Энергетические войны: Операция Трампа против Венесуэлы меняет расстановку сил на мировом нефтяном рынке - 06.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260106/energeticheskie-voyny-operatsiya-trampa-protiv-venesuely-menyaet-rasstanovku-sil-na-mirovom-neftyanom-1074009592.html
Энергетические войны: Операция Трампа против Венесуэлы меняет расстановку сил на мировом нефтяном рынке
Энергетические войны: Операция Трампа против Венесуэлы меняет расстановку сил на мировом нефтяном рынке - 06.01.2026 Украина.ру
Энергетические войны: Операция Трампа против Венесуэлы меняет расстановку сил на мировом нефтяном рынке
Контроль над венесуэльской нефтью означает для Соединённых Штатов возможность влиять на глобальное предложение нефти и ценовой коридор на неё, не прибегая к прямым конфликтам на Ближнем Востоке.
2026-01-06T06:38
2026-01-06T06:39
венесуэла
сша
китай
дональд трамп
николас мадуро
андрей бочаров
опек
bloomberg
reuters
brent
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/78/1034057869_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_c3f7e51c03c56679debacc86fbbc68d7.jpg
США: Наркотики пишем, нефть в умеСША 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп поначалу заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму", но позже дал понять, что инвестиции США в нефтегазовую отрасль Венесуэлы являются главной целью операции по захвату Мадуро.На пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго через несколько часов после операции Дональд Трамп воодушевленно заявил: "Мы собираемся привлечь наши крупнейшие нефтяные компании – самые большие в мире – к тому, чтобы они вложили миллиарды долларов и исправили сильно повреждённую нефтяную инфраструктуру. Давайте начнём зарабатывать деньги для страны".Трамп также сказал, что Вашингтон будет "управлять Венесуэлой до тех пор, пока американские власти не смогут обеспечить безопасный, надлежащий и разумный переход". Президент США отметил, что нефтяные компании будут напрямую оплачивать расходы на восстановление инфраструктуры Венесуэлы. "Им возместят затраты на то, что они делают", – сообщил глава Белого дома.В понедельник, 5 января, Дональд Трамп уточнил в интервью NBC News: "США могут субсидировать усилия нефтяных компаний по восстановлению энергетической инфраструктуры Венесуэлы – проект может занять менее 18 месяцев.Мы сможем сделать это быстрее. Придётся потратить колоссальную сумму денег: нефтяные компании её потратят, а затем мы возместим им расходы или компенсируем их за счёт выручки".Реконструкция нефтяной инфраструктуры Венесуэлы может обойтись США в $100 млрд., заявил американскому агентству Bloomberg Франсиско Мональди, директор направления энергетической политики Латинской Америки в Институте государственной политики Бейкера. Среди наиболее вероятных кандидатов для разработки венесуэльских нефтяных ресурсов в случае максимальной реализации планов Вашингтона присутствуют американские компании ExxonMobil, ConocoPhillips и Chevron.При этом британские транснациональные нефтегазовые компании Shell и BP также собираются восстановить работу в Венесуэле после американской спецоперации, сообщило 4 января британское издание The Telegraph. В частности, представители Shell проявляют интерес к разработке газового месторождения Dragon в акватории Карибского моря, запасы которого составляют около 120 млрд кубометров. В случае реализации задуманного проект будет на протяжении 30 лет приносить ежегодную прибыль в размере $500 млн, пишет издание. Правда, не очень понятно, зачем Трампу отдавать столь ценное месторождение не американской, а британской компании, отмечают комментаторы.Для Вашингтона игра стоит свечКонтроль над венесуэльской нефтью означает для США возможность влиять на глобальное предложение и ценовой коридор, не прибегая к прямым конфликтам на Ближнем Востоке, заявил 5 января РИА Новости израильский аналитик, эксперт по международным конфликтам Юрий Бочаров."Венесуэла официально обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти – 303 миллиарда баррелей, что составляет около 20% мировых запасов. При текущей добыче на уровне 0,8 миллиона баррелей в сутки коэффициент извлечения остаётся ниже 0,3%, что указывает не на истощение, а на искусственно сдерживаемый потенциал. Иначе говоря, речь идёт не о "падающем нефтяном государстве", а о крупнейшем в мире нераскрытом резерве будущей добычи. Для США контроль над таким объёмом означает не просто возврат на венесуэльский рынок. Это возможность влиять на глобальное предложение и ценовой коридор, не прибегая к прямым конфликтам на Ближнем Востоке", – сказал Бочаров.