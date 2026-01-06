В Твери при атаке дронов ВСУ погиб человек — врио губернатора Королев - 06.01.2026 Украина.ру
В Твери при атаке дронов ВСУ погиб человек — врио губернатора Королев
В Твери при атаке дронов ВСУ погиб человек — врио губернатора Королев - 06.01.2026 Украина.ру
В Твери при атаке дронов ВСУ погиб человек — врио губернатора Королев
В Твери при атаке украинских беспилотников погиб человек, об этом 6 января сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев
2026-01-06T09:50
2026-01-06T09:50
"В Твери в многоквартирном доме, в одну из квартир которого попал обломок БПЛА, силами МЧС России по Тверской области полностью ликвидирован пожар. Двое пострадавших находятся в больнице. Силы и средства работают на месте", — привели слова Королева в официальном телеграм-канале правительства региона.В настоящее время ведется ликвидация последствий возгорания в квартире многоэтажного жилого дома по улице Виноградова. На месте врио губернатора Виталий Королев провел оперативное совещание, говорится в публикации.Глава региона поручил в кратчайшие сроки закрыть тепловой контур, провести обследование поврежденных квартир, по результатам которого будет принято решение о возможности возвращения туда жителей или предоставления им временного жилья. Поставлена задача по обеспечению круглосуточной охраны пострадавшего здания."Жители соседних квартир оперативно эвакуированы. Один человек погиб. Два человека получили первую медицинскую помощь и от госпитализации отказались. Организована работа оперативного штаба", — сообщили власти региона.В настоящее время криминалисты детально устанавливают все обстоятельства случившегося в многоквартирном доме в Твери.Больше важных новостей в публикации: "ЕК оправдала вмешательство США в Венесуэлу. Зеленский проводит чистки в правительстве. Итоги 5 января" на сайте Украина.ру.
В Твери при атаке дронов ВСУ погиб человек — врио губернатора Королев

09:50 06.01.2026
 
В Твери при атаке украинских беспилотников погиб человек, об этом 6 января сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев
"В Твери в многоквартирном доме, в одну из квартир которого попал обломок БПЛА, силами МЧС России по Тверской области полностью ликвидирован пожар. Двое пострадавших находятся в больнице. Силы и средства работают на месте", — привели слова Королева в официальном телеграм-канале правительства региона.
В настоящее время ведется ликвидация последствий возгорания в квартире многоэтажного жилого дома по улице Виноградова. На месте врио губернатора Виталий Королев провел оперативное совещание, говорится в публикации.

Глава региона поручил в кратчайшие сроки закрыть тепловой контур, провести обследование поврежденных квартир, по результатам которого будет принято решение о возможности возвращения туда жителей или предоставления им временного жилья. Поставлена задача по обеспечению круглосуточной охраны пострадавшего здания.
"Жители соседних квартир оперативно эвакуированы. Один человек погиб. Два человека получили первую медицинскую помощь и от госпитализации отказались. Организована работа оперативного штаба", — сообщили власти региона.

В настоящее время криминалисты детально устанавливают все обстоятельства случившегося в многоквартирном доме в Твери.
Больше важных новостей в публикации: "ЕК оправдала вмешательство США в Венесуэлу. Зеленский проводит чистки в правительстве. Итоги 5 января" на сайте Украина.ру.
