей добычи. Для США контроль над таким объёмом означает не просто возврат на венесуэльский рынок. Это возможность влиять на глобальное предложение и ценовой коридор, не прибегая к прямым конфликтам на Ближнем Востоке", – сказал Бочаров.По его словам, венесуэльская нефть в этом контексте является для США стратегическим рычагом, а не коммерческим активом. "Совокупная добыча США сегодня составляет около 13 миллионов баррелей в сутки. Если после рестарта Венесуэла выйдет хотя бы на 3 миллионов баррелей в сутки, Вашингтон получит прямое влияние на 16 миллионов баррелей в сутки, то есть примерно 22% мирового рынка. Это сопоставимо с объёмами всей ОПЕК на момент создания картеля в 1960 году и фактически формирует альтернативный центр нефтяной власти, не связанный обязательствами перед производителями Персидского залива", – подчеркнул собеседник агентства.Стоит отметить, что нефтяная отрасль входящей в ОПЕК Венесуэлы давно национализирована, этот процесс прошёл в несколько этапов. Доминирование западных компаний в стране было ограничено еще в 1976 году, когда была образована государственная нефтяная компания PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.). В 2007 году уже при Уго Чавесе произошла новая стадия национализации, в ходе которой иностранные компании должны были продать PDVSA контрольные пакеты в различных проектах.На это не согласились американские нефтяные гиганты ConocoPhillips и ExxonMobil, ушедшие из Венесуэлы и до сих пор добивающиеся компенсации от властей этой страны. Американская нефтедобывающая компания Chevron продолжает работать в Венесуэле на основании исключения из санкций, выданных администрациями Байдена и Трампа.В 2024 году доля Венесуэлы в мировой нефтедобыче была 1,1%, в 2013 она составляла 3,5%. Пик добычи нефти в стране в 3,5 млн баррелей сутки нефти пришёлся на 1997 год, но с тех пор он постоянно падал, в том числе в связи с постоянными санкциями США, вводимыми под предлогом защиты американских компаний. Наиболее жёсткие ограничения против нефтяной отрасли Венесуэлы были введены ещё в первый президентский срок Дональда Трампа (2017-2021 годы).После ударов США экспорт нефти из Венесуэлы фактически парализован. Порты не получают разрешений на отплытие загруженных танкеров, а несколько судов, которые должны были направиться в США и Азию, не вышли в море. 4 января британское агентство Reuters сообщило, что государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA обратилась к ряду совместных предприятий с просьбой сократить добычу нефти на фоне почти полной остановки экспорта.Москва и Пекин могут многое потерять в ВенесуэлеНа данный момент будущее миллиардов баррелей венесуэльской нефти, на которые претендуют иностранные компании, оказалось неопределённым после захвата Николаса Мадуро американцами. Эксперты подчёркивают, что ключевая неопределённость связана с дальнейшей добычей нефти: в краткосрочной перспективе риски высоки, но в среднесрочной – потенциал роста сохраняется благодаря ресурсной базе.Аналитики агентства Morgan Stanley отмечают, что крупнейшие права на нефть Венесуэлы имеют государственные компании Китая и России, включая Sinopec, CNPC и "Зарубежнефть". Также остается вопрос об активах других стран. Испанская Repsol, итальянская Eni SpA и французская Maurel et Prom SA по-прежнему работают в Венесуэле и являются партнерами государственной компании PDVSA в нефтегазовых проектах.Китайские власти и компании, по оценкам аналитиков, займут выжидательную позицию, даже если временно потеряют доступ к поставкам и активам. Хотя Китай является ключевым импортёром венесуэльской нефти и битумных смесей, однако вся венесуэльская нефть попадает в Китай после её перевалки в территориальных водах Малайзии и других стран. Прямые поставки отсутствуют, потому оценить их объёмы проблематично, поскольку через Малайзию идут также поставки подсанкционной нефти из Ирана в Китай.