По его словам, венесуэльская нефть в этом контексте является для США стратегическим рычагом, а не коммерческим активом. "Совокупная добыча США сегодня составляет около 13 миллионов баррелей в сутки. Если после рестарта Венесуэла выйдет хотя бы на 3 миллионов баррелей в сутки, Вашингтон получит прямое влияние на 16 миллионов баррелей в сутки, то есть примерно 22% мирового рынка. Это сопоставимо с объёмами всей ОПЕК на момент создания картеля в 1960 году и фактически формирует альтернативный центр нефтяной власти, не связанный обязательствами перед производителями Персидского залива", – подчеркнул собеседник агентства.Стоит отметить, что нефтяная отрасль входящей в ОПЕК Венесуэлы давно национализирована, этот процесс прошёл в несколько этапов. Доминирование западных компаний в стране было ограничено еще в 1976 году, когда была образована государственная нефтяная компания PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.). В 2007 году уже при Уго Чавесе произошла новая стадия национализации, в ходе которой иностранные компании должны были продать PDVSA контрольные пакеты в различных проектах.На это не согласились американские нефтяные гиганты ConocoPhillips и ExxonMobil, ушедшие из Венесуэлы и до сих пор добивающиеся компенсации от властей этой страны. Американская нефтедобывающая компания Chevron продолжает работать в Венесуэле на основании исключения из санкций, выданных администрациями Байдена и Трампа.В 2024 году доля Венесуэлы в мировой нефтедобыче была 1,1%, в 2013 она составляла 3,5%. Пик добычи нефти в стране в 3,5 млн баррелей сутки нефти пришёлся на 1997 год, но с тех пор он постоянно падал, в том числе в связи с постоянными санкциями США, вводимыми под предлогом защиты американских компаний. Наиболее жёсткие ограничения против нефтяной отрасли Венесуэлы были введены ещё в первый президентский срок Дональда Трампа (2017-2021 годы).После ударов США экспорт нефти из Венесуэлы фактически парализован. Порты не получают разрешений на отплытие загруженных танкеров, а несколько судов, которые должны были направиться в США и Азию, не вышли в море. 4 января британское агентство Reuters сообщило, что государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA обратилась к ряду совместных предприятий с просьбой сократить добычу нефти на фоне почти полной остановки экспорта.Москва и Пекин могут многое потерять в ВенесуэлеНа данный момент будущее миллиардов баррелей венесуэльской нефти, на которые претендуют иностранные компании, оказалось неопределённым после захвата Николаса Мадуро американцами. Эксперты подчёркивают, что ключевая неопределённость связана с дальнейшей добычей нефти: в краткосрочной перспективе риски высоки, но в среднесрочной – потенциал роста сохраняется благодаря ресурсной базе.Аналитики агентства Morgan Stanley отмечают, что крупнейшие права на нефть Венесуэлы имеют государственные компании Китая и России, включая Sinopec, CNPC и "Зарубежнефть". Также остается вопрос об активах других стран. Испанская Repsol, итальянская Eni SpA и французская Maurel et Prom SA по-прежнему работают в Венесуэле и являются партнерами государственной компании PDVSA в нефтегазовых проектах.Китайские власти и компании, по оценкам аналитиков, займут выжидательную позицию, даже если временно потеряют доступ к поставкам и активам. Хотя Китай является ключевым импортёром венесуэльской нефти и битумных смесей, однако вся венесуэльская нефть попадает в Китай после её перевалки в территориальных водах Малайзии и других стран. Прямые поставки отсутствуют, потому оценить их объёмы проблематично, поскольку через Малайзию идут также поставки подсанкционной нефти из Ирана в Китай.Также невозможно оценить, какую часть поставок китайские потребители оплачивают Венесуэле деньгами – ведь страна расплачивается нефтью за китайские инвестиции (в частности, в разведку полезных ископаемых), достигающие $70 млрд. Напомним, Пекин тесно сотрудничает с Каракасом с 2007 года, а в 2018-м Венесуэла подписала соглашение о присоединении к китайской инициативе "Пояс и путь" – самому крупному в мире инфраструктурному проекту, по которому Китай инвестирует миллиарды долларов.