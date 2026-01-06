https://ukraina.ru/20260106/v-tveri-pri-atake-dronov-vsu-pogib-chelovek--vrio-gubernatora-korolev-1074011940.html

В Твери при атаке дронов ВСУ погиб человек — врио губернатора Королев

В Твери при атаке украинских беспилотников погиб человек, об этом 6 января сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев

"В Твери в многоквартирном доме, в одну из квартир которого попал обломок БПЛА, силами МЧС России по Тверской области полностью ликвидирован пожар. Двое пострадавших находятся в больнице. Силы и средства работают на месте", — привели слова Королева в официальном телеграм-канале правительства региона.В настоящее время ведется ликвидация последствий возгорания в квартире многоэтажного жилого дома по улице Виноградова. На месте врио губернатора Виталий Королев провел оперативное совещание, говорится в публикации.Глава региона поручил в кратчайшие сроки закрыть тепловой контур, провести обследование поврежденных квартир, по результатам которого будет принято решение о возможности возвращения туда жителей или предоставления им временного жилья. Поставлена задача по обеспечению круглосуточной охраны пострадавшего здания."Жители соседних квартир оперативно эвакуированы. Один человек погиб. Два человека получили первую медицинскую помощь и от госпитализации отказались. Организована работа оперативного штаба", — сообщили власти региона.В настоящее время криминалисты детально устанавливают все обстоятельства случившегося в многоквартирном доме в Твери.Больше важных новостей в публикации: "ЕК оправдала вмешательство США в Венесуэлу. Зеленский проводит чистки в правительстве. Итоги 5 января" на сайте Украина.ру.

