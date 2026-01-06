https://ukraina.ru/20260106/koalitsiya-zhelayuschikh-treschit-soyuzniki-ne-mogut-dogovoritsya-kto-platit-za-ukrainu-itogi-6-yanvarya--1074027830.html

"Коалиция желающих" трещит: союзники не могут договориться, кто платит за Украину. Итоги 6 января

Страны-доноры Украины недовольны вкладом Франции и Германии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал ошеломляющей сумму помощи, запрошенной Украиной у ЕС. Операция в Венесуэле привела к новым призывам к импичменту президента США Дональда Трампа

В "коалиции желающих" нарастают споры о финансировании УкраиныНа фоне подготовки к встрече в Париже между странами так называемой "коалиции желающих" углубляются разногласия по поводу объёмов и справедливости помощи Киеву. Об этом пишет французская газета Le Figaro.Как утверждается в публикации, страны Северной Европы и государства, граничащие с Россией, выражают недовольство тем, что несут "непропорционально большую нагрузку". В частности, страны Прибалтики и Скандинавии обвиняют Францию и Германию в недостаточной поддержке. В пересчёте на долю ВВП помощь Дании Украине в десять раз превышает вклад Франции.Наиболее активно, по данным издания, финансируют Киев прибалтийские государства, а также Швеция, Финляндия, Нидерланды и Польша. Их лидеры призывают Лондон, Берлин и Париж увеличить свою долю. Критике также подвергаются Испания и Италия, которые, несмотря на громкие заявления, вносят, по оценкам, лишь 0,14% и 0,12% своего ВВП соответственно.Дополнительной точкой напряжения стала позиция США, которые отказываются от прямого вступления в коалицию и прямого финансирования. Союзников также беспокоит отказ Франции, Великобритании и Италии участвовать в совместных закупках американского оружия для Украины.Всё это, как опасаются участники процесса, может помешать достижению согласия по принципу равного распределения усилий на встрече в Париже. Единственным реальным итогом переговоров, резюмирует газета, может стать лишь создание координационной группы для контактов с Вашингтоном.Во вторник, 6 января, издание Sky News со ссылкой на проект итогового соглашения сообщило, что по итогам сегодняшней встречи в Париже будет создана украинско-американская подгруппа в рамках так называемой "Коалиции желающих".Отдельным пунктом соглашения прописаны гарантии в виде размещения многонациональных сил сдерживания и помощь в восстановлении боеспособности ВСУ. Как сообщает Le Monde, среди обсуждаемых мер — развертывание контингента численностью до 30 тысяч военнослужащих, преимущественно в западных регионах Украины.Издание Bloomberg со ссылкой на источники, в свою очередь, написало, что США и ЕС надеются согласовать планы гарантий безопасности Украины в Париже. Проект соглашения может предусматривать присутствие американских войск на Украине после заключения мира и помощь США в наблюдении за соблюдением режима прекращения огня."Без обязательств": так польский премьер Дональд Туск обозначил суть сегодняшней встречи "коалиции желающих". Об этом написало агентство РИА Новости.По итогам мероприятия должна появиться декларация с подтверждением европейско-американского сотрудничества в поддержке Украины, но без финансовых или логистических решений, до которых пока не дошли.Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недоумение в связи с сообщениями о том, что Украина запрашивает у Евросоюза финансовую помощь в размере 800 миллиардов долларов на следующие 10 лет. Глава правительства прокомментировал эту информацию в своих социальных сетях."На этот раз на 800 миллиардов долларов. Именно столько им понадобится в ближайшие 10 лет для управления страной. Ошеломляющая сумма", — написал Орбан в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией). Он подчеркнул, что эта сумма почти в четыре раза превышает годовой ВВП Венгрии.По мнению Орбана, именно этим огромным финансовым аппетитом Украины объясняется стремление европейских структур "во что бы то ни стало" найти замену замороженным российским активам, чтобы профинансировать Киев, а также их намерение провести радикальный пересмотр следующего долгосрочного бюджета ЕС."Украинский гембец напрашивается на растерзание", — добавил венгерский лидер.Ранее Орбан уже критиковал финансирование Киева, называя выделение ЕС 90 миллиардов евро кредитных средств "потерянными деньгами" и подчеркивая, что Будапешт не участвует в этой схеме. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.В США прозвучал призыв начать импичмент Трампу из-за операции в ВенесуэлеЧлен Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Эйприл Макклейн Делэйни призвала рассмотреть вопрос об импичменте американского президента Дональда Трампа в связи с военной операцией в Венесуэле.Она заявила, что Белый дом начал военные действия без получения требуемого Конституцией США разрешения и одобрения Конгресса. По её мнению, это является серьёзным нарушением, которое ставит под угрозу демократические институты страны.Ранее с противоположной позицией выступил сенатор-республиканец Марко Рубио, заявивший, что одобрения Палаты представителей на проведение операции в Венесуэле не требовалось, поскольку действия США, по его словам, "не являются вторжением".Одновременно с этим МИД России заявил о неизменной поддержке венесуэльского народа и его законных властей, возглавляемых исполняющей обязанности президента Делси Родригес. Помимо этого, МИД РФ отметил, что вступление Делси Родригес в должность уполномоченного президента Венесуэлы показывает решимость правительства обеспечить единство.Сегодня стало известно, что Еврокомиссия не признает легитимность вице-президента Делси Родригес как фактического главы Венесуэлы, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анита Хиппер."Мы четко указали, чью легитимность признаем: легитимность лиц, избранных демократическим путем", — ответила она на вопрос, считает ли ЕС легитимной Родригес.Ранее, также 6 января, в интервью изданию NBC News президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может начать вторую военную операцию в Венесуэле, если исполняющая обязанности президента Делси Родригес прекратит с ними сотрудничать.Все-таки Гренландия? Последние дни в мировых СМИ не утихают споры о том, какую страну Трамп выбрал своей следующей целью. Сегодня, 6 января, замглавы американской администрации Стивен Миллер в беседе с изданием CNN высказал мнение, что Гренландия должна быть частью США, чтобы Штаты могли обеспечивать безопасность Арктического региона и НАТО, уверены в Белом доме.Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя заявление Миллера, в свою очередь, отметил, что США уже приняли решение по Гренландии.Дмитриев считает, что Евросоюз будет продолжать делать то, что "вассалы делают лучше всего: "следить за ситуацией" и демонстрировать двойные стандарты". Также он задался вопросом, кто станет следующей целью для Вашингтона."Канада следующая?" — написал Дмитриев.Позднее журналист британского телеканала Sky News Дебора Хейнс высказала мнение, что Трамп уверен в возможности присоединения Гренландии из-за слабости Европы. Она подчеркнула, что европейские страны, включая Великобританию, сильно зависят от США в вопросе обороны.Стоит отметить, что, по словам бывшего главы европейской дипломатии Жозепа Боррель, США больше не являются главным союзником Евросоюза."Мы переживаем новую главу в реальности, которая все яснее показывает, что мы должны обеспечивать свою оборону собственными силами", — заявил Боррель в интервью испанской газете El País.В то же время издание The Economist написало, что США и Гренландия могли бы заключить соглашение о свободной ассоциации. С таким предложением выступили американские чиновники, но получили отказ. Издание указывает, что подобные соглашения США предлагают малым странам, они дают преимущество беспошлинной торговли в обмен на допуск американской армии в страну. Однако в Гренландии уже находится американская военная база.