В 2008 году началось серьезное укрепление отношений Венесуэлы с Россией, что сильно расстроило американские компании. В 2010 -м Владимир Путин пообещал Венесуэле $1 млрд, после чего венесуэльско-российское СП по добыче тяжёлой и сверхтяжёлой нефти на Поясе Ориноко получило разрешение на работу. В ноябре 2025 года власти Венесуэлы одобрили продление на 15 лет срока действия соглашений о совместных предприятиях с компаниями, связанными с Россией и работающими на месторождениях в Венесуэле. По оценкам аналитиков, на российские компании приходится около 10% добычи нефти в Венесуэле, также они поставляют нафту для разбавления венесуэльской нефти. Российские инвестиции в нефтяную отрасль Венесуэлы оцениваются от $6 млрд до $14 млрд.В мае 2025 года глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что его страна планирует вступить в объединение БРИКС, основателями которого являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. После американской операции против Венесуэлы Москва и Пекин осудили её, и потребовали освобождения Николаса Мадуро.Цены на нефть пока падаютЦены на нефть в понедельник показали отрицательную динамику. К 11:18 мск нефть марки Brent с поставкой в марте подешевела на 0,9%, до $60,20 за баррель, WTI с поставкой в феврале – на 1%, до $56,77 за баррель. Аналитики признают, что избыток нефти на рынке давит на цены сильнее, чем ситуация вокруг Венесуэлы.Аналитики Goldman Sachs полагают, что увеличение добычи нефти в Венесуэле в долгосрочной перспективе может оказать давление на мировые цены на нефть. Любое восстановление, скорее всего, будет постепенным и частичным, поскольку инфраструктура деградирует, и для значительных инвестиций в добычу полезных ископаемых потребуются серьезные стимулы, считают аналитики. Банк оставил прогноз средней цены нефти Brent на 2026 год без изменений – на уровне $56 за баррель.Падение цен не остановило и принятое 4 января (но вполне ожидаемое) решение "восьмерки добровольцев" ОПЕК+ не наращивать производство нефти в первом квартале 2026 года. Разве что угрозы Трампа в сторону Ирана, где проходят протесты, могут несколько сдержать падение цен, поскольку потенциально американские удары могут прийтись и по нефтяным объектам страны.Еще одна точка напряжения возникла между двумя ключевыми участниками "группы восьми" ОПЕК+ – Саудовской Аравией и ОАЭ. Конфликт обострился 30 декабря 2025 года, когда ВВС Саудовской Аравии нанесли удары по порту Эль-Мукалла в Йемене, куда прибыли два судна из порта Фуджейра (ОАЭ). Саудовская Аравия утверждает, что эти суда везли оружие силам Южного переходного совета (ЮПС), поддерживаемого ОАЭ. В ответ на давление саудитов, власти ОАЭ объявили о выводе своих сил из Йемена, но ситуация продолжает накаляться. В начале января 2026 года сообщалось об ожесточенных боях в провинции Хадрамаут между просаудовскими силами и отрядами ЮПС.Об экономическом суверенитете Венесуэлы - в статье Ивана Лизана "Иллюзия суверенитета: что показала операция по похищению Николаса Мадуро"
https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html
венесуэла
сша
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Олег Хавич
Олег Хавич
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/78/1034057869_161:0:900:554_1920x0_80_0_0_8482b719ddd5559188919bce8c3cdb18.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
венесуэла, сша, китай, дональд трамп, николас мадуро, андрей бочаров, опек, bloomberg, reuters, brent, эксклюзив
Венесуэла, США, Китай, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Андрей Бочаров, ОПЕК, bloomberg, Reuters, Brent, Эксклюзив

Энергетические войны: Операция Трампа против Венесуэлы меняет расстановку сил на мировом нефтяном рынке

06:38 06.01.2026 (обновлено: 06:39 06.01.2026)
 
© Фото : коллаж Украина.РуЭнергетическая война коллаж
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
Читать в
ДзенTelegram
Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Контроль над венесуэльской нефтью означает для Соединённых Штатов возможность влиять на глобальное предложение нефти и ценовой коридор на неё, не прибегая к прямым конфликтам на Ближнем Востоке.
США: Наркотики пишем, нефть в уме
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп поначалу заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму", но позже дал понять, что инвестиции США в нефтегазовую отрасль Венесуэлы являются главной целью операции по захвату Мадуро.
На пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго через несколько часов после операции Дональд Трамп воодушевленно заявил: "Мы собираемся привлечь наши крупнейшие нефтяные компании – самые большие в мире – к тому, чтобы они вложили миллиарды долларов и исправили сильно повреждённую нефтяную инфраструктуру. Давайте начнём зарабатывать деньги для страны".
Трамп также сказал, что Вашингтон будет "управлять Венесуэлой до тех пор, пока американские власти не смогут обеспечить безопасный, надлежащий и разумный переход". Президент США отметил, что нефтяные компании будут напрямую оплачивать расходы на восстановление инфраструктуры Венесуэлы. "Им возместят затраты на то, что они делают", – сообщил глава Белого дома.
В понедельник, 5 января, Дональд Трамп уточнил в интервью NBC News: "США могут субсидировать усилия нефтяных компаний по восстановлению энергетической инфраструктуры Венесуэлы – проект может занять менее 18 месяцев.
Мы сможем сделать это быстрее. Придётся потратить колоссальную сумму денег: нефтяные компании её потратят, а затем мы возместим им расходы или компенсируем их за счёт выручки".
Реконструкция нефтяной инфраструктуры Венесуэлы может обойтись США в $100 млрд., заявил американскому агентству Bloomberg Франсиско Мональди, директор направления энергетической политики Латинской Америки в Институте государственной политики Бейкера. Среди наиболее вероятных кандидатов для разработки венесуэльских нефтяных ресурсов в случае максимальной реализации планов Вашингтона присутствуют американские компании ExxonMobil, ConocoPhillips и Chevron.
При этом британские транснациональные нефтегазовые компании Shell и BP также собираются восстановить работу в Венесуэле после американской спецоперации, сообщило 4 января британское издание The Telegraph. В частности, представители Shell проявляют интерес к разработке газового месторождения Dragon в акватории Карибского моря, запасы которого составляют около 120 млрд кубометров. В случае реализации задуманного проект будет на протяжении 30 лет приносить ежегодную прибыль в размере $500 млн, пишет издание. Правда, не очень понятно, зачем Трампу отдавать столь ценное месторождение не американской, а британской компании, отмечают комментаторы.
Олег Хавич интервью
19 августа 2021, 17:17
Олег Хавич: кто онУкраинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
Для Вашингтона игра стоит свеч
Контроль над венесуэльской нефтью означает для США возможность влиять на глобальное предложение и ценовой коридор, не прибегая к прямым конфликтам на Ближнем Востоке, заявил 5 января РИА Новости израильский аналитик, эксперт по международным конфликтам Юрий Бочаров.
"Венесуэла официально обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти – 303 миллиарда баррелей, что составляет около 20% мировых запасов. При текущей добыче на уровне 0,8 миллиона баррелей в сутки коэффициент извлечения остаётся ниже 0,3%, что указывает не на истощение, а на искусственно сдерживаемый потенциал. Иначе говоря, речь идёт не о "падающем нефтяном государстве", а о крупнейшем в мире нераскрытом резерве будущей добычи. Для США контроль над таким объёмом означает не просто возврат на венесуэльский рынок. Это возможность влиять на глобальное предложение и ценовой коридор, не прибегая к прямым конфликтам на Ближнем Востоке", – сказал Бочаров.
По его словам, венесуэльская нефть в этом контексте является для США стратегическим рычагом, а не коммерческим активом. "Совокупная добыча США сегодня составляет около 13 миллионов баррелей в сутки. Если после рестарта Венесуэла выйдет хотя бы на 3 миллионов баррелей в сутки, Вашингтон получит прямое влияние на 16 миллионов баррелей в сутки, то есть примерно 22% мирового рынка. Это сопоставимо с объёмами всей ОПЕК на момент создания картеля в 1960 году и фактически формирует альтернативный центр нефтяной власти, не связанный обязательствами перед производителями Персидского залива", – подчеркнул собеседник агентства.
Стоит отметить, что нефтяная отрасль входящей в ОПЕК Венесуэлы давно национализирована, этот процесс прошёл в несколько этапов. Доминирование западных компаний в стране было ограничено еще в 1976 году, когда была образована государственная нефтяная компания PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.). В 2007 году уже при Уго Чавесе произошла новая стадия национализации, в ходе которой иностранные компании должны были продать PDVSA контрольные пакеты в различных проектах.