Также невозможно оценить, какую часть поставок китайские потребители оплачивают Венесуэле деньгами – ведь страна расплачивается нефтью за китайские инвестиции (в частности, в разведку полезных ископаемых), достигающие $70 млрд. Напомним, Пекин тесно сотрудничает с Каракасом с 2007 года, а в 2018-м Венесуэла подписала соглашение о присоединении к китайской инициативе "Пояс и путь" – самому крупному в мире инфраструктурному проекту, по которому Китай инвестирует миллиарды долларов.В 2008 году началось серьезное укрепление отношений Венесуэлы с Россией, что сильно расстроило американские компании. В 2010 -м Владимир Путин пообещал Венесуэле $1 млрд, после чего венесуэльско-российское СП по добыче тяжёлой и сверхтяжёлой нефти на Поясе Ориноко получило разрешение на работу. В ноябре 2025 года власти Венесуэлы одобрили продление на 15 лет срока действия соглашений о совместных предприятиях с компаниями, связанными с Россией и работающими на месторождениях в Венесуэле. По оценкам аналитиков, на российские компании приходится около 10% добычи нефти в Венесуэле, также они поставляют нафту для разбавления венесуэльской нефти. Российские инвестиции в нефтяную отрасль Венесуэлы оцениваются от $6 млрд до $14 млрд.В мае 2025 года глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что его страна планирует вступить в объединение БРИКС, основателями которого являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. После американской операции против Венесуэлы Москва и Пекин осудили её, и потребовали освобождения Николаса Мадуро.Цены на нефть пока падаютЦены на нефть в понедельник показали отрицательную динамику. К 11:18 мск нефть марки Brent с поставкой в марте подешевела на 0,9%, до $60,20 за баррель, WTI с поставкой в феврале – на 1%, до $56,77 за баррель. Аналитики признают, что избыток нефти на рынке давит на цены сильнее, чем ситуация вокруг Венесуэлы.Аналитики Goldman Sachs полагают, что увеличение добычи нефти в Венесуэле в долгосрочной перспективе может оказать давление на мировые цены на нефть. Любое восстановление, скорее всего, будет постепенным и частичным, поскольку инфраструктура деградирует, и для значительных инвестиций в добычу полезных ископаемых потребуются серьезные стимулы, считают аналитики. Банк оставил прогноз средней цены нефти Brent на 2026 год без изменений – на уровне $56 за баррель.Падение цен не остановило и принятое 4 января (но вполне ожидаемое) решение "восьмерки добровольцев" ОПЕК+ не наращивать производство нефти в первом квартале 2026 года. Разве что угрозы Трампа в сторону Ирана, где проходят протесты, могут несколько сдержать падение цен, поскольку потенциально американские удары могут прийтись и по нефтяным объектам страны.Еще одна точка напряжения возникла между двумя ключевыми участниками "группы восьми" ОПЕК+ – Саудовской Аравией и ОАЭ. Конфликт обострился 30 декабря 2025 года, когда ВВС Саудовской Аравии нанесли удары по порту Эль-Мукалла в Йемене, куда прибыли два судна из порта Фуджейра (ОАЭ). Саудовская Аравия утверждает, что эти суда везли оружие силам Южного переходного совета (ЮПС), поддерживаемого ОАЭ. В ответ на давление саудитов, власти ОАЭ объявили о выводе своих сил из Йемена, но ситуация продолжает накаляться. В начале января 2026 года сообщалось об ожесточенных боях в провинции Хадрамаут между просаудовскими силами и отрядами ЮПС.Об экономическом суверенитете Венесуэлы - в статье Ивана Лизана "Иллюзия суверенитета: что показала операция по похищению Николаса Мадуро"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

венесуэла

сша

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

венесуэла, сша, китай, дональд трамп, николас мадуро, андрей бочаров, опек, bloomberg, reuters, brent, эксклюзив