На это не согласились американские нефтяные гиганты ConocoPhillips и ExxonMobil, ушедшие из Венесуэлы и до сих пор добивающиеся компенсации от властей этой страны. Американская нефтедобывающая компания Chevron продолжает работать в Венесуэле на основании исключения из санкций, выданных администрациями Байдена и Трампа.
В 2024 году доля Венесуэлы в мировой нефтедобыче была 1,1%, в 2013 она составляла 3,5%. Пик добычи нефти в стране в 3,5 млн баррелей сутки нефти пришёлся на 1997 год, но с тех пор он постоянно падал, в том числе в связи с постоянными санкциями США, вводимыми под предлогом защиты американских компаний. Наиболее жёсткие ограничения против нефтяной отрасли Венесуэлы были введены ещё в первый президентский срок Дональда Трампа (2017-2021 годы).
После ударов США экспорт нефти из Венесуэлы фактически парализован. Порты не получают разрешений на отплытие загруженных танкеров, а несколько судов, которые должны были направиться в США и Азию, не вышли в море. 4 января британское агентство Reuters сообщило, что государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA обратилась к ряду совместных предприятий с просьбой сократить добычу нефти на фоне почти полной остановки экспорта.
Москва и Пекин могут многое потерять в Венесуэле
На данный момент будущее миллиардов баррелей венесуэльской нефти, на которые претендуют иностранные компании, оказалось неопределённым после захвата Николаса Мадуро американцами. Эксперты подчёркивают, что ключевая неопределённость связана с дальнейшей добычей нефти: в краткосрочной перспективе риски высоки, но в среднесрочной – потенциал роста сохраняется благодаря ресурсной базе.
Аналитики агентства Morgan Stanley отмечают, что крупнейшие права на нефть Венесуэлы имеют государственные компании Китая и России, включая Sinopec, CNPC и "Зарубежнефть". Также остается вопрос об активах других стран. Испанская Repsol, итальянская Eni SpA и французская Maurel et Prom SA по-прежнему работают в Венесуэле и являются партнерами государственной компании PDVSA в нефтегазовых проектах.
Китайские власти и компании, по оценкам аналитиков, займут выжидательную позицию, даже если временно потеряют доступ к поставкам и активам. Хотя Китай является ключевым импортёром венесуэльской нефти и битумных смесей, однако вся венесуэльская нефть попадает в Китай после её перевалки в территориальных водах Малайзии и других стран. Прямые поставки отсутствуют, потому оценить их объёмы проблематично, поскольку через Малайзию идут также поставки подсанкционной нефти из Ирана в Китай.
Также невозможно оценить, какую часть поставок китайские потребители оплачивают Венесуэле деньгами – ведь страна расплачивается нефтью за китайские инвестиции (в частности, в разведку полезных ископаемых), достигающие $70 млрд. Напомним, Пекин тесно сотрудничает с Каракасом с 2007 года, а в 2018-м Венесуэла подписала соглашение о присоединении к китайской инициативе "Пояс и путь" – самому крупному в мире инфраструктурному проекту, по которому Китай инвестирует миллиарды долларов.
В 2008 году началось серьезное укрепление отношений Венесуэлы с Россией, что сильно расстроило американские компании. В 2010 -м Владимир Путин пообещал Венесуэле $1 млрд, после чего венесуэльско-российское СП по добыче тяжёлой и сверхтяжёлой нефти на Поясе Ориноко получило разрешение на работу. В ноябре 2025 года власти Венесуэлы одобрили продление на 15 лет срока действия соглашений о совместных предприятиях с компаниями, связанными с Россией и работающими на месторождениях в Венесуэле. По оценкам аналитиков, на российские компании приходится около 10% добычи нефти в Венесуэле, также они поставляют нафту для разбавления венесуэльской нефти. Российские инвестиции в нефтяную отрасль Венесуэлы оцениваются от $6 млрд до $14 млрд.
В мае 2025 года глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что его страна планирует вступить в объединение БРИКС, основателями которого являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. После американской операции против Венесуэлы Москва и Пекин осудили её, и потребовали освобождения Николаса Мадуро.
Цены на нефть пока падают
Цены на нефть в понедельник показали отрицательную динамику. К 11:18 мск нефть марки Brent с поставкой в марте подешевела на 0,9%, до $60,20 за баррель, WTI с поставкой в феврале – на 1%, до $56,77 за баррель. Аналитики признают, что избыток нефти на рынке давит на цены сильнее, чем ситуация вокруг Венесуэлы.
Аналитики Goldman Sachs полагают, что увеличение добычи нефти в Венесуэле в долгосрочной перспективе может оказать давление на мировые цены на нефть. Любое восстановление, скорее всего, будет постепенным и частичным, поскольку инфраструктура деградирует, и для значительных инвестиций в добычу полезных ископаемых потребуются серьезные стимулы, считают аналитики. Банк оставил прогноз средней цены нефти Brent на 2026 год без изменений – на уровне $56 за баррель.
Падение цен не остановило и принятое 4 января (но вполне ожидаемое) решение "восьмерки добровольцев" ОПЕК+ не наращивать производство нефти в первом квартале 2026 года. Разве что угрозы Трампа в сторону Ирана, где проходят протесты, могут несколько сдержать падение цен, поскольку потенциально американские удары могут прийтись и по нефтяным объектам страны.
Еще одна точка напряжения возникла между двумя ключевыми участниками "группы восьми" ОПЕК+ – Саудовской Аравией и ОАЭ. Конфликт обострился 30 декабря 2025 года, когда ВВС Саудовской Аравии нанесли удары по порту Эль-Мукалла в Йемене, куда прибыли два судна из порта Фуджейра (ОАЭ). Саудовская Аравия утверждает, что эти суда везли оружие силам Южного переходного совета (ЮПС), поддерживаемого ОАЭ. В ответ на давление саудитов, власти ОАЭ объявили о выводе своих сил из Йемена, но ситуация продолжает накаляться. В начале января 2026 года сообщалось об ожесточенных боях в провинции Хадрамаут между просаудовскими силами и отрядами ЮПС.
Об экономическом суверенитете Венесуэлы - в статье Ивана Лизана "Иллюзия суверенитета: что показала операция по похищению Николаса Мадуро"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВенесуэлаСШАКитайДональд ТрампНиколас МадуроАндрей БочаровОПЕКbloombergReutersBrentЭксклюзив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:06Ким Чен Ын посадил дерево на территории строящегося музея в честь участников СВО из КНДР
09:50В Твери при атаке дронов ВСУ погиб человек — врио губернатора Королев
09:18"Я": Трамп ответил на вопрос, кто будет контролировать Венесуэлу
08:30Играют в карьеру зицпредседателя Фунта и вторят поросенку Фунтику. Чем занимаются украинские элиты
08:07Новогодние истории на Украина.ру
08:00Исаак Бродский и его лениниана
07:00Владимир Носков: ВСУ загнали себя в дроновый тупик и получат проблемы от Павлограда до Константиновки
06:38Энергетические войны: Операция Трампа против Венесуэлы меняет расстановку сил на мировом нефтяном рынке
06:22Иллюзия суверенитета: что показала операция по похищению Николаса Мадуро
05:53Новогодняя история от бойца с позывным "Медведь". Украсили елку боевыми гранатами
05:52Новогодняя история от депутата Госдумы Ярослава Нилова. Как сбылась детская мечта
20:00Вне юрисдикции и права. Самуэль Трапп о захвате Мадуро и том, как США разрушают "верховенство закона"
20:00ЕК оправдала вмешательство США в Венесуэлу. Зеленский проводит чистки в правительстве. Итоги 5 января
19:08Генсек ООН осудил операцию США в Венесуэле как нарушение международного права
18:50Двойной подход Еврокомиссии? Для Каракаса — "преждевременно", для Киева — мгновенно
18:34Возле здания суда, куда доставили Мадуро, прошла акция протеста. Главное к этому часу
18:02Украинские СМИ сообщают о перестановках в кругах Зеленского и ужесточении мобилизации
17:46В Киеве задержана 24-летняя девушка, которая накануне взорвала автомобиль. Главное к этому часу
17:38Американский эксперт: Трамп лжёт, и причина нападения на Венесуэлу – нефть, а не наркотики
17:23Евгений Ющук о захвате Мадуро и Венесуэле: Задача Трампа — выкинуть Россию и Китай из Южной Америки
Лента новостейМолния